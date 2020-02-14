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Узбекский Алтынсай. Дехкане дерутся с чиновниками из-за земли
21:46 15.02.2020

Конфликт жителей и представителей власти произошло в Алтынсае
В Алтынсайском районе произошло столкновение местных жителей, чьи дома считаются построенными незаконно, и представителей власти. Два сотрудника ОВД получили травмы.

14 февраля в махалле "Халкабод" Алтынсайского района Сурхандарьинской области произошло столкновение местных жителей с членами рабочей группы, состоящей из представителя хокимията района по вопросам строительства, районных прокурора и начальника ОВД, а также ответственных сотрудников кадастра.
Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, представители власти прибыли в махаллю для уточнения факта незаконного строительства домов на земле, принадлежащей фермерскому хозяйству, с целью возврата земли этому хозяйству.
"Во время проведения разъяснительных работ с местным населением отдельные граждане совершили нападение на членов рабочей группы с разными предметами в руках (палки, топоры, камни, черенки для лопат и другие), в результате чего произошел конфликт", - сообщает МВД со ссылкой на областное УВД.

Примерно в 16:00 на место по вызову прибыли сотрудники районного ОВД. Когда они потребовали прекратить нарушение общественного порядка и разойтись по домам, жители И. Мухаммадиев, Д. Мухаммадиев, Ф. Нуров, А. Тошов, С. Мухаммадиев и А. Сафаров оказали активное сопротивление сотрудникам ОВД, напав на них, имея в руках разные предметы, говорится в сообщении.
На распространенной в интернете видеозаписи видны десятки людей, представители правоохранительных органов под крики женщин ведут людей к стоящему неподалеку автобусу.

"В результате принятых мер граждане, нарушавшие общественный порядок, были обезврежены, общественный порядок восстановлен", - отмечает пресс-служба МВД.
В результате конфликта ранены два сотрудника ОВД - Ш. Мустофокулов и А. Жабборов. У первого диагностированы закрытая травма головного мозга, сотрясение мозга, рваные раны в области лица, у второго - повреждение мягких тканей в области ключицы.
Прокуратура района начала доследственную проверку по факту происшествия.
В апреле 2018 года в Узбекистане была объявлена общегосударственная разовая акция по признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, возведенные на самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на строительство. Кампания продлилась до 1 мая 2019 года. В рамках акции поступило свыше 932,7 тысячи заявлений об "амнистии" прав на недвижимость, около 20% из них были отклонены.
За несколько дней до этого в интернете появилось видео, на котором видна женщина с топором и портретом президента в руках.

Депутат Расул Кушербаев сообщил, что инцидент произошел в Сарыасийском районе Сурхандарьи, женщина на записи - Холбиби Донаева, которая таким образом выражала протест против сноса ее нового дома, построенного взамен жилья, снесенного ранее "для государственных и общественных нужд". Депутат сообщил, что в хокимият области был направлен депутатский запрос.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581792360
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