Ротный рефлекс. Что крал главный кадровик КазАрмии?

00:17 16.02.2020 Ротный рефлекс: как генералы расшатывают кресло под министром обороны



Главный кадровик минобороны признал свою вину в получении взяток. Заключив с прокурором сделку, уже на следующий день после задержания он вышел из одиночной камеры столичного СИЗО.



Высокопоставленного чиновника МО РК задержали 28 января, когда он после службы отправился в торговый центр Нур-Султана, чтобы якобы отдать кому-то 200 тысяч тенге. Странно, но факт.



Генерал арестован не при попытке взять у кого-то деньги, а за то, что, напротив, – хотел отдать.



В центральном аппарате МО теперь ломают голову, анализируя случившееся. Одни предполагают, что "генерала Копбаева "коренные" армейцы подставили, как бывшего милицейского, из-за неуважения и боязни". Другие считают, что это закономерный процесс: сколько веревочке ни виться – конец все равно будет.



Взятки на системной основе



В Агентстве по противодействию коррупции сообщили: операцию по изобличению "оборотня в погонах" сотрудники правоохранительных органов проводили совместно с военными.



– Действительно, задержан бывший начальник департамента кадров министерства обороны генерал-майор Копбаев, – комментирует ситуацию заместитель начальника главного управления военной полиции ВС РК Бекен ШЫНТЛЕУОВ. – Сейчас проводится досудебное расследование. Два месяца генерал будет находиться под домашним арестом. Пока он в распоряжении министра обороны.



Как указано в сводке происшествий, шлейф за теперь уже бывшим начальником департамента кадров МО РК генерал-майором Кайратом Копбаевым тянулся давно.



К примеру, зафиксировано, что очередную взятку ему якобы передал гражданин А. Бекбауов за то, чтобы главный кадровик МО РК посодействовал Т. Улукпанову в вопросе назначения его на офицерскую должность в РГУ "Военный институт СВО".



Другие эпизоды в интересах следствия Агентство по противодействию коррупции пока не обнародовало. По поводу задержания Копбаева сообщает следующее, цитирую: "Высокопоставленный генерал МО РК подозревается в получении на системной(!) основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе".



– Понятно, что окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом. Но сей печальный факт не может остаться незамеченным для Елбасы председателя Совета безопасности, а также и Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, – рассуждает позвонивший в редакцию "КАРАВАНА" полковник юстиции в запасе Айболат КУРМАНБАЙ. – Резонансное дело. Очень. Думаю, что после вступления приговора в законную силу нынешний министр обороны обязан будет, согласно действующему законодательству, подать прошение об отставке.



Я считаю, что наказывать коррупционеров в погонах и мздоимцев надо по максимуму, а не пугать их банальными штрафами или условным сроком. Чувство меры, видимо, у них потеряно окончательно.



О чести офицерской и совести уже не говорю. Кстати, Копбаев недавно сам "КАРАВАНУ" давал интервью, высокопарно призывая офицеров "честно служить Родине и не пачкать руки и душу какими-то грязными делишками". Ну а сам же тогда как?! Оборотень в генеральских погонах? В послужной список его загляните: следователь, сотрудник прокуратуры, офицер финансовой полиции… Но как в таком случае он в минобороны попал, не пройдя все армейские должности с самых низов? Кто именно его и за какие такие заслуги усадил в кресло главного кадровика оборонного ведомства страны? Кто лоббировал? Ведь Копбаев, кажется, даже был в юридическом департаменте, а затем занимал высокую должность в Главном управлении материально-технического обеспечения МО РК. Потом и департамент кадров возглавил. Соблазн заболеть "денежной болезнью" здесь велик, особенно когда именно от тебя зависят и назначения на вышестоящие должности, и переводы, и представления к наградам, очередным воинским званиям, выходу в запас.



– А мне казалось, что генерал Копбаев был на своем месте. На многие журналистские запросы отвечал по-деловому и в положенный срок, не прятался за спину министра обороны и его пресс-секретаря…



– Маскировался, значит, искусно. Но честь и совесть-то офицерскую потерял, раз уже сам признался, что применял политику двойных стандартов и брал взятки с подчиненных. Грузил их на деньги. Тем более на системной основе. Выходит, что финансовый поток тек через его руки и он не один в этом замешан. Хотя нам, заслуженным ветеранам Вооруженных сил, сейчас вовсе не интересно, сколько именно он брал, когда и с кого. Следствие разберется. Возмущает другое: что созданная в войсках порочная система как ржавчина разъедает нашу молодежь. Понаблюдайте за тем, как выходят из здания министерства обороны наши офицеры. Сплошь все в гражданской форме одежды.



Стыдно им военную форму носить или погон своих стесняются? Маскируются таким способом?



Пусть министр обороны поинтересуется объективными сведениями, кто сейчас служит у него под носом. Знаю, что очень много офицеров нынешнего центрального аппарата МО вообще не служили в войсках и не имеют ни военного образования, ни опыта. Кого сейчас здесь только нет: и бывшие прокурорские работники, и сотрудники МВД, и акиматов, и просто люди с улицы...



– Вы реально считаете, что на высокие должности в МО РК могли быть назначены люди исключительно по протекции генерала Копбаева? Что назначались они не по своим профессиональным и деловым качествам, а по преданности и какому-то определенному взносу?



– Конечно, рычаги ведь у него были мощные, поскольку по своей должности Копбаев был близок и к министру обороны, и к начальнику Генерального штаба. Логично будет предположить, что те люди, которые уже заплатили ему большие деньги за услуги, будут стараться непременно отбить их. Значит, не исключено, что в войсках начнется новый виток вымогательств и противоправных действий. Проанализируйте, сколько у нас за последнее время осуждено генералов за коррупционные преступления? Десятки. И что?! Практически все они уже на свободе и живут себе припеваючи. Вспомните хотя бы таких генералов, как Маерманов, Асенов, Бульдешев, Абишев, Багдат Майкеев и многих других.



Кстати, Багдата Майкеева выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья по такой статье УК, что по возвращении домой его должны были похоронить как минимум на второй день.



Рак в последней стадии. Но он как ни в чем не бывало продолжает гулять себе по заграницам, поскольку, видимо, средства ему это позволяют. Получается, что за свои коррупционные деяния, доказанные судом(!), он отделался очень легко. Сухим из воды вышел.



Суд офицерской чести



В минувшую среду был задержан еще один высокопоставленный чиновник минобороны – начальник РГУ "Департамент по делам обороны Западно-Казахстанской области МО РК" Марат ЕСЕНОВ. Военком области подозревается, так же как и генерал Копбаев, "в получении взятки в значительном размере за продвижение по службе и покровительство".



– Неужели эпидемия началась по всей стране?! – продолжает возмущаться полковник юстиции запаса Айболат Курманбай. – Основной генеральский и полковничий инстинкт хапать и ртом, и… одним местом стал вообще неконтролируемым? Они же все оборотни и предатели. Так жить нельзя. Думаю, к моему мнению присоединятся и члены РОО "Совет генералов". Факты коррупции в ВС надо пресекать в зародыше и на корню, чтобы ржавчина не разъела окончательно и боеготовность частей и подразделений не упала до недопустимо низкой отметки.



Я уверен, что через военную полицию, которая также принимает участие в расследовании дела, некоторыми высшими военными должностными лицами будут приниматься меры по сглаживанию остроты конфликта.



Такая практика в армии всегда существовала. Уверен, что в центральном аппарате МО давно существует группа лиц, которая занимается не только "кадровым бизнесом", но и более крутыми делами.



– Сейчас следствию по уголовному делу в отношении генерала Копбаева и его возможных сообщ­ников надо идти как можно дальше, разоблачая организованные преступные группы среди людей в погонах, – убеждает Айболат Курманбай. – Никогда в армии не будет порядка, если министр обороны будет скрывать от руководства государства и народа информацию об этой болезни и тем более не принимать кардинальные меры по полному искоренению этой заразы. Жаль, что наше законодательство пока лояльно к таким индивидуумам в погонах и многое им прощает. Чтобы не деградировать окончательно и не свалиться в пропасть, предлагаю вопрос противодействия коррупции в армии рассмотреть на специальном заседании Совета безопасности, а в войсках срочно возродить суды офицерской чести. Для профилактики.



Алматы



Автор: Владимир Северный Источник - Караван

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