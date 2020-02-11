 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем Россия влезла в сирийскую войну? - В.Прохватилов
00:22 16.02.2020

Владимир Прохватилов,
президент Академии реальной политики, старший научный сотрудник Академии военных наук
11.02.2020

Сообщается, что в сирийском Идлибе вновь погибли турецкие военные. Напряжение в регионе нарастает и может обернуться полномасштабной турецко-сирийской войной на оккупированных Турцией территориях. Россия в этой ситуации окажется меж двух друзей…

Генеральный штаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье, 9 февраля, об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. Ранее на этой неделе сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб, который является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

Между тем, военную ситуацию в Сирии нельзя назвать благоприятной для России и Сирии. То, что сирийская правительственная армия полностью зависит от поддержки российской авиации, а ее командиров и бойцов инструктируют российские военные советники, ни для кого не секрет. Огромную роль играют российский спецназ и ЧВК.

Но все дело в том, что в Сирии российские и сирийские войска имеют дело не только террористами, и не столько террористами, сколько с ситуативными партнерами – Турцией, США и Израилем.

Турция контролирует проливы, через которые проходит "сирийский экспресс" - транспортные суда и десантные корабли, обеспечивающие снабжение военного контингента на сирийском ТВД. При прямом столкновении российских и турецких войск Турция согласно конвенции Монтре имеет право проливы перекрыть, что гарантирует наше быстротечное поражение. И вот с Турцией у нас сложились неразрешимые противоречия, которые привели к недавнему ультиматуму президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который он выдвинул России.

"Ситуация в Сирии заставила Турцию пересмотреть стратегию безопасности в Идлибе и по всей линии границы с Сирией. Число вынужденных переселенцев, бежавших из Идлиба в подконтрольные Турции регионы Сирии и к границам Турции, приблизилось к миллиону человек. Никто не вправе обременять Турцию таким бременем. Турция полна решимости изменить ситуацию в Идлибе и обеспечить безопасность мирного населения. Отныне Турция не будет закрывать глаза на любые действия, нарушающие соглашения по Сирии. В ходе проведенного накануне телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я подчеркнул, что силы режима Асада должны в первую очередь отступить за границы, очерченные Сочинскими договоренностями, то есть за наблюдательные пункты ВС Турции. В настоящий момент два из двенадцати наблюдательных пунктов Турции расположены уже в тылу сил Асада. Надеемся, что до конца февраля силы режима Асада отступят за наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации. В противном случае Турция будет вынуждена добиться этого собственными силами", – заявил президент Турции Эрдоган.

Понятно, что этот ультиматум направлен не "режиму Асада", а России. Эрогану вряд ли позарез хочется схватиться в прямом военном конфликте с российскими военными. Но ему просто некуда отступать. Зона Идлиба служит своего рода отстойником для более чем 2,5 млн. сирийцев, по тем или иным причинам не желающих жить под властью Башара Асада. Чем дальше продвигается по Идлибу сирийская армия, тем большее число сирийских партизан и их семей пытается перейти через турецкую границу. На территории Турции уже сейчас находятся 3,5 млн. беженцев, и получить еще миллион с лишним голодных ртов Эрдогану никак не улыбается.

Договориться с Путиным, который, возможно, зол на Эрдогана за то, что тот сломал российскую игру в Ливии, турецкому президенту не удается. И поэтому рано или поздно ему придется отдать приказ своим военным атаковать силы Асада и отбросить их за линию турецких наблюдательных пунктов. Чем это обернется, сказать трудно. Турецким войскам придется столкнуться не только с сирийскими и российскими, но и с иранскими подразделениями. И с этой коалицией турки не справятся.

Но у Эрдогана есть другой рычаг давления на Россию – газовый. В 2019 году Турция сократила импорт российского газа на 40%. Причем, этот процесс идет уже второй год и носит, очевидно, политический характер. Эрдогану не нравится, что Россия использует газовые поставки как, по ему мнению, инструмент политического шантажа. Он далеко не одинок в своем неприятии российского газового "форчекинга" (силового давления). От российских углеводородов хочет отказаться Украина. Болгария заявила об отказе от половины российского импорта в 2020 году. Польша известила "Газпром" об отказе от российского газа с 2022 года. К этому же РФ подталкивает и Белоруссию, которая ищет альтернативу российским углеводородам.

Если вспомнить, с какой целью затевалась сирийская военная кампания (для оказания давления на Турцию, дабы уговорить ее подписаться на четыре ветки "Турецкого потока"), то нельзя не признать, что ряд наших тактических побед оборачивается большим стратегическим поражением. А если учесть, что положение России в Сирии можно охарактеризовать как "войти нельзя выйти", то можно констатировать, что многие "стратегические партнеры" РФ не без удовлетворения наблюдают, как страна с падающей экономикой и вымирающим населением втягивается в нескончаемую войну на истощение.

То, что опыт военных действий в Сирии полезен российским военным, несомненно. Как ни жестоко это звучит, но армия в мирное время слабеет, а на войне укрепляется. Если, конечно, воевать с умом, имея грамотную военную стратегию и гибкую тактику. Но если военные решения принимаются в шикарных кабинетах сырьевых менеджеров, да еще преимущественно в их интересах, то даже самая боеспособная и передовая армия рано или поздно утратит боевой порыв и потерпит фиаско.

Российская армия довольно боеспособна, по крайней мере, превосходит в этом армии региональных акторов, за исключением, пожалуй, армии Израиля. Но передовой в военном отношении ее назвать нельзя. Российский военный контингент на Ближнем Востоке уступает количественно и качественно расквартированным здесь контингентам США и НАТО, а также вооруженным силам Израиля, и уступает в численности турецкой армии.

Затягивание военного конфликта в Сирии в силу этих непреодолимых обстоятельств невыгодно России. Это хорошо понимают наши военные, но их мнение, к сожалению, не более весомо, чем пресловутый "кукиш в кармане".

P.S. Турция и Сирия в Идлибе уже начали обмениваться артиллерийскими ударами. Турция вводит войска, США в данной ситуации на стороне турок. Налицо очередной оперативный кризис. Не обернется ли он стратегическим провалом?

Источник - wek.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581801720
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