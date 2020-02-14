Синдром Золушки: кто виновен в загрязнении алматинского воздуха, - М.Сугирбаева

00:25 16.02.2020 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый четвертый житель Алматы страдает болезнями, вызванными загрязнением атмосферы, – аллергическим ринитом, астмой и т. д.



– Виновата в этом не только ТЭЦ-2, но и сами горожане, страдающие синдромом Золушки, – считает инициатор созданной прошлой весной в социальных сетях группы "Чистый воздух Алматы" Асет НАУРЫЗБАЕВ.



В ожидании "принца"



Накануне Нового года аким южной столицы Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями общественности, энергетического холдинга АО "Самрук-Энерго" и его дочерних компаний – АлЭС и АЖК – по вопросам реконструкции нещадно коптящей небо Алматы ТЭЦ-2. Целью предстоящей реорганизации, как было заявлено на встрече, является снижение выбросов вредных веществ до норм Европейского союза с помощью очистительных фильтров или перевода предприятия на газ.



Одним из тех, кто присутствовал на этом мероприятии от имени общественности, был инженер-энергетик Асет Наурызбаев. Эксперты группы "Чистый воздух Алматы", в состав которой сегодня входят до тысячи человек, разработали рекомендации для городских властей, где доказали, что в течение 5 лет местную атмосферу можно очистить до безопасного для здоровья человека уровня.



– Для этого надо сделать всего лишь четыре вещи, – говорит он. – Первое – это очистка с помощью фильтров выхлопных газов и золоотвалов ТЭЦ-2. Второе – необходимо создать условия для появления экологически чистого электротранспорта и максимально затруднить жизнь тяжелому транспорту с помощью экологических сборов и ограничения движения по городу.



Третье – нужно разобраться с ИЖС. Власти утверждают, что 97 процентов частного сектора в Алматы газифицировано, но местные жители ежедневно видят плотное облако сизого дыма, идущего оттуда. Четвертое направление – необходимо возвращаться к прежним жестким стандартам строительства, существовавшим в советскую бытность. Мы все помним, что улицы города благодаря разумному проектированию были продуваемыми.



Сейчас из-за хаотичной застройки высотными домами циркуляции воздуха в Алматы фактически нет, город, образно говоря, находится в "консервной банке".



Если двигаться по всем названным направлениям, то через 5 лет алматинцы будут дышать чистым воздухом. Городу это вполне под силу – газифицировать частный сектор, развивать общественный транспорт и прекратить неправильную застройку. Что касается последнего пункта: сейчас все делается в угоду застройщику, который строит высотки в центре Алматы, нарушая тем самым циркуляцию воздуха.



– А если власти проигнорируют движение общественности?



– Мы почему-то все время персонализируем власть. Воспринимаем ее как какого-то сказочного принца, который меняет жизнь несчастной Золушки.



Но, для того чтобы он увидел и услышал ее, та должна появиться на балу. Так и здесь: чтобы власть служила народу, мы должны уметь ставить перед ней задачи и требовать их исполнения.



Сидеть дома и перемывать косточки акимату – бессмысленное занятие.



Если бы он (акимат) был тем самым прекрасным сказочным принцем, то мы все были бы счастливы. А раз он не такой, то горожане сами должны сделать его таким. Чтобы научиться правильно требовать от него выполнения поставленных задач, надо объединяться в общественное движение.



Акимат пытался несколько раз разработать программу по очистке атмосферного воздуха, бился над ней лет пять, но у него ничего не получилось.



Теперь за это взялись мы, активисты группы "Чистый воздух Алматы": мы создаем общественный фонд и заодно пишем программу.



Еще раз говорю – этим должны заняться все, кто дышит таким воздухом, то есть каждый алматинец. Кто-то из нас – хороший айтишник, другой – дизайнер, третий – журналист. И если мы все понемногу внесем свой вклад в общее дело, то станем заметной силой, способной сдвинуть гору с места.



Что касается властей, то новый аким как раз демонстрирует готовность слышать и слушать гражданское общество. Но это не означает, что мы должны расслабиться и снова удариться в этот грех – чинопочитание и создание очередного кумира. Сказочных принцев, королей и царей, повторяю, нет, мы должны всего добиваться сами.



Плата за чистый воздух



– А вас самого что побудило заняться этим вопросом?



– По данным ВОЗ, каждый четвертый житель нашего города страдает болезнями, вызванными загрязнением атмосферы, – аллергическим ринитом, астмой и т. д. При этом травит нас не только ТЭЦ, но и мы сами: что-то я не слышал, чтобы горожане активно требовали от руководства ТЭЦ применения очистительных фильтров или добровольно отказались передвигаться по городу на тяжелых машинах, не меньше ТЭЦ отравляющих выхлопными газами атмосферу.



Но за что нашим детям это? Они ведь страдают названными болезнями чаще нас, взрослых. Я знаю семьи, которые из-за этого эмигрируют в другие страны.



Иждивенческая позиция – кто-то за меня сделает – не пройдет. Многие европейские города смогли победить смог благодаря активности граждан, и мы тоже добьемся этого, если перестанем рассчитывать на хорошего акима и возьмем судьбу города, так же, как и собственный дом или квартиру, в свои руки. Надо, чтобы все оторвали себя от дивана и начали участвовать в жизни Алматы. Чем больше нас будет, тем мы сильнее.



– А ваши представители присутствуют в городских и районных маслихатах?



– Нет, конечно. Мы же не партия. Но когда будет вовлечено много людей, уже не нужно будет никакой партии. Мы и так заставим акима прислушиваться к себе.



– Вы сказали, что одна из мер по очистке воздуха в Алматы – ограничение количества частного транспорта. Но ведь машина – не роскошь.



– Роскошь! Одна из целей программы – развитие общественного транспорта на электрической тяге – трамваи, троллейбусы, электробусы, как это имеет место быть в цивилизованных странах.



– Но это повлечет за собой повышение тарифов на электроэнергию.



– Это неизбежно в любом варианте, но плата за чистый воздух – самая понятная из того, за что нам приходится платить в этой жизни. Если в результате реконструкции ТЭЦ-2 самый крупный единичный загрязнитель воздуха войдет в европейские нормы, то эффект от этого положительно отразится на здоровье каждого алматинца и гостя города. Лично я готов отказаться от примерно пол-литра алкоголя в месяц в пользу чистого воздуха.



А как у них?



Из казахских степей – в чешский парламент



Европейский политик родом из Казахстана Джамиля СТЕХЛИКОВА, занимавшая в свое время в чешском правительстве пост министра по правам человека и национальным меньшинствам, начинала свою карьеру с активной вовлеченности в жизнь маленького городка Хомутов, где жила тогда ее семья: "…После нежной вельветовой революции 1991 года в Чехии появилось много новшеств. Например, супермаркеты. Все бы ничего, но однажды ночью владельцы одного из них срубили все деревья вокруг. Что особенно возмутило жителей Хомутова – под топор пошла и столетняя липа, пережившая Гитлера. Мы возмутились и созвали демонстрацию. Меня в числе других горожан делегировали в мэрию и городской совет. Но там, посоветовав не поднимать шум и дав понять, что мы никто (так и говорили: "Кто вы такие?"), нас не пустили дальше порога, позвали даже полицию. А ведь мы не были какими-нибудь самозванцами, под нашей петицией в городской совет стояли подписи сотен людей".



– С варварством надо заканчивать, – решила я после того случая, – буду баллотироваться в члены городского совета. Отсутствие гражданства (его я могла получить только лет через восемь) не остановило. Я обратилась с письмом к президенту Чехии Вацлаву Гавелу. "Я очень хочу изменить условия жизни в городке сейчас, а не тогда, когда мой ребенок уже вырастет", – написала я. И он меня услышал.



Президент ответил, что в стране жизнь стала бы гораздо лучше, если бы было побольше таких людей, которые вместо того, чтобы пассивно критиковать власти на кухне, активно интересуются общественной жизнью.



В конце 1991 года я получила гражданство, но попасть в городской совет было нереально – на одно место претендовало 15 человек. Но тут моя персона привлекла внимание "зеленых" – единственной в Европе партии, защищающей права национальных меньшинств. Они отдали свои голоса за меня, и вскоре я тоже стала одной из "зеленых". Так началась моя политическая карьера.



За 10 лет я прошла путь от председателя партии в Северной Чехии до заместителя председателя партии в масштабе страны.



Когда "зеленые", выиграв выборы в 2002 году, попали в парламент и правительство, председатель нашей партии стал вице-премьером Чехии, а я – министром по правам человека и национальным меньшинствам…



АЛМАТЫ



Автор: Мерей Сугирбаева Источник - Караван

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