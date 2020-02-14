Сблизит ли Казахстан страны тюркского мира? - М.Вайда

00:34 16.02.2020 Казахстан, как известно, является сторонником многовекторной интеграции. Наша страна выступает как активный участник многих международных организаций, инициатор различных интеграционных объединений, экономических союзов. Мы успешно сотрудничаем как с ближайшими соседями по региону, так и с государствами Европы, США. Но особую роль в налаживании партнерских отношений с другими странами для Казахстана играет сближение с тюркским миром.



Повторим?



Осенью нынешнего года в Туркестане, как ожидается, пройдет саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), созданного в 2009 году по инициативе Елбасы. Премьер-министр РК Аскар Мамин в преддверие этого события уже начал инспектировать регион на предмет его готовности к приему гостей. И неудивительно, почему Казахстан загодя и так тщательно готовится к этому событию. Саммит обещает стать по всем статьям знаковым как для нашей страны, так и для других участников организации.



Забегая вперед, можно ожидать в качестве возможного итога данного мероприятия если не экономическую революцию, то серию одиночных прорывов уж точно. По крайней мере, на такой исход явно намекают итоги аналогичных форумов, уже проводившихся в Казахстане.



В 2011 году лидеров тюркского мира на первом саммите организации принимал Алматы. Лейтмотивом встречи глав государств стали вопросы развития и углубления экономического сотрудничества Казахстана, Кыргызстана, Турции и Азербайджана. Очень детально были проработаны конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата в странах тюркского союза. В частности, было принято решение об особых условиях выдачи виз и разрешений на работу для бизнесменов с целью улучшения торговых и инвестиционных возможностей.



Апофеозом же первого саммита стало создание Делового совета ССТГ - структуры, в которую вошли крупные компании и бизнесмены из всех стран-участниц. Его основными задачами были названы выработка направлений и механизмов перспективного сотрудничества, а также устранение барьеров во взаимных торгово-экономических отношениях. Со временем Деловой совет превратился в интерактивную бизнес-площадку, объединившую предпринимателей тюркоязычных стран. Одно из главных его достоинств заключается в том, что он занимается не только решением стратегически важных проблем, связанных с таможенными процедурами, транспортной инфраструктурой, вопросами сохранности грузов и увеличения товарооборота между странами-участницами, но и рассмотрением конкретных инвестиционных проектов.



Иначе говоря, в Алматы девять лет назад был заложен крепкий фундамент экономической интеграции тюркского союза, направленной на создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, дальнейшее упрощение таможенных и транзитных процедур для свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, упрощения финансовых и банковских операций. Также были разработаны механизмы, заложенные в Нахичеванском соглашении о создании ССТГ, которое предусматривает всесторонний и сбалансированный экономический рост "посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов сторон".



Но еще более впечатляющими можно назвать итоги пятого саммита организации, который прошел в 2015 году в столице Казахстана. Хотя на сей раз больше обсуждалась не экономическая проблематика, а другая, тем не менее вопросы взаимного товарообмена, инвестиций снова были вынесены во главу угла. Тон задала принимающая сторона. Первый президент Казахстана призвал коллег по Тюркскому совету активнее наращивать транзитный потенциал и расширять пропускную способность Каспийского моря, а также акцентировал внимание на вопросе создания мультимодального Евразийского трансконтинентального транспортного коридора с упором на возможности автомагистрали "Западная Европа – Западный Китай". Нурсултан Назарбаев констатировал: "Государства – члены Тюркского совета имеют все шансы стать межконтинентальным транзитным мостом, соединяющим экономические и коммуникационные сети Китая, России, Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии".



Именно саммит 2015 года, считают в Тюркском совете, стал переломной вехой в плане экономической интеграции государств тюркского мира. Как отмечается на официальном сайте организации, "после Астанинского саммита 2015 года сотрудничество братских стран вышло на новый уровень. Товарооборот между государствами-членами Тюркского совета увеличился на 22 процента и достиг почти 9 миллиардов долларов США (без учета Узбекистана – прим. ред.)… Объем торговли государств-членов в мировой экономике составляет 536 млрд. долл. США, что обусловлено значительными успехами, достигнутыми в области увеличения инвестиций, снижения таможенных пошлин, гармонизации таможенных процедур, создания транспортной инфраструктуры, реализации эффективной экономической политики. При поддержке проектов, разработанных в различных областях, и с теми ресурсами, которые она предлагает, сотрудничество в области экономики становится более привлекательным направлением партнерства". И сегодня можно смело говорить о том, что туркестанский саммит, несмотря на то, что его официальная повестка пока еще не определена, очертит новые перспективы взаимодействия.



Вперед, в будущее



Есть основания ожидать того, что в рамках предстоящего саммита будет создан Тюркский инвестиционный фонд, контуры которого были уточнены летом прошлого года в ходе совещания министров экономики стран-участниц Тюркского совета в Нур-Султане. Предположительно, его первоначальный капитал составит 700 миллионов долларов. Также, скорее всего, логическое продолжение получит инициатива Елбасы по разработке программы "Тюркское видение - 2040". Она, по словам Нурсултана Назарбаева, придаст новый импульс взаимодействию в таких сферах, как торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и зеленая экономика, малый и средний бизнес.



Можно ожидать, что на новый уровень обсуждения будут вынесены вопросы, прозвучавшие в ходе последнего саммита в Баку, посвященного развитию малого и среднего бизнеса, и последующих встреч в рамках организации. Это отказ от доллара при взаиморасчетах между странами-участницами, возможность отмены существующих в государствах тюркского мира таможенных квот, учреждение форума молодых предпринимателей, организация совместных технопарков и инновационных стартап-компаний, формат сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.



С еще большей долей вероятности можно говорить о том, что саммит в Туркестане принесет конкретные решения для реализации в практической плоскости дальнейшей экономической интеграции. Недаром генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев, недавно подводя итоги десятилетней работы организации, заявил: "Настало время перехода к более качественному этапу взаимодействия и тесной интеграции, включающей реализацию совместных проектов в инфраструктурной, инвестиционной, законодательной сферах, а также в реальном секторе экономики".



Если говорить о конкретике в контексте преломления инициатив Тюркского совета к реальному сектору экономики, то стоит вспомнить, какие акценты были расставлены премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в ходе прошлогодней встречи с Багдадом Амреевым. Речь шла о реализации конкретных проектов в сферах машиностроения, туризма, аграрного сектора, легкой промышленности, а также в рамках инициативы Елбасы по развитию "экономики простых вещей".



К тому же заложенные институциональные основы существования Тюркского совета продолжают дополняться новыми элементами.



Во-первых, еще больше возможностей перед Тюркским советом открывает перспектива его расширения. Пусть и с большим опозданием, но в прошлом году его членом стал и Узбекистан. Лидеры тюркского мира уверены, что рано или поздно юридические отношения с ССТГ оформит и Туркменистан, который принимает участие в деятельности организации лишь эпизодически и рассчитывает в скором времени получить статус наблюдателя. По крайней мере, предпосылки к этому уже появились. Летом прошлого года состоялся первый визит представителя организации в Туркменистан, а вскоре делегация этой страны приняла участие в первом Каспийском экономическом форуме.



Во-вторых, структура Тюркского совета трансформируется, адаптируясь к велениям времени, пытаясь современно реагировать на новые экономические вызовы. С этой точки зрения стоит отметить событие, к которому опять же имеет прямое отношение наша страна. Речь идет о создании Тюркской торгово-промышленной палаты. Соответствующий учредительный договор был подписан в мае прошлого года в Нур-Султане. Задача новой структуры - укрепление торговых отношений и привлечение инвестиций в рамках простой и ясной схемы, основной элемент которой заключается в создании совместных индустриальных зон. Также Торговая палата будет заниматься урегулированием спорных вопросов между бизнес-структурами стран-участниц Тюркского совета.



Автор: Маргарита Вайда Источник - Camonitor.kz

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