"Никогда не говори никогда". Минэнерго США уверяет, что не даст России достроить "СЕверный поток-2"

10:18 16.02.2020

В "Газпроме" посоветовали не делать поспешных выводов о срыве проекта "Северный поток-2"



Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов порекомендовал не делать поспешных выводов, комментируя слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток - 2".

"Никогда не говори никогда",- сказал РБК господин Куприянов.



Напомним, господин Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что "Газпром" не сможет завершить строительство газопровода в Балтийском море, потому что у России нет необходимых технологий. Напомним, трубоукладчик "Северного потока-2" компания Allseas Group SA в декабре 2019 года приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда после санкций США.



Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что трубопровод запустят до конца 2020-го. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также выражал уверенность, что Россия сможет сама достроить "Северный поток-2", но для этого потребуется больше времени.