Если Америка не сдается, то ее и не побеждают. Репортаж с Мюнхенского шабаша

10:38 16.02.2020

Госсекретарь и министр обороны США рассказали, кто на свете всех сильнее и опаснее



Госсекретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности дал отпор всем, кто считает, что США и ЕС ослабли и проигрывают России и Китаю. По его словам, коллективный Запад уже одерживает победу в противостоянии со своими оппонентами и в будущем непременно окончательно победит.



Мюнхенская речь Майкла Помпео стала ответом всем, кто сомневается в способностях США, ЕС и НАТО влиять на глобальные процессы и считает, что Запад ослаб и мало на что способен. По сути, его выступление было ответом на утверждения о том, что США и их союзники проигрывают в глобальном противостоянии с Россией и Китаем. Этот тезис, напомним, содержится в опубликованном накануне конференции экспертном докладе под названием "Беззападность".



"Мы с вами одерживаем победу. Свободные народы достигают больших успехов, наши правительства обеспечивают процветание, эконом развитие и безопасность",- заявил глава Госдепа. Майкл Помпео перечислил факты, которые, по его мнению, иллюстрируют привлекательность западной модели: люди, рискуя жизнью, переплывают Средиземное море, чтобы попасть в Европу, стремятся открыть свое дело в Силиконовой долине, а не в Санкт-Петербурге.



Никто, отметил господин Помпео, не едет за лучшей жизнью в Иран, а из космоса отлично видно, что Южная Корея светится, а Северная - во тьме.



"Многие из вас считают себя реалистами,- обратился глава Госдепа к аудитории. - Но я вам скажу, что такое реализм. Запад - побеждает. Свобода и демократия - побеждают". Рассказав, как окрепла Америка, где экономика и зарплаты растут, а безработица снижается, Майкл Помпео призвал все страны защищать свой суверенитет.

"Мы верим в неотъемлемые права. Мы соблюдаем верховенство права. Не вмешиваемся в выборы в других странах. Соблюдение суверенитета - это центральный фактор нашего успеха",- сказал господин Помпео и отметил, что некоторые страны не соблюдают этих правил.

Самые злостные нарушители - это Россия, которая "захватила Крым, части восточной Украины и Грузии", а также Китай, посягающий на исключительные экономические зоны других стран в Южно-Китайском море.



Россия, продолжал госсекретарь США, пытается с помощью дезинформации "посеять раздор среди наших граждан", а Китай запускает своих "троянских коней" в виде Huawei и других высокотехнологичных компаний. Кроме того, "Россия требует верности (себе. - "Ъ") от стран Центральной Азии, а Китай - молчания по вопросам Тайваня и Гонконга".

Все это глава Госдепа причислил к атакам на суверенитет, которые "ведут к бедности и рабству" и являются нападением на свободу, лежащей в основе западной идеи. Но Америка готова к борьбе. "США смело смотрят в лицо этим угрозам - не мигая. Мы защищаем право выбирать то, как хотим жить",- заявил господин Помпео.

Он перечислил, что именно делает Вашингтон, чтобы помочь всем остальным. США, по его словам, вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии, работают с балтийскими странами, чтобы помочь защититься от кибератак Москвы. Он пообещал вскоре выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить энергозависимость Евросоюза от России. Деньги будут выделены на проекты в рамках Инициативы трех морей.



Еще, по словам Майкла Помпео, США продолжают поддерживать НАТО, возглавляют коалицию более чем восьмидесяти стран по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. - "Ъ"), обеспечивают свободу навигации в Южно-Китайском море, лидируют по санкциям против КНДР и в борьбе с изменением климата.



Как на конференции по безопасности обсуждали бессилие Запада перед Россией и Китаем

После этого глава Госдепа повторил: "Мы побеждаем. Победа на нашей стороне и не верьте тем, кто говорит иначе". Закончил он трогательной историей, случившейся с ним во время недавнего посещения Украины: "Я в Киеве посетил госпиталь, где лечатся военные, раненые в результате российской агрессии. Там был тяжелораненый боец, мы с ним беседовали. И уже собирались уходить, как вдруг он взял свою форму, оторвал нашивку своей части и подарил мне как сувенир. Это напомнило мне, что ради суверенитета надо бороться вместе".



Выступивший после Майкла Помпео глава Пентагона Марк Эспер тоже причислил Россию к числу угроз, поместив ее на второе место после Китая. "Наш основной противник - это Китай",- сказал он. Этой угрозе он в основном и посвятил свою речь, призвав мир "очнуться и противостоять" действиям Коммунистической партии Китая.

Марк Эспер резко раскритиковал европейские страны, допускающие сотрудничество с китайскими компаниями (прежде всего Huawei) в рамках распространения технологий 5G, предложив вместо этого развивать альтернативные технологии и пообещав содействие в этом со стороны США.



Министр обороны объявил: США готовы предоставить коммерческим компаниям свои военные базы для тестирования технологий, альтернативных тем, что развивает Huawei. А если страны-члены НАТО допустят на свои рынки китайские IT-компании, то это, по его словам, может поставить под угрозу "основы Североатлантического альянса", поскольку его участники не смогут свободно делиться между собой разведывательной информацией.



Владимир Соловьев, Елена Черненко, Мюнхен

от 15.02.2020,