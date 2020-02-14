 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какой вирус опаснее: Коронавирус или предрассудки? - "ВечБишкек"
11:16 16.02.2020

14 февраля 2020 Нина Ничипорова

В последнее время о распространении пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, начали появляться нелепые суждения.
Кто–то предлагает полностью запретить въезд китайцам в свои страны, некоторые публикуют комментарии, носящие дискриминационный характер, а австралийские СМИ и вовсе назвали вирус "китайским". Средства массовой информации Дании тоже не остались в стороне и опубликовали карикатуру, оскверняющую флаг Китая, а министр торговли США Уилбур Росс заявил о том, что распространение коронавируса, а также других инфекционных заболеваний в Китае заставит компании задуматься о переносе производства из Китая в США. В то же время Интернет кипит слухами и мифами об эпидемии в Китае, что сбивает с толку общество.

Этот негатив в отношении Китая отражает тот факт, что существующие предрассудки смешались со страхом перед вирусом и под их взаимодействием образовалось искаженное "мировоззрение" у некоторых людей. Учитывая ограниченные знания о коронавирусе нового типа и глубоко укоренившиеся предрассудки некоторых людей в отношении Китая, можно предположить, что эта ситуация еще продолжится некоторое время.

В ответ на злобные выпады США в то время, пока Китай борется с эпидемией, представитель МИД КНР Хуа Чуньин 31 января заявила, что китайский народ сейчас изо всех сил борется с эпидемией. Правительство Китая с позиции открытости, прозрачности и ответственности своевременно публикует сведения и делится информацией с международным сообществом, включая США. "Друг познается в беде", - сказала Хуа Чуньин, добавив, что многие страны различными способами помогают и поддерживают Китай в борьбе с эпидемией. Высказывания и действия США, напротив, не соответствуют действительности и являются более чем несвоевременными. Всемирная организация здравоохранения только призвала все страны избегать ввода ограничений на поездки, как США сразу же вопреки рекомендациям проявили себя не с лучшей стороны, что представляется крайне неблагоприятным и невеликодушным шагом.

Что касается распространения эпидемии, то все виды вируса имеют сходство: во–первых, вирусные заболевания трудно лечить. Во–вторых, их трудно предотвратить и контролировать, к тому же вирус распространяется вместе с потоком людей и не ограничивается лишь одним государством. Судя по тому, как распространяется вирус, эта "борьба против эпидемии", несомненно, является борьбой всего человечества.

Перед лицом такой глобальной проблемы всему миру следовало бы оказать взаимопомощь и поддержку. Однако некоторые политиканы в некоторых странах "тайно довольствуются" вспышкой эпидемии в Китае. Г–н Росс не скрывает радость оттого, что эпидемия может "благоприятно воздействовать на перенос производства из Китая в США". Более того, официальные СМИ Китая отметили, что в его словах отражается злорадство, они разоблачают безразличие и эгоизм некоторых американских политиков. Даже сами американцы и некоторые СМИ не согласны с его словами, считая их абсурдом. Многие интернет–пользователи называют это "больным мышлением".
За этим "болезненным мышлением" стоит другой вид "вируса", который, по–видимому, одинаково трудно вылечить - смесь предрассудков и высокомерия, эгоизма и безразличия.

К счастью, во всем мире подавляющее большинство стран и людей имеют "антитела" к "вирусу" гордости и предрассудков, эгоизма и равнодушия. К счастью, в этой борьбе против эпидемии они протянули руку помощи Китаю и вместе с ним борются над главной проблемой эпидемических заболеваний, что демонстрирует силу и дух гуманизма.

Если брать в пример город Ухань, который наиболее серьезно пострадал в этой борьбе, то многие города–побратимы - город Оита в Японии, Дуйсбург в Германии, Кванджу в Южной Корее и Суонси в Великобритании - недавно оказали помощь или выразили свою поддержку.
Исследователи в области науки и техники, биохимии и эпидемиологии сотрудничают с беспрецедентной скоростью. "Люди больше не заботятся только о себе, не думают о первенстве, а думают лишь о том, как решить проблему", - цитирует "Вашингтон пост" слова Сатчера, профессора микробной иммунологии в Школе медицины Файнберга Северо–Западного университета.

В этом непростом мире добрые дела подчеркивают сплоченность и единство человеческого общества. Сегодняшний мир уже давно является сообществом общей судьбы. Ни одна страна не может с легкостью справиться с этой эпидемией в одиночку. Давайте не дадим предрассудкам, вызванным эпидемией, превратится в "вирус", иначе мы будем изолированы друг от друга.
Материалы из газеты "Жэньминь жибао", агентств "Синьхуа" и China News Service подготовила Нина Ничипорова

Источник - vb.kg
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