"В прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей", - новый начальник УВД Согдийской области Таджа Навджувонов

12:34 16.02.2020

Посла Таджикистана вызвали в МИД Кыргызстана

Дата: 12:24, 15-02-2020.

Бишкек. 15 февраля. КирТАГ – В МИД Кыргызстана был вызван посол Таджикистана.



"В министерство иностранных дел КР накануне, 14 февраля, был приглашен посол Таджикистана в Кыргызстане Назирмад Ализода", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.



В ходе встречи была выражена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны в связи с имевшими место высказываниями вновь назначенного начальника управления внутренних дел по Согдийской области генерал-майора милиции Абдулло Навджувонова.



"В частности, в некоторых СМИ Таджикистана, а также в интернет-сегменте опубликована и распространена статья от 13 февраля 2020 года "Если поднять историю, в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей", в которой руководитель правоохранительных органов сопредельной с Кыргызстаном Согдийской области Таджикистана Абдулло Навджувонов, мягко говоря, занимается фальсификацией истории и подменой фактов, заявляя, что "его предки привели кыргызов и дали им тут землю, а сегодня это стало проблемой для таджикской стороны".



"Была подчеркнута недопустимость подобных высказываний чиновников столь высокого ранга, тем более, представителей правоохранительных органов, которые, наоборот, должны, по поручению глав двух государств, проводить соответствующую работу по пресечению провокационных заявлений и действий", – сообщили в МИД.



Отмечено, что кыргызская сторона ожидает надлежащей реакции от официального Душанбе и надеется, что подобные факты в дальнейшем не будут повторяться.