 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Снежная лавина в Центральном Афганистане унесла жизни 21 человека, 7 пропали без вести
16:27 16.02.2020

Власти Афганистана заявили, что в четверг в центральной провинции Дайкунди сошла снежная лавина, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
По данным пресс-секретаря министерства по борьбе со стихийными бедствиями Ахмада Азими, в результате схода лавин еще семь человек пропали без вести, и 10 получили ранения.
По словам Азими, все 21 погибшие были из двух семей в этом районе. По меньшей мере 50 домов были разрушены, сообщает https://www.trtworld.com
Азими добавил, что поисково-спасательные команды работают с четверга, чтобы найти пропавших без вести и помочь пострадавшим.
Он отметил, что число погибших, как ожидается, увеличится из-за холодной погоды и сложных условий, затрудняющих спасательные работы.
Большинство автомагистралей были закрыты на несколько недель из-за сильного снегопада и опасений схода лавин. Эта зима в Афганистане была суровой, с сильными снегопадами, лавинами и внезапными наводнениями.
Всего же число погибших в результате лавины и внезапных наводнений в стране за последние два месяца достигло 72 человек.
С начала зимы также были ранены десятки человек, а в результате паводков было смыто 2400 домов.

Источник - aftag.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581859620
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