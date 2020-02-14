Снежная лавина в Центральном Афганистане унесла жизни 21 человека, 7 пропали без вести

16:27 16.02.2020

Власти Афганистана заявили, что в четверг в центральной провинции Дайкунди сошла снежная лавина, в результате чего погибли по меньшей мере 21 человек, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

По данным пресс-секретаря министерства по борьбе со стихийными бедствиями Ахмада Азими, в результате схода лавин еще семь человек пропали без вести, и 10 получили ранения.

По словам Азими, все 21 погибшие были из двух семей в этом районе. По меньшей мере 50 домов были разрушены, сообщает https://www.trtworld.com

Азими добавил, что поисково-спасательные команды работают с четверга, чтобы найти пропавших без вести и помочь пострадавшим.

Он отметил, что число погибших, как ожидается, увеличится из-за холодной погоды и сложных условий, затрудняющих спасательные работы.

Большинство автомагистралей были закрыты на несколько недель из-за сильного снегопада и опасений схода лавин. Эта зима в Афганистане была суровой, с сильными снегопадами, лавинами и внезапными наводнениями.

Всего же число погибших в результате лавины и внезапных наводнений в стране за последние два месяца достигло 72 человек.

С начала зимы также были ранены десятки человек, а в результате паводков было смыто 2400 домов.