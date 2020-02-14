Лучше вы к нам: почему идея возвращения эмигрантов рассмешила россиян

16:37 16.02.2020

Новая иницитива властей наивна и цинична одновременно.



Сбежавших от удушья обратно на родину гречкой не заманишь.



Виктория Волошина

Журналист



Социологам в России веры давно нет. Приходится изучать общественные настроения по реакции в соцсетях. Глубинное отношение к президенту - по розыгрышу "Путин в лифте". Веру в светлое будущее страны - по отзывам на новость о создании спецгрупп чиновников, которые должны убедить эмигрантов вернуться в Россию.



Давно сеть так не веселилась. Мой фаворит в этом забеге - парафраз диалога из "Собаки Баскервилей".



- Что это за вой на болотах?

- Русские чиновники прилетели уговаривать эмигрантов вернуться, сэр.

- А чего же они воют?

- Так ведь им тоже придется возвращаться.



Говорят, такие группы создавались и раньше, еще с 2007 года. Но, видимо, их забрасывали на чужбину тайно, как диверсантов. А может, они действительно не все вернулись с выполнения этого опасного задания, потому широкой общественности ничего о результатах их работы и не известно.



Страна, в которой не хочется жить



Я лично помню только двухгодичной давности порыв бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернуть в Россию предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от нашего правосудия. Он с этой идеей пошел к Путину, и тот дал добро. Пообещали возвращенцам амнистию по экономическим делам. Пару наивных вроде даже встречали с цветами в Шереметьево. А потом их то ли сразу посадили, то ли они до сих пор по судам ходят. В общем, неубедительно получилось.



Но делать что-то надо. Население сокращается на глазах, так еще и миллионы налогоплательщиков утекают за границу. Только по официальным данным за последнюю четверть века Россию покинули 4,5 миллионов человек, и эксперты советуют смело умножать это число в 3-4 раза. Вернуть хотя бы каждого пятого из этих 15 млн - и казна заметно пополнится, и демографические показатели станут пристойнее.



А если вернуть не только богатых, но и умных, то, может, и ракеты падать перестанут? Цель-то благородная. Главное - найти аргументы, помимо родных березок-рябинок, гречки и селедки. На такие приманки нынешние эмигранты уже не ведутся, им бы что повесомее. Но где его взять?



Вот представьте себя на месте чиновников, вошедших в группу по поиску возвращенцев. Приехали они, скажем, в Брайтон, поставили на берегу океана столик с флагом РФ, разложили проспекты с видами Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. И даже походную кухню с собой привезли, чтобы на запах каши с тушенкой завлекать проходящих русскоязычных. И те пришли. Закусили с удовольствием. Пару рюмок приняли для лучшей коммуникации. Завязался разговор.



Налог и порядок: новое правительство ринулось в бой



У нас потепление в России, говорят агитаторы. Зимы в столицах европейские стоят. В Москве даже не все антигололедные реагенты израсходовали, так что по весне и травка, может, расцветет… Ну, что еще. Мост в Крым построили. Из Москвы в Питер прямую электричку запустили, всего семь часов идет. Конституцию перепишем скоро, будет лучше прежней.



Да, самое главное - мы же еще премьера поменяли, теперь не Медведев, а Мишустин обещает России экономический рост. Почему не верится? У нас вообще-то растет число долларовых миллиардеров: год назад было 74, сейчас - уже 110. Ну да, нищих тоже хватает - где-то миллионов 20, точно их никто не считал. Мы знаем об этой проблеме. Нацпроекты по борьбе с бедностью разработали. Нищим обещан прорыв. Президент сказал, больше нет времени на раскачку… Что вас, уважаемый, так насмешило? Небось сам на вэлфер живет, а изображает из себя. И отойдите от котла, на всех вас, смешливых, гречки не напасешься…



Женщина, не проходите мимо. Открытки Пензы вам показать? Смотрите, конечно, вот наш прекрасный среднерусский город. Где острог? Это не острог, это дом мэра на фото. Кого пытают? Каким электрошокером? Каких детей? Зачем вы читаете соцсети? Это не дети, а террористы, они по лесу бегали с оружием, вот и получили по 18 лет колонии. В вашей Америке за терроризм вообще пожизненное дают. Ну и уезжайте… точнее, оставайтесь в своей Америке. Нежная какая.



Конечно, если столик с флагом поставить, например, в Казахстане, вместо гречки предложив упрощенное оформление российского гражданства, желающих найдется немало. Со времен распада СССР и в этой бывшей советской республике, и во многих других живут миллионы наших соотечественников, мечтающих вернуться домой. Но почему-то таким мигрантам наши чиновники не особо рады.



Мой френд по "Фейсбуку" живет в Калининграде уже год. Купил на свои деньги квартиру, работает, семью с двумя детьми из Казахстана перевез. Говорит по-русски лучше местных. И никак не может получить гражданство. Он, видите ли, приехал не по программе помощи соотечественникам, а самоходом. Что, конечно, настораживает. Сам? К нам? А он, часом, не шпион?



Ну а если серьезно, от результатов этого неформального соцопроса скорее рыдать хочется. Граждане страны не только не верят в обещанные "прорывы" и "безраскачки", но откровенно над ними потешаются. Полагая, что только сумасшедшие могут променять жизнь на чужбине (далеко не всегда устроенную и благополучную) на то, во что превратилась за последние годы наша бедная родина.



Вернуть можно тех, кто ехал за колбасой. И в 2000-е они возвращались сами. А вот те, кто в победоносные крымнашисткие годы бежал от удушья, предпочтут оставаться за границей до тех пор, пока в России не станет легче дышать. И никакие летучие отряды чиновников их не переубедят.



"Главное, чтобы следом не пришлось отправлять новую группу - уговорить предыдущую вернуться обратно в родную гавань", - иронизируют остряки в соцсетях.