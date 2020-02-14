Прошлогодний провал "Газпрома" подводит Миллера под статью

16:41 16.02.2020 2020-й может принести "национальному достоянию" новые проблемы и траты



София Сачивко

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Игорь Юшков



Члены правления "Газпрома" в 2019 году получили лишь 1,33 млрд руб., тогда как в предыдущем году их доход составил 2,55 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете компании.



Доходы членов правления, каковых вместе с председателем компании насчитывается 14 человек, упали из-за снижения примерно на 1 млрд. рублей премий. Суммарная зарплата в прошедшем году составила 821 млн. рублей. Остальные доходы приходятся как раз на премии и различные вознаграждения.



Как пишут "Ведомости", большая часть бонусов обычно выплачивается одномоментно в первом или втором квартале, но в 2019 году топ-менеджеры "Газпрома" получили лишь 240 млн. рублей, что почти в 5 раз меньше, чем сумма, полученная ими в 2018 году.



Собеседник издания, близкий к руководству компании, подтвердил информацию о невыплате годовых бонусов, однако пояснил, что правление все-таки получит свои деньги, но позднее. При этом сама система вознаграждения может измениться. Как ранее сообщил курирующий финансовый блок зампред правления Фамил Садыгов, до конца 2020 года компания планирует утвердить новую долгосрочную программу мотивации топ-менеджеров.



"Цель программы - привязка долгосрочной мотивации руководства „Газпрома" к динамике капитализации компании", - пояснил он.



В программе будут участвовать члены правления, руководители департаментов компаний, а также генеральные директора дочерних газовых компаний, чье вознаграждение привяжут к KPI. При этом до половины годового вознаграждения они будут получать акциями, которые временно не смогут продавать. По словам Садыгова, на опционную программу будет направлено минимум 0,12% акций.



Именно таков сейчас пакет квазиказначейских акций "Газпрома", рыночная стоимость которого составляет около 6,6 млрд руб., пишет издание.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков считает, что 2019 год был действительно сложным для "Газпрома".



- Из-за падения цен в Азии, СПГ пошел на европейский рынок и конкуренция существенно усилилась, кроме того, прошлая зима была относительно теплая. Все это привело к снижению цен на европейском рынке, что отразилось на финансовых показателях "Газпрома".



Кроме того, 2019 год был довольно затратный для "Газпрома" - он заканчивал крупные стройки и в конце года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд. по решению Стокгольмского арбитража. Но 2020-й будет для "Газпрома" еще тяжелее.



Ожидая прекращения транзита через Украину с 1 января, и сам "Газпром", и европейские потребители весь прошлый год закачивали газ в подземные хранилища. А под Новый год контракт на транзит все-таки подписали. Плюс к этому очень теплая зима в Европе. Это приводит к тому, что из отопительного сезона европейцы выходят с забитыми подземными хранилищами газа. Это сократит спрос на европейском рынке. Цены на газ еще больше снизятся.



СПГ также продолжит конкурировать с трубопроводными поставками, хотя если Китай быстро оправится от коронавируса, поставщикам СПГ все-таки будет выгоднее продавать его в Азии, чем в Европе. Так что 2020 год для "Газпрома" будет явно хуже, что прошлый.



"СП": - Можно ли говорить о том, что "Газпром" фактически "провалил" прошлый год?



- То что "Газпром "провалил" прошлый год или что остановка строительства "Северного потока -2" - его просчет, я бы не стал. Скорее, ситуация на рынке такова, что компания получает меньше денег. Ведь "Газпром" ничего не мог сделать с тем, что поставщикам СПГ стало выгоднее продавать свой товар в Европе. Также и санкции являются форс-мажором. "Газпром" же ничего не может сделать с тем, что в США произошла сланцевая революция, и американские политики, вводя санкции, расчищают рынки для своего газа и своей нефти.



"СП": - Турция сокращает закупки российского газа, коронавирус, по мнению многих экспертов, уже влияет на экономику Китая. Что в этой ситуации ждет "Турецкий поток" и "Силу Сибири"?



- Турция в 2019 г. начала закупки азербайджанского газа. У них долгосрочный контракт, подписанный несколько лет назад. В прошлом году начал работу газопровод TANAP - из Азербайджана. Анкара обязана закупать около 6 млрд. куб. м газа в год. Так что конкуренция с азербайджанским газом привела к сокращению российского сырья.



Кроме того, в Турции продолжается экономический спад, и они сокращают потребление газа в целом. Ну и СПГ также пришел в Турцию по причинам, которые я выше описал для всего европейского рынка. Но еще и "Газпром" сам виноват в низкой конкурентоспособности, так как он не стал давать скидки частным газовым компаниям Турции. В итоге весь поставленный в Турцию в 2019 г. газ мог бы влезть в "Голубой поток".



Вероятно, в 2020 году будет не полностью загружены как "Голубой", так "Турецкий" потоки. Хотя "Газпром" и рассчитывает на восстановление спроса на газ в Турции.



Каронавирус поставкам по "Силе Сибири" не угрожает. В 2020 г. должно быть поставлено 5 млрд. куб. Это не так много. У "Газпрома" обязывающий контракт с Китаем, т.е. они обязаны этот объем купить.



Советник Российской национальной службы экономической безопасности, эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев считает, что прошедший год "Газпром" все же провалил.



- "Газпром" не выстроил юридическую оборону в отношении исков Украины, потерпел фиаско с "Северным потоком-2". Как результат, несет колоссальные убытки. Победоносная риторика руководства компании на фоне очевидных провалов выглядит глупо. Напомню, что "Газпром" предельно закредитован, и всем его партнерам это известно.



"СП": - С чем может быть связан такой провал?



- О глобальной конкуренции газопроводов с СПГ известно не первый год, как и о желании США, сейчас уже мирового лидера по производству газа, сбыть его излишки. Речь идет о некомпетентности руководства "национального достояния", которое не просчитало очевидных шагов конкурентов и последствий.



"СП": - Запущен "Турецкий поток", но при этом Турция снизила на треть закупки газа. Насколько рентабелен теперь будет этот газопровод?



- Когда развивается спотовый рынок, любой покупатель будет брать лишь минимум, особенно в условиях теплой зимы. Турция действует коммерчески оправдано, хотя и не кричит о "национальном достоянии".



"СП": - На что может рассчитывать компания в нынешнем году? Сможет ли нарастить поставки, да еще и по выгодным ценам, адаптироваться к нынешней системе формирования цены в Европе и т. д.



- Это зависит от целого ряда факторов. С нынешним руководством "Газпрома" на это трудно рассчитывать. Они смотрят назад, не понимая, насколько быстро и не в пользу "Газпрома" меняются все условия.



"СП": - Повлияет ли ситуация с коронавирусом на поставки в Китай и судьбу "Силы Сибири"?



- Не думаю. Северо-западные региона Китая тоже нуждаются в газе, а наиболее развитые провинции далеко не полностью обеспечиваются СПГ, для доставки которого нужен доступ к океану.



Другое дело, что с российским газом конкурирует туркменский. А Россия за свой счет строит газопроводы, заведомо ставя себя в зависимое положение.



"СП": - Ситуация с остановкой строительства "Северного потока-2" практически на финальной стадии вызвала удивление, если не специалистов, то у рядовых граждан точно. Просчет очевиден, однако никакого видимого наказания руководства компании не последовало. Почему? Ведь это в том числе и финансовые потери "национального достояния".



- Насколько национальным является это "достояние"? Ситуация наносит прямой удар по авторитету власти, который и так уже подорван. Речь должна идти не о лишении премий, которые можно выплатить чуть позже, а о нанесении ущерба "национальному достоянию". То есть должно быть открыто уголовное производство.



"СП": - Ждать ли отставок в руководстве компании, вплоть до самого верха?



- Очень надеюсь. Надеюсь, дело не обойдется только невыплатой премий и не только отставками. Должна быть сделана справедливая правовая оценка. Источник - СвободнаяПресса

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