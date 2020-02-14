 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Более 80 процентов экономически активного населения Казахстана имеет кредиты
16:43 16.02.2020

Долговая пропасть

В Алматы на площадке аналитической группы КИПР обсудили одну из самых острых проблем - закредитованность населения. По данным исполнительного директора Первого кредитного бюро Асем НУРГАЛИЕВОЙ, на сегодняшний день из 9,23 миллиона экономически активных казахстанцев только 1,77 миллиона человек являются "кредитными девственниками" - в основном это молодежь в возрасте 18-22 лет, которая пока в этом не нуждается, и люди старше 45 лет, для которых отсутствие долгов является жизненным кредо. У остальных 7,46 миллиона человек есть или были кредиты в банках и других финансовых организациях.

Но при этом, по мнению спикера, говорить о закредитованности населения нельзя, поскольку долговая нагрузка казахстанцев не слишком высокая. Так, в сфере потребительских кредитов задолженность 80 процентов заемщиков составляет меньше двух среднемесячных зарплат (204 тысячи тенге).

- Если мы берем всю задолженность по рынку (и ипотечные кредиты, и залоговые кредиты, и автокредитование), у нас выходит средняя задолженность на одного казахстанца почти миллион тенге, - пояснила Асем Нургалиева. - Мы начинаем сравнивать это со средними зарплатами, и у нас выходят не очень хорошие цифры. Но если копнуть глубже и посмотреть, где фокусируется основной риск, мы увидим, что 80 процентов казахстанцев, оформивших потребительские кредиты, имеют задолженность не больше 300 тысяч тенге. Для нас это показатель, на основании которого мы говорим, что пока не видим признаков закредитованности, перекредитованности населения, о которых очень часто говорят.

Первый заместитель председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана Ирина КУШНАРЕВА тоже считает, что говорить о тотальной закредитованности населения некорректно, поскольку цифры этот тезис не подтверждают.

- Для оценки уровня задолженности мы должны оценивать и уровень доходов, - сказала она. - Доходы распределяются не совсем равномерно, очевидные лидеры - это Алматы и Нур-Султан. И кредитная нагрузка распределяется также достаточно неравномерно: по данным Национального банка, 37 процентов всех потребительских займов выдано в Алматы, 8 процентов - в Нур-Султане и 6 процентов в Шымкенте. Таким образом, три города занимают 51 процент общего портфеля. По ипотечным займам распределение несколько отличается - 24, 27 и 4 процента соответственно. Тем не менее данные примерно соответствуют уровню номинальных доходов.

Между тем финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ уверен, что отталкиваться от средней зарплаты в 204 тысячи тенге нельзя, так как она не отражает реальную картину доходов населения.

За основу он предлагает взять медианную зарплату, которая сегодня составляет порядка 110 тысяч тенге. При этом в структуре денежных расходов казахстанских семей постоянно увеличиваются расходы на питание - сегодня на еду люди тратят почти 50 процентов.

- Какое это имеет отношение к кредитам? - спросил финансист и сам же ответил: - Дело в том, что сейчас кредиты берут либо совсем отчаявшиеся, либо очень умные, которые понимают, как нивелировать свои финансовые риски. Но то, что средний кредитный чек сегодня составляет 170 тысяч тенге, говорит о том, что даже такая сумма сейчас недоступна людям, они не могут просто взять ее из кармана, не прибегая к помощи банков и микрофинансовых организаций.

Расул Рысмамбетов приветствует действующие с этого года законодательные нормы, запрещающие выдачу кредитов малоимущим гражданам, поскольку такие займы маскируют реальную структуру экономики.

- Чем больше людей имеют доступ к таким кредитам, часто даже на школьную форму, тем меньше государство видит реальный уровень бедности населения, - говорит он. - И сейчас это будет болезненный процесс, но в любом случае это будет честно для принятия какого-то нового экономического курса. Я, возможно, ошибаюсь, но считаю, что бедность в Казахстане нарастает. А кредиты, которые выдавались социально уязвимым слоям населения, ее углубляли. Отказ в выдаче кредитов правильный, но он будет способствовать росту теневой части экономики. А с ростом теневой части экономики все эти деньги перейдут в политическую плоскость.

Тревожной ситуацию с кредитами назвала и депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА, которая в этом вопросе предлагает ориентироваться не на интересы банков, а на нужды простых людей.

- Банки выдавали кредиты и брали залоги, которые были гораздо дороже, чем стоимость кредитов, - сказала она. - А теперь они все переоценили, залог забирают да еще и оставляют заемщика с долгом. Это ненормально. А государство встает на сторону банка, частного юридического лица, это всего лишь частное юридическое лицо, и не важно, кому оно принадлежит! Государство встает на его сторону, но не встает на сторону заемщика - человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. То есть банк пострадал, а человек не пострадал! И мы начинаем думать, что с ним делать, и там и сям его ограничиваем. Здесь эти люди не смогут заработать и вернуть долг никогда. Они вечные рабы.

Мадина АИМБЕТОВА, Алматы

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581860580
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