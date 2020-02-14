Узбекский профессор призвал обратить внимание на "трагическую ситуацию" - увеличение количества русскоязычных школ

16:44 16.02.2020

На очередной сессии Международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященной проблемам развития узбекского языка, доктор педагогических наук профессор Казакбай Юлдашев (в узбекском написании Козокбой Йулдошев) высказал опасение "ущемлением" государственного языка со стороны русского. Назвав при этом "трагедией", что "почти 53 процента (из общего количества) школ в таком мегаполисе, как Ташкент [изо дня в день], превращается в русскоязычные", сообщают местные СМИ.



"Не мудрено, что ребенок, который начал познавать окружающую его действительность не посредством учения Навои, а Пушкина или Толстого, и смотреть на мир будет их глазами. Разумеется, не сможет постичь [мир] глазами Корана, [ученых] хадисов, Навои. Мы же [сегодня] не думаем о решении проблемной задачи [связанной с языком] - занимаемся имитацией таковой, делая вид, что решаем", - высказался Юлдашев, призвав собравшихся в зале ученых-языковедов и специалистов-методистов поддержать его в отстаивании интересов узбекского языка.



По мнению малоизвестного доктора педнаук, "сейчас каждый из нас занят выполнением [исключительно] своих должностных обязанностей, желанием доказать свою неплохую [в общем-то] профпригодность, демонстрацией своего "узбекского патриотизма".



"Почему в нас так сильно стремление к чуждым ценностям, - потому что у нас нет гордости! Почему на наших рекламных баннерах содержание текстов пишется на других языках (он сознательно избегает фразы "на русском языке" - ред.), так как пишется это для того человека (намек на русского - ред.), значит, он не уважает наших узбеков. Он может уважать англичанина, итальянца или русского, но не узбека. Тем, кто сидят здесь: и вас, и меня, сенаторов и депутатов - всех должно волновать, почему так происходит. Но [к сожалению] не волнует!" - эмоционально "выпалил" возмущенный ревнитель языка.



"Прежде чем устраивать языку торжественные празднования, необходимо для начала укрепить его позиции, думать, как его защитить. Ведь он стоит у края пропасти. Нет [у нас даже] языка научных терминов, научные названия используются по-иному. Иметь бы [нам] стремление и свободу действий - все это решаемо, считает Юлдашев.



По мнению же филологических наук профессора Адхамбека Алимбекова (Адхамбек Олимбеков), "в языковой политике необходимо принимать более решительные документы (указы и постановления, направленные на дискриминацию русского языка, - ред.)".



"Знаем из истории: в 1940-е годы, когда происходил переход от латиницы к кириллице, [людям] давали срок [для изучения] в одну неделю, и [всего] за одну неделю [ситуация] поменялась. Сейчас же мы на протяжении многих лет находимся в подвешенном состоянии между латиницей и кириллицей", - сказал Алимбеков.



Излишне говорить, что развернувшиеся в интернет-пространстве горячие споры и дискуссии по теме, собравшие около 700 комментариев от участников, разделили их на два противоборствующих лагеря. Отрадным, пожалуй, здесь можно назвать то, что большинство современных молодых людей "титульной" национальности открыто высказались за "руки прочь от русских школ", видя главную проблему "отчуждения" узбекского не в русской речи как таковой, а в неумении организовать со стороны должностных лиц массовый интерес к изучению родного языка.



По высказываниям пользователей соцсетей, образование, как и любовь, нельзя насаждать. И запретами ничего хорошего не добьешься.



Если на сегодня у молодежи нет должного интереса к углубленному изучению основ узбекского языка, отдавать детей в узбекcкоязычные школы, - значит, виновата в этом серия безграмотных "экспериментов" в годы независимости, которые каждый из учащихся помнит из собственного опыта (чего стоят в этом ряду одни только переходы к недоработанной латинице и наоборот). Ведь в 1990-е родители стремились отдавать своих отпрысков именно в учебные заведения с узбекским языком. Что тогда помешало чиновникам удержать лидерство в вопросе? Не нужно бояться увеличения числа школ с тем или иным языком обучения - создайте в них нужные условия, и люди сами сделают выбор.



Помнится, как несколько лет назад в небольшом узбекском городке Хазарасп в Хорезмской области, чуть не разгорелся бунт местного значения, когда кто-то из "умников" от образования решил "прикрыть" имеющиеся в городе две школы с русскоязычным обучением, притом, что многие жители города занимаются торговлей, связанной с поездками в Россию, и знание русского им необходимо для работы. Школы отстояли.



Сегодняшняя тенденция выбора в пользу русского языка - лишнее доказательство того, что узбекский язык в том виде, в каком он ныне существует, не представляет живого интереса даже для родной национальной аудитории. Нет книг, нет интересных фильмов, нет значимых исследований. Это сигнал, который должен быть услышан специалистами, а не националистами, которые, как показывает жизнь, способны только ухудшить ситуацию.



А в целом подобные периодические "раскачивания языковой лодки" в такой многомиллионной интернациональной стране, как Узбекистан, происходят с известной степенью регулярности.



Напомним, 21 октября 2019 года, на торжественном заседании по случаю придания узбекскому языку государственного статуса, президент Шавкат Мирзиеев своим указом определил этот день как День празднования узбекского языка. Тогда же был учрежден и Департамент по развитию узбекского языка, при котором месяцем позже стала функционировать Комиссия по переименованиям/названиям (то есть, по смене топонимов с "этнически не чистых" на "этнически правильные").



Соб. инф.