 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган обвинил Москву в связях с ЧВК Вагнера
20:36 16.02.2020

Турецкие власти считают РФ ответственной за обострение обстановки в Ливии и Сирии

Геннадий Петров
16.02.2020

Турция решила усилить свое вмешательство сразу в два конфликта – ливийский и сирийский. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу потребовал остановить наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Одновременно с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивается от сирийского лидера Башара Асада прекращения атак в провинции Идлиб. Турецкие власти видят причину обострения обстановки в обеих странах в том числе в позиции Москвы. В понедельник в Россию прибывает турецкая делегация, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

Об отношении официальной Анкары к ЛНА Чавушоглу напомнил на Мюнхенской конференции по безопасности, завершившей свою работу в баварской столице в воскресенье. На ней было констатировано, что соглашение о перемирии в Ливии, так же как эмбарго на поставку оружия в эту страну, не соблюдается. "Мы, Турция, подчеркиваем: единственное решение здесь является политическим, и, чтобы добиться его, нужно остановить агрессию Хафтара и насилие", – сказал Чавушоглу.

Вероятно, эту позицию Турция будет отстаивать в созданном там же, в Мюнхене, Международном комитете по Ливии. Предполагается, что мирный процесс в стране будет идти под эгидой этой организации. Пока в Международный комитет по Ливии кроме Турции входят США, Великобритания, ОАЭ, Россия, Китай, Германия, Франция, Италия, Республика Конго, Алжир, Тунис, а также три межправительственные организации – Африканский союз, Евросоюз и Лига арабских государств. Встречи в рамках комитета будут идти под председательством ООН. Вторая из них состоится 26 февраля.

Между тем Эрдоган уже дал понять, что Турция не считает Хафтара самостоятельной фигурой.
За спиной ливийского генерала стоит Москва, сообщил он на брифинге в самолете, возвращаясь из Пакистана. Как передает турецкий телеканал NTV, Эрдоган показал журналистам некое фото, на котором, как рассказал президент, запечатлен министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Сергей Герасимов и тот, кого глава турецкого государства назвал "директором Вагнера". Вероятно, имеется в виду Дмитрий Уткин. Этого человека, якобы имеющего позывной Вагнер, в прессе называют руководителем одноименной частной военной компании. Она воюет в Ливии на стороне Хафтара, утверждает Эрдоган, и фактически является частью регулярных российских войск. Впрочем, ни Минобороны РФ, ни российский МИД этого не подтверждают. И в этот раз утверждение Эрдогана в Москве отвергли. "Это не соответствует действительности и реальному положению дел", – цитирует РИА Новости замглавы МИДа Михаила Богданова.

Если в Ливии, отстаивая свои интересы, Турция готовится наступать политически, то в Сирии она полна решимости действовать вооруженным путем. На том же брифинге в самолете Эрдоган заявил, что не оставит без ответа окружение турецких постов в сирийской провинции Идлиб. Ранее туда выдвинулись турецкие войска. Это произошло после того, как в Идлибе началось наступление армии Башара Асада. Эрдоган потребовал отхода сирийских правительственных войск, обещая в противном случае применить силу.

Однако, судя, сообщению телеканала Al-Mayadeen, угрозы турецкого лидера не возымели действия. Наступление войск Асада продолжается. Сейчас турецкие и сирийские правительственные войска находятся в зоне непосредственного соприкосновения. Фактически они ведут боевые действия, причем довольно серьезные потери есть с обеих сторон. Турецкий Генштаб рапортует о десятках погибших с сирийской стороны и по крайней мере о двух сбитых вертолетах войск Асада.

Резкий контраст с Ливией. Сюда турецкие военнослужащие были переброшены еще в начале января. Предположительно, несколько сотен турок находятся в аэропорту Митиага в пригороде Триполи. Но в боевых действиях на стороне поддерживаемого Анкарой правительства премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа они не участвуют. Во всяком случае, сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что турки ведут боевые действия с частями Хафтара, нет.
Между ситуацией в Ливии и Сирии и реакцией на нее со стороны Анкары есть существенная разница. По Сирии Эрдоган требует от Москвы немедленных действий. Как рассказал Чавушоглу, 17 февраля в Россию приезжает турецкая делегация. По словам главы МИД Турции, она будет обсуждать ситуацию в Идлибе.

Старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Чупрыгин полагает, что ситуацию удастся урегулировать. Турция и Россия не заинтересованы в долгосрочном обострении отношений, и поэтому у властей двух стран хватит мудрости не углублять конфликт, надеется эксперт. "Эрдоган – холерик. Он имеет привычку реагировать эмоционально и резко на многие вещи. Отсюда – выпады в адрес Москвы, тем более что Россия выглядит подходящей мишенью. Обвинять ту же Сирию в нарушении международного права как-то не с руки. Можно по-разному относиться к режиму Асада, но у него нельзя отнять право на защиту своей территории", – сказал "НГ" Чупрыгин.

Источник - ng.ru
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