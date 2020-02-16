США загоняют Китай в технологическую резервацию, - А.Комраков

23:27 16.02.2020

Упустив Huawei, американцы не хотят повторить ошибку с авиадвигателями



Анатолий Комраков

16.02.2020



Санкции могут надолго оставить на земле китайского конкурента американского Boeing.

Некоторое перемирие в торговой войне США и Китая после подписания первой фазы сделки продлилось всего месяц. По данным газеты Wall Street Journal (WSJ), администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных франко-американской компанией CFM International. Также WSJ сообщает, что Пентагон снял возражения против ужесточения поставок для Huawei. По мнению экспертов, США будут делать все, чтобы сохранить свои лидирующие позиции в сфере технологий, загоняя конкурентов из Китая и России в национальные резервации.

С 20 февраля администрация президента США Дональда Трампа может ввести запрет на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C производства CFM International – совместного предприятия американской General Electric (GE) и французской компании Safran. Двигатели используются в разрабатываемом новом лайнере C919 производства Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC).

По данным источников издания, это связано с опасениями, что КНР может использовать двигатели для создания собственных аналогов, которые позволят ей выйти на мировой рынок. В GE, очевидно, не в восторге от идеи ограничить ее продажи и выручку, там отмечают, что двигатели, о которых идет речь, уже длительное время находятся в распоряжении китайских специалистов. Кроме того, в компании уповают на сложность копирования этих двигателей.



Ужесточения ожидаются не только по двигателям. WSJ пишет, что Министерство обороны США сняло возражения против предложения администрации президента ужесточить требования к американским компаниям – производителям микропроцессоров, поставляющим продукцию китайской корпорации Huawei через зарубежные филиалы. Администрация планирует снизить с 25 до 10% составляющую американских компонентов в продукции, которую разрешено продавать без разрешения Минторга частным зарубежным компаниям, внесенным в черный список. Подчеркивается, что эта мера существенно сузит ассортимент продукции, разрешенной к продаже Huawei без разрешения Минторга,

Россия, очевидно, не может не рассматривать риски, связанные с этими мерами. Китайские технологические компании давно и активно работают на рынке РФ. Меры США могут повлиять и на ряд совместных проектов РФ и КНР – например, по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Кроме того, для России небезынтересен опыт борьбы с подобными санкциями, ведь американские компании должны поставить двигатели для новейшего российского авиалайнера МС-21. Хотя в перспективе на самолет будут устанавливаться отечественные двигатели ПД-14, первые годы он будет летать на двигателях из США.



Да и "Сухой Суперджет" (SSJ-100) летает на двигателях, в создании которых участвует французский партнер GE, а, как известно, США могут при желании распространить санкции и на иностранные компании. Повод для введения подобных санкций против России уже фактически найден: в августе 2019 года в Италии был арестован топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАК) Александр Коршунов (входит в "Ростех"), которого власти США обвиняют в промышленном шпионаже: по мнению ФБР, он завербовал трех сотрудников General Electriс и с их помощью пытался украсть систему управления двигателем самолета. А как мы помним, беды Huawei начались с двух уголовных дел, заведенных в США, согласно которым китайская компания пыталась похитить коммерческую тайну у компании T-Mobile, пообещав денежные бонусы сотрудникам, которые смогут собрать конфиденциальную информацию о конкурентах.



"Изначально давление США на Китай связано не столько с торговым дисбалансом, сколько с опасениями технологического лидерства своего конкурента, – сказал "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Программа Made in China 2025 и активность китайских компаний по освоению передовых технологий, в том числе с нарушением прав собственности разработчиков технологий, вызывает опасения у Америки, поэтому вопрос защиты прав интеллектуальной собственности был одним из ключевых на последнем раунде переговоров. Китай тогда пошел на уступки, однако позиция США может сорвать торговое перемирие".



Если авиастроение – это та отрасль, где Китай уступает США, то в сфере цифровых сетей и телекоммуникаций Китай уже заметный игрок, который обладает собственной технологической и научно-исследовательской базой. Huawei, ZTE, China Unicom, China Mobile, CITIC Telecom – полноценные транснациональные корпорации, которые лидируют в том числе в технологической сфере, говорит Манкевич. "У того же Huawei, например, в Москве и Санкт-Петербурге есть центры НИОКР с российскими разработчиками. Ограничительные меры США для китайских технологических гигантов могут ударить по рынку сбыта и в долгосрочном периоде привести к снижению инновационной активности, но в краткосрочном и среднесрочном периоде они не окажут существенного влияния. Поэтому опасения по поводу российской программы цифровизации и создания современных сетей преждевременны", – считает эксперт.

Авиаэксперт, председатель редакционного совета журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий пояснил "НГ", что отказ от поставок двигателей может серьезно затормозить проект создания лайнера C919, однако китайцы от него полностью не откажутся: "Для этого самолета вполне может подойти после доработки российский ПД-14, так что американские санкции в какой-то мере открывают для наших производителей дополнительное окно возможностей. Но вряд ли Китай будет просто покупать наши двигатели, они ориентируются на другую модель, стараясь самостоятельно овладеть технологиями. Не исключено также, что они будут активнее развивать сотрудничество с украинскими КБ и производителями, у которых с советских времен еще остается большой опыт и потенциал производства авиадвигателей".



По словам Синицкого, для совместного с Китаем проекта широкофюзеляжного самолета в РФ ведутся разработки двигателя ПД-35, который позволит России войти в узкий круг производителей больших авиационных двигателей (сейчас в нем только GE, Pratt & Whitney и Rolls-Royce). Эксперт полагает, что в случае запрета на продажу двигателей Pratt&Whitney для МС-21 это также лишь отложит начало коммерческой эксплуатации нового российского самолета, но полностью оставить его на земле уже не получится благодаря наличию ПД-14.



Манкевич предполагает, что новые "двигательные" санкции не будут введены, но их используют в качестве давления на Китай в рамках новой "Большой игры". "Вероятнее всего, США найдут другой способ не пустить COMAC на мировой рынок. Мы не исключаем санкции против самой компании в последующем, но поставка двигателей вряд ли сорвется. В случае же запрета Китай может обратиться к российской ОАК, поскольку у нее есть опыт производства двигателей для SSJ-100, который, правда, потребители SSJ не считают безукоризненным", – говорит Манкевич.



Эксперт полагает, что проект C919 вряд ли удастся сорвать, но возможно существенно сократить его масштаб. "Самолет изначально разрабатывался с прицелом на мировой рынок, особенно в странах "Пояса и пути", с последующим продвижением на рынки развивающихся стран при поддержке китайских банков и лизинговых компаний, однако политика США может существенно сократить потенциал самолета, и он станет китайским братом SSJ-100, который практически не востребован за границами РФ. Разница только в том, что китайский рынок значительно больше российского и ограничения на экспорт кардинальным образом не ухудшат экономику проекта", – говорит Манкевич.