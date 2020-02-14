Как бежавший из российского плена швед Ренат создал джунгарам артиллерию (история)

00:05 17.02.2020

Швед на службе азиатских ханов | Ренат Юхан Густав



Возвышение Джунгарии, ставшей угрозой для Китая, казахских орд и русских городов Сибири, во много стало результатом работы одного человека!



Пленный швед, вторично взятый в плен при набеге джунгар на русский городок, проявил чудеса инженерной мысли, подарив своим "владельцам" мощнейшую артиллерию!



Ею новые владыки степей наносили сокрушительные поражения соседям, а сам швед был отблагодарен вольным ярлыком!



Иоганн Густав Ренат, сержант шведской артиллерии, был взят русскими в плен под Полтавой. Скучая в Тобольске от бездействия, он пожелал принять участие в известной экспедиции Бухгольца, и с этою целью пристроился к транспорту, который отправлялся к экспедиционному отряду, проводившему зиму 1715-16 года на Иртыше, около Ямышева озера.



В 52-х верстах не доходя Ямышева, у Корякова Яра на Иртыше, транспорт, состоявшей из военного конвоя, шведских пленных, желавших принять участие в экспедиции, купцов и промышленников, всего около семисот человек, был окружен Калмыками и после упорного сопротивления, продолжавшегося целый день, взят в плен и проведен затем мимо отряда Бухгольца









В Сибири, на Урале и русском Севере было размещено множество шведов, которых использовали как рудознатцев, металлургов и картографов, коих не имелось в России. Одни осели в новой стране, большинство изыскали способ уехать домой. Но история Рената была самой причудливой!



Известия о нем собирала его жена.



Эта женщина также были пленной, из захваченного шведского лагеря. Ее мужа убили, а попав в плен к калмыкам она так агрессивно отбивалась от попыток изнасиловать себя, что привела в изумление всех в ставке хана.



Тот вызвал ее к себе и спросил отчего она так неприступна.



Катрин ответила, что в их стране это не является нормальным... Удивленный хан повелел не трогать ее и приставить к служанках одной из ханш. В плену джунгар она и познакомилась с Ренатом, за которго вышла замуж.



17 лет Густав Ренат пробыл в джунгарском плену.



Он создал подробные карты окрестных мест, обнаружил, что алтайское железо из заброшенных копий ранних тюрок и авар превосходит шведское. Идеально подходит для создания современных орудий!



Это был его шанс получить свободу!



Хан Галдан-Цэрэн выслушал планы шведа и оценил преспективы!



Ему дали в подчинение 300 видных людей и почти 2000 рабочих, с которыми швед наладил производственную базу ханства, октрыв множество мелких "заводов" которые добывали, плавили и сортировали руду, а также орудийные цеха, в которых делали сами орудия!



Китайцы сообщают, что джунгарское войско воюют огнестрельным оружием так массово, что на поле боя стоит постоянный грохот.



Батареи бьют точно, кроме того и сами воины хана любят и умеют стрелять из русских или самодельных "ружей" с большой меткостью!



Это было настолько непривычно для азиатских армий того времени, что многие враги из числа казахских или китайских станов просто бежали с поля боя, не выдерживая адского шума, дыма и огня вокруг!



Джунгария давила всех своей мощью, хан был доволен, а Ренат мечтал о свободе...



Хан Джунгарии Галдан Цэрэн очень не хотел отпускать Рената обратно в Швецию, но, в конце концов, уступил его настойчивым просьбам.



Правитель надеялся, что те мастера, которых обучил Ренат, будут лить пушки и дальше. Швед построил школы, где учил детей грамоте и своему ремеслу, чем заслужил большой почет в среде джунгар.



Но была проблема: пусть в ШВецию лежал только через Россию, которая прекрасно понимала, кто просит проезда...



Считается, что швед изготовил около двадцати пушек и десяти мортир, однако реально их было больше. Но Ренат скрыл это от русского посла, с караваном которого отправлялся в Санкт-Петербург. Его могли арестовать за помощь джунгарам. Шведа тщательно допрашивали и проверяли. И тут джунгарский посол пришел на помощь: он провез шведа с женой с собой через границу, избавив того от явного бы пристрастия России.



Он прибыл в Швецию, с тремя калмыцкими служанкам и золотом в подарок от хана, где купил большой дом и в достатке прожил свою жизнь.



Что интерено, у него был помощник в Джунгарии - некий русский мастер, который также был захвачен в плен.



Как сложилась его судьба - неизвестно, у него не было биографов и родины, где могли бы оценить его успехи.



Вероятно, он был убит после чудовищного геноцида джунгар, устроенных Китаем.