Брак между человеком и джинном возможен? - Абдуллах Мохсен аш-Шадли

00:17 17.02.2020 Вопреки здравому смыслу и природе вещей, по мнению некоторых религиозных деятелей, брак между человеком и джинном возможен. И хотя такой союз невозможно узаконить, и к рождению детей он не приведет, а вот невинности в результате контакта с джинном девушка может лишиться, если конечно ему удастся принять человеческий облик.

Al Yemen (Йемен): какова правда о браке между джиннами и людьми, деторождении и лишении невинности?

16.02.2020



В последнее время истории о браках между джиннами и людьми стали набирать большую популярность: их обсуждают на улицах, в социальных сетях и на веб-сайтах.

Некоторым людям может показаться странным, что подобные отношения приводят к деторождению. А как насчет потери невинности?



Корреспондент "Аль-Йемен Аль-Араби" Абдалла Мухсен аш-Шадли (Abdalla Muhsen ash-Shadli) провел независимое расследование, поговорив с врачами, улемами (общепризнанные авторитетные знатоки исламской теории и практики - прим. ред.) и толкователями (муфассирами) Священного Корана и Сунны Пророка.



Шейх Мухаммед ибн Саид ибн Дабит (Muhammad ibn Said ibn Dabit) рассказал, что брак джиннов и людей - это реальная проблема, а не выдумка. Тем не менее природа подобных отношений нравственно-моральна, потому как они могут возникнуть только во сне, а не наяву.

Сожительство или брак происходят после того, как джинн или джиннийя воспылают страстью к человеку. Они принимают человеческий облик. Понять, одержим ли человек джинном или нет, достаточно сложно.

По мнению некоторых муфассиров, половой акт джинна с женщиной или джиннийи с мужчиной сильно отличается от соития двух обычных людей в силу имеющихся различий между видами. Кроме того, человек, в которого вселился джинн, не чувствуюет себя счастливым, а его сердце наполнено печалью и сожалением, вопреки мнению о том, что человек должен радоваться.



Шейх Мухаммед ибн Саид заявил, что главный принцип подобных отношений заключается в том, что их нельзя называть браком. Во-первых, в таких случаях не заключается брачный контракт, а во-вторых, подобные отношения противоречат здравому смыслу. Согласно аяту 49 суры "Аз-Зарийат": "Мы сотворили все сущее парами, - быть может, вы помяните назидание".



Он отметил, что отношения между джиннами и людьми неосязаемы. Они могут стать реальностью только в случае, если джиннийя будет напоминать мужу его жену. В аяте 27 суры "Аль-Араф" о джиннах говорится: "Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите".

Имам аш-Шафии говорил: "Кто бы ни заявлял, что видит джиннов, мы напоминаем, что никто кроме пророков не мог их видеть". Стоит разъяснить этот момент подробнее: человек не может видеть джиннов в их истинной форме, а только в образе людей.

Что касается способности перевоплощаться сразу в несколько любовников, то шейх Ибн Саид утверждает, что это ложь, ведь джинны часто обманывают людей.



Говоря о размножении джиннов и людей, шейх Мухаммед ибн Саид напомнил, что человеческий геном отличается от генома джиннов, поэтому с научной точки зрения говорить о размножении между двумя видами в корне неверно.



Местные врачи рассказали "Аль-Йемен Аль-Араби", что спаривание разных видов животных не приносит потомства. Например: если скрестить верблюда и лошадь, то это не приведет к появлению нового животного, сочетающего в себе характеристики обоих видов. То же самое относится к бракам людей и джиннов.



По мнению шейха Мухаммеда ибн Саида, сожительство джинна и девственницы может привести к потере невинности и общественному порицанию.

Далее он рассказал о способности джиннов принимать облик людей. Шейх Мухаммед ибн Саид утверждает, что существуют три лазейки, которые позволяют джиннам принимать облик людей: если человек испытывает сильную радость, гнев или страх. Он предупредил о важности и необходимости искать убежище у Аллаха от джинна, поселившегося внутри.



По словам шейха Мухаммеда ибн Саида, отдаление от поминания Аллаха и чтения Корана делают человека уязвимым для джиннов. К счастью, большинство подобных случаев лечится милостью Аллаха и чтением Корана. Таким образом, чем ближе человек приближается к Аллаху, тем слабее становится его болезнь.



Шейх Абдулла ибн Баз (Abdulla ibn Baz) говорил: "Люди не должны жениться на них вообще", то есть на джиннах. Он полагал, что брак с джиннами не может быть полноценным.

Другой шейх из Вади-Хадрамаута считал, что существует вероятность получения потомства от брака между джиннами и людьми. Тем не менее, он не предоставил более подробную информацию о природе беременности, форме и судьбе потомства.



По мнению Аль-Алуси (Al-Alusi), который приводит множество рассказов о джиннах, это - что-то вроде суеверия. Он говорит: "Если кто-то спрашивает о возможности брака между человеком и джинном, то он только демонстрирует свою глупость, и потомства никакого быть не может".



Однажды имама Малика (Malik) спросили: "Допустимо ли мужчине жениться на джиннийи?" Он ничего не ответил. Тогда его спросили, почему он не ответил на вопрос. Имам Малик сказал: "Я не вижу в этом ничего плохого, но не хотел бы, чтобы женщина-мусульманка оказалась в такой ситуации, когда ее спросят, кто ее муж, и она будет вынуждена ответить: "Это мужчина-джинн". Это может привести к разврату среди мусульман".



Немаловажно отметить, что мнения улемов в отношении браков между джиннами и людьми разделилось. Таким образом, бытует три мнения по этому поводу. Одни ссылаются на слова имама Ахмада (Ahmad) о том, что подобные браки запрещены, другие презирают браки между джиннами и людьми, включая имама Малика, Аль-Хакама ибн Атааба (Al-Hakam ibn Ataaba), Аль-Хаджаджа ибн Арта (Al-Khajaja ibn Arta) и Исхака ибн Рахавейха (Iskhak ibn Ruweiha). По словам шейха Аль-Ислама ибн Таймии (Al-Islam ibn Taimia), большинство улемов считают недопустимым браки с джиннами.



Третьи придерживаются мнения, что подобные браки допустимы. Шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шанкити (Muhammad al-Amin ash-Shankiti) утверждал: "Между улемами имеются разногласия насчет дозволенности брака между человеком и джинном. Одни считают, что такие браки допустимы, а другие нет".

Аль-Манави (Al-Manwi) в своей книге говорил, что браки между людьми и джиннами невозможны из-за разницы в видах.



В шафиитском сборнике фетв "Аль-Фатава аль-Барази" говорится, что нельзя вступать в брак с джиннами. Однако Ибн аль-Имад (Ibn al-Imad) наоборот допускал такую возможность.



Аль-Маварди (Al-Mawardi) говорил: "Разум отвергает возможность близости между людьми и джиннами из-за разницы в видах, природе и чувствах. Человек - телесен, а джинн - бестелесен. Человек был сотворен из глины, а джинн - из огня. Таким образом смешение при таких различиях - невозможно, а потомство не может быть порождено".

По мнению Ибн аль-Араби аль-Малики (Ibn al-Arabi al-Maliki), брак между джинном и человеком допустим.

Шейх Вали Зар ибн Шахизаддин (Wali ibn Shakhizaddin) считает, что невозможно прийти к единому мнению, поскольку информация о дозволенности подобных браков слишком противоречивая.



Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что нельзя узаконить брак между человеком и джинном из-за следующих последствий:

1. Распространение разврата среди людей, которые будут сваливать вину на джиннов. А поскольку невозможно выявить правду, необходимо продолжать следовать законам Шариата и изгонять зло.

2. Каковы последствия подобного брака? Что делать с потомством и семейной жизнью? Какова родословная таких детей? Как они получились? Должна ли жена джинна рожать?

3. Таким образом, общение с джиннами способствует распространению зла, а Ислам заинтересован в том, чтобы обеспечить безопасность людей и защитить их.

Таким образом, узаконивание брака между людьми и джиннами приведет к бесконечному потоку труднорешаемых проблем. Помимо всего прочего, нанесет непоправимый вред душе, разуму и мироощущению, чего Ислам стремится избежать. Подобные браки не принесут пользы, поэтому необходимо всеми силами препятствовать этому явлению, опираясь на Шариат.



Абдуллах Мохсен аш-Шадли (عبدالله محسن الشادلي)



Оригинал публикации: ما حقيقة نكاح الجن للإنس والإنجاب وفض البكارة؟ تحقيق استقصائي

03/02/2020 Источник - ИноСМИ

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