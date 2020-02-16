Эпидемия обострила китайско-американские отношения , - В.Скосырев

00:21 17.02.2020

Пекин обвинил Вашингтон в том, что он раздувает панику вокруг коронавируса



Владимир Скосырев

16.02.2020



На борьбу с коронавирусом в Ухане брошена китайская армия.

Белый дом не доверяет данным о числе заболевших коронавирусом в Китае, которые распространяют власти. Старший чиновник администрации США заявил, что Китай, возможно, скрыл информацию о вспышке инфекции и не желает принять помощь от американских вирусологов. Эти высказывания, а также домыслы прессы вызвали гневную реакцию в Пекине. По словам представителя МИД КНР, США непрерывно сеют панику. А газета, издаваемая КПК, написала, что отклик США на трагедию был аморальным и напоминал время, когда на Западе трубили о "желтой опасности". Полемика и нагнетание страстей в СМИ встревожили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), призвавшую к солидарности в борьбе с эпидемией.

Ожидают, что команда ВОЗ в составе 12 авторитетных эпидемиологов прибудет в Пекин для того, чтобы наладить взаимодействие с китайскими коллегами. Эта организация заявила, что китайский ответ на вирус был более оперативным, чем при вспышке атипичной пневмонии в 2003 году. Китайские специалисты быстро выявили генетический цикл вируса и разместили его на базе данных, доступной общественности в течение недель. Это дало шанс ученым распознать разносчика болезни.



Но, как передает телевизионный канал CNBC, похвалы ВОЗ не защитили Китай от критики американских чиновников. Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что меры Китая "не прозрачны". А Питер Наварро, другой сотрудник аппарата Белого дома, даже назвал Китай "инкубатором болезней".

Недоверие США к информации из Пекина уходит корнями в 50-е годы прошлого века. Тогда местные власти, желая потрафить Мао Цзэдуну, призвавшему страну совершить большой скачок в экономическом росте, намеренно завышали показатели производства. Эпидемия 2003 года и противоречивые данные о состоянии экономики, публикуемые КНР, еще больше усилили недоверие Вашингтона к Пекину.



Ян Чжунхуан, специалист по здравоохранению в американском Совете по международным делам, утверждает, что есть много общего в том, как власти утаивали 17 лет назад сведения об атипичной пневмонии, и мерами, принимаемыми ими сегодня. А Томас Роски, профессор университета Питсбурга, доказывает, что аналогичным образом китайское руководство работает с данными о росте валового внутреннего продукта. Когда дела идут не блестяще, оно завышает нужные цифры.

В Пекине, очевидно, решили не оставаться в долгу перед Вашингтоном. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала, что США без устали сеют панику. А газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, подчеркнула, что США прибегают к аморальным методам пропаганды и пытаются возродить миф о "желтой опасности", получивший распространение в начале ХХ века.



Глава МИД Китая, член Госсовета Ван И высказался более сдержанно. В интервью агентству Reuters он сказал: "Мы приняли столь всеобъемлющие меры по предотвращению эпидемии, какие вряд ли были по силам какой-либо другой стране". Другие государства тоже сделали нужные шаги, включая введение карантина. Но реакция некоторых стран была чрезмерной. Пекин призывает иностранные государства как можно скорее возобновить рейсы гражданской авиации в КНР.



ЦК КПК обнародовал сообщения о том, что положение неоднократно обсуждал Постоянный комитет Политбюро – высший орган повседневного руководства страной, заседания которого обычно остаются тайной. После этих совещаний были уволены первые секретари парткомов КПК в Ухане и провинции Хубэй, откуда началась эпидемия.

Журнал National Interest пишет, что эти деятели были принесены в жертву, чтобы умиротворить население, возмущенное не только промедлением властей, но и тем, что ему приходится терпеть ограничения, не виданные со времен Мао Цзэдуна. Людей, возвращающихся в Ухань и другие города провинции, опрыскивают дезинфицирующим составом и помещают на карантин. Но ведь именно в Ухане в начале ХХ века начались волнения, давшие старт революции, приведшей к свержению династии Цин. Как говорит бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, китайские политики уроки истории хорошо помнят и делают все возможное, чтобы сохранить социальную стабильность.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил: "Если американские чиновники сомневаются в сведениях, публикуемых китайцами, пусть едут в Китай и проверяют все на месте. Делать заявления, находясь вдали, очень просто. Если судить по случаю с атипичной пневмонией, то тогда чиновники задержали поступление информации наверх. В этот раз что-то подобное могло иметь место. Когда об этом стало известно, ЦК стал быстро выправлять положение. В Ухане и провинции теперь новое руководство. Оно действует решительно, и, думаю, через два-три месяца, если сопоставлять с 2003 годом, эпидемия будет ликвидирована".