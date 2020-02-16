 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.02.2020
00:22  Анкара сеет смуту в аравийской семье. Катар и СаудАравия не спешат мириться, - "НГ"
00:21  Эпидемия обострила китайско-американские отношения , - В.Скосырев
00:17  Брак между человеком и джинном возможен? - Абдуллах Мохсен аш-Шадли
00:05  Как бежавший из российского плена швед Ренат создал джунгарам артиллерию (история)
00:04  Об этнопсихологии дунган. И психологической реабилитации жертв Кордайского конфликта, - Н.Нуртазина
Воскресенье, 16.02.2020
23:27  США загоняют Китай в технологическую резервацию, - А.Комраков
20:36  Эрдоган обвинил Москву в связях с ЧВК Вагнера

16:44  Узбекский профессор Казакбай Юлдашев призвал обратить внимание на "трагическую ситуацию" - увеличение количества русскоязычных школ
16:43  Более 80 процентов экономически активного населения Казахстана имеет кредиты
16:41  Прошлогодний провал "Газпрома" подводит Миллера под статью
16:39  Геноцид армян: Дамаск поднимает "армянский вопрос"
16:37  Лучше вы к нам: почему идея возвращения эмигрантов рассмешила россиян
16:27  Снежная лавина в Центральном Афганистане унесла жизни 21 человека, 7 пропали без вести
12:34  "В прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей", - новый начальник УВД Согдийской области Таджа Навджувонов
12:06  Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров. Расползаемся
11:16  Какой вирус опаснее: Коронавирус или предрассудки? - "ВечБишкек"
10:38  Если Америка не сдается, то ее и не побеждают. Репортаж с Мюнхенского шабаша
10:18  "Никогда не говори никогда". Минэнерго США уверяет, что не даст России достроить "СЕверный поток-2"
00:34  Сблизит ли Казахстан страны тюркского мира? - М.Вайда
00:25  Синдром Золушки: кто виновен в загрязнении алматинского воздуха, - М.Сугирбаева
00:22  Зачем Россия влезла в сирийскую войну? - В.Прохватилов
00:17  Ротный рефлекс. Что крал главный кадровик КазАрмии?
00:09  Стоит ли решать за дунганскую общину, где и как ей жить? - САМ
Суббота, 15.02.2020
21:46  Узбекский Алтынсай. Дехкане дерутся с чиновниками из-за земли
17:56  Разом сменены 10 ректоров УзбВузов
16:09  Притоны "демократии" по-латиноамерикански, - С.Кожемякин
16:01  Кто стоит за погромами в Южном Казахстане? - В.Прохватилов
15:20  Кто уйдет из Идлиба: Сирия или Турция? - С.Тарасов
15:19  Китай: искусственный интеллект и роботы в борьбе с коронавирусом
15:15  Западный спецслужбы, через откровения Айсултана, распотрошат интимные тайны Ак-Орды, - рос-сенатор Клинцевич
15:12  В чудесных индокитаях... Эдуард Лимонов о расстреле в таиландском торговом центре "Терминал-21"
15:10  Пентагон разругался с Конгрессом США из-за российских РД-180
15:07  "Шлю привет тебе, тонкобровая!". О популярности у древних казашек натуральной восточной косметики. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:03  "Здание продано". Пресс-конференция в ташкентском театре "Ильхом"
15:00  Западные строители долгостроев воруют куда больше российских
14:56  FT: США ввели санкции против Русала Дерипаски за то, что он тайно отмывал деньги Путина через Киргизию
14:11  Россия выделила $2,8 млн на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении. Умнее ничего не придумали?
13:25  Злой Русский космос против мирной Америки, - К.Душенов
12:05  Турки спешно строят укреп-посты в северной Сирии. Как их потом выковыривать?
10:19  Покоритель Большой орды казахов и северных киргизов казачий подполковник Василий Герасимов. Забытые солдаты Империи-20
09:57  В будущем Ближнего Востока России нашлось мало места, - дискурс "Валдай"
09:52  Мюнхенская Базария. На конференции по безопасности обсуждают бессилие Запада перед Россией и Китаем
09:41  Казахстан отказался от проведения чемпионата Азии по водному поло из-за коронавируса
06:43  Казахстанка Настя Городко взяла золото на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу
00:57  Эрдоган испытывает терпение России, - "НГ"
00:09  В Узбекистане неожиданно нашли российских "шпионов", - Вл.Мухин
Пятница, 14.02.2020
22:12  В Таджикистане два новых вице-премьера - Давлатшох Гулмахмадзода и Ширин Исматуллозода
22:04  Трамп душит как котят придворных олигархов Путина, - "СП"
19:25  Российский газ не дошел до Турции. Анкара снизила закупки до минимума за 15 лет
18:26  Рахмон снял с постов заместителей Генпрокурора и прокурора города Душанбе
18:23  Названа причина массового отъезда узбекских студентов из Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Анкара сеет смуту в аравийской семье. Катар и СаудАравия не спешат мириться, - "НГ"
00:22 17.02.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
16.02.2020

Тесное партнерство Катара с Турцией могло осложнить урегулирование дипломатического конфликта между эмиратом и его соседями, который длится с 2017 года. Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры между Дохой и Эр-Риядом были приостановлены в январе с.г. Впрочем, он не уточнил, почему именно. В экспертной среде допускают, что основную роль в сохранении разногласий могла сыграть проблема региональной ориентации Катара.

О том, что переговорный процесс между Катаром и Саудовской Аравией не принес успеха, Аль Тани заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы выступали за диалог с самого начала кризиса, – пояснил министр. – Прошло уже почти три года, но вина за то, что случилось, лежит не на нас". Он подчеркнул: "Мы четко и открыто говорили, что примем любые искренние усилия для решения проблемы, и, действительно, мы продемонстрировали это, когда поступило предложение в конце прошлого года. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом и были приостановлены в начале января. Однако и здесь хотелось бы прояснить, что Катар не был причиной этому и не имел никакого отношения к приостановке".

Межаравийский кризис разразился летом 2017 года, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и присоединившийся к ним Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и во вмешательстве в их внутренние дела. Ситуация усугубилась экономической и транспортной блокадой. Позже антикатарский "квартет" сформировал список требований к эмирату. В их число вошли снижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие панарабского телеканала Al-Jazeera, заморозка военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре. Аналитики утверждали, что Доха стала жертвой своей самостоятельной внешнеполитической линии.

Серьезные признаки того, что конфликтная ситуация может быть урегулирована, появились в октябре 2019 года. Американское издание Wall Street Journal писало, что глава катарского МИДа совершил необъявленную поездку в Эр-Рияд и провел переговоры с представителями саудовского правящего дома. Сообщалось, что эмират готов на уступки: ему приписывали желание отказаться от связей с организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), которая является головной болью для антикатарского "квартета". Положительным сигналом наблюдатели называли и поступившее в декабре 2019 года кат арскому эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани приглашение посетить саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Но теперь все вернулось на свои места. Заморозка переговоров между Катаром и его соседями произошла на фоне активизации Турции в Ливии и Сирии. В разговоре с "НГ" профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий Косач сослался на статью одного из колумнистов саудовского издания Asharq Al-Awsat, в которой отмечается, что Катар сам несет вину за продолжающийся кризис. Согласно материалу, у эмирата был шанс закончить региональный спор на саммите ССАГПЗ, однако эмир отказался посетить мероприятие. "Из статьи следовало, что расширение сотрудничества Катара со странами региона, в частности с Турцией, отражается на ходе переговоров", – пояснил эксперт.

"Действия Турции в регионе осложняют диалог Саудовской Аравии с Катаром и становятся дополнительной причиной того, что восстановление саудовско-катарских отношений откладывается", – отмечает Косач. Но эксперт не считает, что в повестке ведущих членов ССАГПЗ проблема Турции вытеснила проблему Ирана. "Да, по поводу Турции идет серьезная кампания в саудовской прессе, но я обращаю внимание на выступления главы саудовского МИДа Фейсала бин Фархана Аль Сауда и саудовского госминистра по внешнеполитическим связям Аделя аль-Джубейра в Мюнхене. Оба говорили про Иран, называя его фактором региональной нестабильности и повторяя все обвинения. То есть Иран не сходит с повестки", – говорит Косач.
По словам аналитика, недовольство Турцией и антитурецкая кампания могут отвлекать внимание от проблем вокруг Ирана. "Но это скорее тактическое отвлечение, вызванное текущей ситуацией, что вовсе не означает отказа от восприятия Ирана основным противником в регионе", – говорит Косач. По словам эксперта, укрепление отношений между Дохой и Анкарой вряд ли приведет к расширению списка требований антикатарского "квартета". Косач отмечает, что в последних материалах саудовской прессы говорится о все тех же претензиях к эмирату. Например, о необходимости того, чтобы Катар отказался от "провокационной информационной деятельности". "Пока я не вижу дополнительных обстоятельств, которые могли бы стать причиной выдвижения новых требований к Катару", – заключил эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581888120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: совершенствование законодательной базы активизирует развитие туризма в стране
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в презентации сборников казахской литературы, изданных на 6 языков ООН
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-декабрь 2019 года
- Государства-члены ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС
- Мажилисмены приняли участие в общественных слушаниях по Кодексу о здоровье
- Долговая пропасть
- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 февраля 2020 г в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  