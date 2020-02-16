Анкара сеет смуту в аравийской семье. Катар и СаудАравия не спешат мириться, - "НГ"

00:22 17.02.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

16.02.2020



Тесное партнерство Катара с Турцией могло осложнить урегулирование дипломатического конфликта между эмиратом и его соседями, который длится с 2017 года. Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры между Дохой и Эр-Риядом были приостановлены в январе с.г. Впрочем, он не уточнил, почему именно. В экспертной среде допускают, что основную роль в сохранении разногласий могла сыграть проблема региональной ориентации Катара.



О том, что переговорный процесс между Катаром и Саудовской Аравией не принес успеха, Аль Тани заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы выступали за диалог с самого начала кризиса, – пояснил министр. – Прошло уже почти три года, но вина за то, что случилось, лежит не на нас". Он подчеркнул: "Мы четко и открыто говорили, что примем любые искренние усилия для решения проблемы, и, действительно, мы продемонстрировали это, когда поступило предложение в конце прошлого года. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом и были приостановлены в начале января. Однако и здесь хотелось бы прояснить, что Катар не был причиной этому и не имел никакого отношения к приостановке".



Межаравийский кризис разразился летом 2017 года, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и присоединившийся к ним Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и во вмешательстве в их внутренние дела. Ситуация усугубилась экономической и транспортной блокадой. Позже антикатарский "квартет" сформировал список требований к эмирату. В их число вошли снижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие панарабского телеканала Al-Jazeera, заморозка военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре. Аналитики утверждали, что Доха стала жертвой своей самостоятельной внешнеполитической линии.



Серьезные признаки того, что конфликтная ситуация может быть урегулирована, появились в октябре 2019 года. Американское издание Wall Street Journal писало, что глава катарского МИДа совершил необъявленную поездку в Эр-Рияд и провел переговоры с представителями саудовского правящего дома. Сообщалось, что эмират готов на уступки: ему приписывали желание отказаться от связей с организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), которая является головной болью для антикатарского "квартета". Положительным сигналом наблюдатели называли и поступившее в декабре 2019 года кат арскому эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани приглашение посетить саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).



Но теперь все вернулось на свои места. Заморозка переговоров между Катаром и его соседями произошла на фоне активизации Турции в Ливии и Сирии. В разговоре с "НГ" профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий Косач сослался на статью одного из колумнистов саудовского издания Asharq Al-Awsat, в которой отмечается, что Катар сам несет вину за продолжающийся кризис. Согласно материалу, у эмирата был шанс закончить региональный спор на саммите ССАГПЗ, однако эмир отказался посетить мероприятие. "Из статьи следовало, что расширение сотрудничества Катара со странами региона, в частности с Турцией, отражается на ходе переговоров", – пояснил эксперт.



"Действия Турции в регионе осложняют диалог Саудовской Аравии с Катаром и становятся дополнительной причиной того, что восстановление саудовско-катарских отношений откладывается", – отмечает Косач. Но эксперт не считает, что в повестке ведущих членов ССАГПЗ проблема Турции вытеснила проблему Ирана. "Да, по поводу Турции идет серьезная кампания в саудовской прессе, но я обращаю внимание на выступления главы саудовского МИДа Фейсала бин Фархана Аль Сауда и саудовского госминистра по внешнеполитическим связям Аделя аль-Джубейра в Мюнхене. Оба говорили про Иран, называя его фактором региональной нестабильности и повторяя все обвинения. То есть Иран не сходит с повестки", – говорит Косач.

По словам аналитика, недовольство Турцией и антитурецкая кампания могут отвлекать внимание от проблем вокруг Ирана. "Но это скорее тактическое отвлечение, вызванное текущей ситуацией, что вовсе не означает отказа от восприятия Ирана основным противником в регионе", – говорит Косач. По словам эксперта, укрепление отношений между Дохой и Анкарой вряд ли приведет к расширению списка требований антикатарского "квартета". Косач отмечает, что в последних материалах саудовской прессы говорится о все тех же претензиях к эмирату. Например, о необходимости того, чтобы Катар отказался от "провокационной информационной деятельности". "Пока я не вижу дополнительных обстоятельств, которые могли бы стать причиной выдвижения новых требований к Катару", – заключил эксперт.