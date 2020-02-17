Голубой потоп: как коронавирус и изменение климата обрушили рынок газа , - Д.Мигунов

08:28 17.02.2020 В Европе и Азии рынок затарен на 100%, а глобальные энергокомпании фиксируют миллиардные убытки

Дмитрий Мигунов

17 февраля 2020,



Рейтинговое агентство Fitch предупредило о "тяжелом стрессе" на глобальном рынке газа, вызванном снижением спроса на газ со стороны Китая, которое в свою очередь было обусловлено коронавирусом. Эпидемия произошла в самый неподходящий момент для поставщиков, на которых и так в последние месяцы сильно надавил переизбыток добытого природного газа, наложившегося на теплую зиму сразу в нескольких регионах мира. Если ситуация не изменится в обозримом будущем, многим производителям придется работать в убыток, а ряду мелких и вовсе покинуть бизнес. Подробности - в материале "Известий".



Выйти в минус



13 февраля крупнейшая британская розничная энергокомпания Centrica объявила о списании активов на сумму более 1,1 млрд фунтов стерлингов (около $1,4 млрд) из-за убытков, понесенных подразделением по геологоразведке и добыче. Генеральный директор Иен Конн обвинил в этом глобальную конъюнктуру, где одновременно сошлись перепроизводство газа (в частности, в США) и недопотребление, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания, чьи акции обрушились сразу на 18%, собралась продавать свою добывающую "дочку" Spirit Energy, но учитывая цены на углеводороды, не факт, что эта сделка окажется выгодной.



Centrica стала отнюдь не первой энергокомпанией, которой пришлось списывать активы за последние месяцы. В конце декабря о потере $2,3 млрд заявила англо-голландская Royal Dutch Shell, а еще раньше о рекордном 11-миллиардном списании миру доложила американская Chevron. Основная причина все та же - переоценка активов, связанных с добычей природного газа. В хроническом кризисе находится один из пионеров сланцевого бизнеса - Chesapeake Energy. Чистый долг компании достиг $9 млрд, притом что корпорация забыла, что такое "выйти в плюс" по итогам года.

Проблемы газового рынка начали накапливаться со второй половины прошлого года. К январю они достигли апогея. Цены на газ на американском рынке упали до $2 за млн британских тепловых единиц, что составляет около $75 за тысячу кубометров. Для сравнения, цены газа от "Газпрома" в Европе сейчас составляют $180–200 за тысячу кубов, и это близко к историческому минимуму. Компании начали сокращать капитальные расходы, нацеленные на геологоразведку и увеличение добычи на уже доступных месторождениях. Все это, однако, требует времени, а гигантские объемы газа уже на рынке.



Вирус потепления



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Следующий сюрприз преподнесла зима. Она оказалась слишком теплой. Средняя температура декабря в мире на 0,55 градуса Цельсия превысила климатическую норму 1981–2010 года, а января - на 0,59 градуса. Самый сильный эффект ощущался в умеренных и полярных широтах Северного полушария. И если в Америке еще время от времени случались довольно сильные морозы, то в Азии и особенно в Европе температуры были существенно выше нормы, обновив при этом несколько рекордов.

На зиму в Европе, Восточной Азии и Северной Америке приходится пик потребления природного газа, так как спрос на топливо для обогрева достигает максимума. Слабый с точки зрения производителей отопительный сезон снижает потребление на многие миллиарды кубометров, тем самым усиливая затаривание рынка. Между тем газохранилища в Европе еще осенью оказались заполненными на рекордную долю - 98%.



И как будто всего этого еще и было мало, в январе в Китае разразилась эпидемия коронавируса. Исторически цены на газ в Восточной Азии были выше, чем в Европе, иногда - в полтора-два раза. Это было связано с тем, что поставок по газопроводам в регион не хватало ввиду удаленности добывающих территорий. В то время как поставки СПГ обходились недешево. Кроме того, если Европа старалась потреблять меньше, то Азия со своей растущей экономикой только наращивала спрос. Этой зимой цены наконец сравнялись.



Китайские потребители начали массово отказываться от уже обговоренных поставок из США и стран Персидского залива (прежде всего Катара), ссылаясь на "обстоятельства непреодолимой силы". Здесь трудно сказать, насколько велик эффект собственно коронавируса (хотя он, конечно, имеется), потому что, судя по всему, китайский рынок и так был почти заполнен и для многих импортеров эпидемия стала "подарком", позволяющим отклонить поставки без санкций. Не стоит забывать, что в отношении американского СПГ в Китае по-прежнему действует 25-процентные пошлины, введенные на фоне торговой войны. Как только они будут отменены, цены, по всей вероятности, упадут еще сильнее.



В прошлом году только через порт Роттердама в Европу пришел 171 танкер с СПГ, что является рекордным показателем. По итогам первого месяца 2020 года около 78 танкеров, не нашедших потребителя в Восточной Азии, направились на другой конец евразийского материка. С учетом и без того заполненных до отказа хранилищ все эти газовозы, скорее всего, останутся на приколе в европейских портах - дожидаться, когда спрос на голубое топливо хоть немного оживет.



Согласно прогнозу инвестбанка Goldman Sachs, дополнительные поставки только в Северо-Западную Европу составят около 2 млрд кубометров, и сомнительно, что они сразу попадут на потребительский рынок. Все это может привести к падению и без того рекордно низких цен еще на $20–30 за тысячу кубометров.



Китай обеспечивал мировому рынку природного газа львиную долю прироста. По оценке Fitch, республика потребляла около 17% всего газа в мире, но примерно половина увеличения потребления происходила именно за счет китайских частников и промышленных предприятий. В феврале КНР может отказаться примерно от 70% импорта, прежде всего морского. Все это опять же пойдет в основном в Европу - мало где еще есть достаточные мощности по приему и переработке СПГ.



Скрытая выгода



Кто окажется главным пострадавшим в сложившейся ситуации? В последние годы производство газа стабильно наращивали несколько стран, включая Россию, США, Катар и Австралию. При этом большая часть российского экспорта является трубопроводной, а сделки заключаются с фиксированной ценой или, по крайней мере, формулой цены. Если на какое-то время цены упадут ниже себестоимости, то "Газпром" это переживет и даже для "Новатэка" ситуация будет более или менее терпимой.



Стране придется серьезно потратиться, чтобы с умом распорядиться природными богатствами

В Катаре, где большая часть стоимости газа формировалась за счет вложений в терминалы по сжижению (добыча как таковая там одна из самых дешевых в мире), положение также является некритичным. Труднее всего будет американцам, усилия которых во многом и спровоцировали нынешний переизбыток на рынке. Немалое число производителей и в прошлом году работали на грани рентабельности, 2020-й для многих из них может оказаться последним в операционной деятельности.

Главным выгодоприобретателем остается Европа: еще 5–7 лет назад в ЕС и подумать не могли, что будут покупать газ по $150 за тысячу кубов или даже меньше. Сейчас континент буквально купается в газе.



Между прочим, нынешняя дешевизна - отличный стимул к исполнению "Европейского зеленого курса", выдвинутого новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Природный газ из всех углеводородов является наиболее чистым продуктом как с точки зрения загрязнения окружающей среды, так и с точки зрения выбросов углекислого газа. Если газ будет быстро вытеснять уголь в качестве основного топлива для европейских электростанций, то это приблизит выполнение целевых показателей (нулевые нетто-выбросы CO² к 2050 году), а заодно и оживит оказавшийся в кризисе рынок самого голубого топлива. Источник - известия

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