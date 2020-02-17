В выборную гонку США возвращается бойкая старушенция Хиллари Клинтон

08:38 17.02.2020

Хиллари Клинтон нашли место в Вашингтоне

Бывшего госсекретаря прочат в вице-президенты



Экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон может стать кандидатом в вице-президенты и пойти на выборы в паре с Майклом Блумбергом. По данным источников издания Drudge Report, опросы показали: такой тандем имеет хорошие шансы на победу в ноябрьских президентских выборах.



"Я никогда не говорю "никогда", потому что я верю, что своей стране надо служить, но этого (того, что вы спрашиваете.- "Ъ") не произойдет",- так Хиллари Клинтон в начале февраля ответила на вопрос телеведущей Эллен Дедженерес, собирается ли она участвовать в грядущих президентских выборах в качестве кандидата в вице-президенты. Тем не менее тогда она прокомментировала состязание внутри Демократической партии и, в частности, заявила, что "никто не любит" Берни Сандерса - одного из фаворитов нынешней демократической гонки и ее соперника по внутрипартийному состязанию 2016 года.

На этот раз госпожа Клинтон комментировать слухи не стала. Штаб Майкла Блумберга ответил на заявление прессы, не подтвердив, но и не опровергнув информацию о вероятной кандидатуре соратника господина Блумберга: "Мы сосредоточены на праймериз и дебатах, а не слухах о вице-президенте".



Тем не менее, как сообщил источник Drudge Report, кандидатура Хиллари Клинтон действительно обсуждается, так как проводимые демократами закрытые опросы показывают, что у пары Блумберг-Клинтон есть хорошие шансы в борьбе с идущим на второй срок Дональдом Трампом.

В 2016 году, когда Хиллари Клинтон противостояла Дональду Трампу на общенациональных выборах, Майкл Блумберг открыто выступил в ее поддержку. "Давайте выберем адекватного и компетентного человека с международным опытом",- заявлял миллиардер тогда. Он подчеркнул, что иногда не соглашается с госпожой Клинтон, однако стране необходимо сплотиться, чтобы не пустить во власть "опасного демагога".



Для того чтобы взять зарегистрированную в Нью-Йорке госпожу Клинтон в соратники, господин Блумберг даже планирует сменить свое официальное место жительства - Нью-Йорк - на штаты Колорадо или Флорида.

Это необходимо для того, чтобы выборщики от штата Нью-Йорк могли проголосовать за них (12-я поправка к конституции США запрещает выборщикам выбирать сразу и президента, и вице-президента из их собственного штата).

По данным общенациональных опросов, Майкл Блумберг с рейтингом 14,2% занимает третье место по популярности среди всех кандидатов, отставая от лидера гонки - Берни Сандерса с 23,6% - и от Джо Байдена, рейтинг которого составляет 19,2%. Однако, например, в важном для всеобщих выборов штате Флорида, по последнему опросу St. Pete Polls, господин Блумберг с рейтингом 27,3% опережает и господина Байдена (25,9%) и оставляет далеко позади господина Сандерса (10,4%). Преимущество над господином Байденом во многом обеспечивается большей популярностью среди белых американцев.

Есть ли у Дональда Трампа шансы остаться в Белом доме еще на четыре года?



Опрос St. Pete Polls был проведен в середине февраля, уже после кокусов в штате Айова и праймериз в штате Нью-Гемпшир, где Джо Байден выступил откровенно неудачно, заняв четвертое и пятое места соответственно и не получив ни одного голоса партийных делегатов. Ближайшие внутрипартийные выборы - кокусы в штате Невада - намечены на 22 февраля. Господин Блумберг в этом штате бороться не будет. Первое место по опросам там занимает Берни Сандерс (21.5%), второе - Джо Байден (18.5%). До этого, 19 февраля, в Неваде пройдут внутридемократические дебаты, в которых, вероятнее всего, примет участие и Майкл Блумберг.



Новость о госпоже Клинтон стала не единственным громким событием, случившимся с кампанией Майкла Блумберга на прошедшей неделе. В четверг, 13 февраля, он впервые во время президентской гонки извинился за поддержку политики stop and frisk - "останови и обыщи" - в бытность мэром Нью-Йорка. Практика stop and frisk позволяла полицейским остановить любого человека на улице, задать ему интересующие их вопросы и даже обыскать.

"Вспоминая прошлое, могу сказать: я слишком долго защищал ее, потому что не понимал, какую боль она несет молодым семьям чернокожих и темнокожих и их детям. Я должен был действовать раньше и положить ей конец. Я этого не сделал, и я прошу прощения",- заявил он.

Извинения господин Блумберг принес после того, как огласке была предана аудиозапись, сделанная в 2015 году предположительно во время выступления в штате Колорадо.

95% убийств - это касается и убийц, и их жертв - подходят под одно и то же описание. Можно просто взять это описание, размножить его и раздать полицейским. Это все мужчины из (расовых.- "Ъ") меньшинств, им от 16 до 25 лет. Это справедливо и для Нью-Йорка, и для практически любого города",- заявлял тогда господин Блумберг, призывая "ставить представителей меньшинств к стенке и обыскивать их", чтобы снизить число насильственных преступлений.



Оппоненты этой политики замечали, что в подавляющем большинстве случаев полицейские останавливали и обыскивали чернокожих или латиноамериканцев. Практика сохраняется до сих пор, но ее масштабы значительно снизились: если в 2011 году было произведено больше 685 тыс. таких обысков, то в 2017 году - меньше 11 тыс. Но и в 2017 году 90% остановленных были афроамериканцами и латиноамериканцами в возрасте от 14 до 24 лет. Опрос и досмотр при этом в 70% случаев не выявлял ничего противозаконного.

При этом, согласно статистике, чернокожие американцы, составляя всего 13% населения, ответственны более чем за половину всех убийств в стране.

Алексей Наумов

№28 от 17.02.2020, стр. 6