Из чего возникает погром. Нацист-идиот Касымов об армянских палачах казахского народа

08:46 17.02.2020 "Казахи были для Мирзояна лишь "проклятыми турками, которых надо убивать"



"Казахи были для Мирзояна лишь "проклятыми турками, которых надо убивать"



Эльчин Гулиев

автор Azeri.TodayИнтервью Azeri.Today с казахстанским историком Данияром Касымовым.



- Данияр, в книге "История Казахстана - школьникам" рассказывается о Левоне Мирзояне, бывшем 1-м секретаре КПК. "На его долю выпала сложнейшая задача – спасать уцелевший после голощекинского разбоя народ Степи от окончательной погибели, а попросту - от голодной смерти", - пишут авторы. То есть, отношение к Мирзояну в Казахстане двоякое?

- Этот вопрос является довольно сложным. Долгое время у нас считалось, что Левон Мирзоян из Шуши был едва ли не спасителем казахского народа после голощекинской коллективизации, когда от Голода погибли миллионы казахов. 20 лет назад в Казахстане вновь появились улицы Мирзояна, когда исполнилось ровно 100 лет со дня рождения этого большевистского деятеля. Юбилей отмечался довольно широко. Однако, почему-то никто тогда не решился съездить в его родную Шушу и поклониться земле, которая дала нам такого "выдающегося руководителя". Здесь следует сделать небольшой экскурс в историю. Иосиф Сталин всегда уделял большое внимание национальной принадлежности своих выдвиженцев. Это неудивительно. Его первая должность в советском правительстве - нарком по делам национальностей. Это был человек, чье мировоззрение сформировалось еще при царском режиме. Тогда казахов считали отъявленными смутьянами, которые расшатывают статус Российской империи. Ведь мы не однократно поднимали восстания против российских колонизаторов. Самое известное из них - Восстание казахов 1916 года. Во время Первой мировой войны это рассматривалось, как удар в спину. Поэтому Сталин решил подстраховаться и уничтожить большую часть казахов. Это он поручил своему другу по Туруханской ссылке Шае Ицковичу Голощекину, который не очень любил мусульман, тем более тех, кто питается кониной. Ведь в иудаизме конина считается "нечистой пищей". В начале 30-х годов у нас был искусственно создан Великий Голод. В Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы №1723 , в частности, говорится: "В Казахстане также миллионы людей стали жертвами массового голода. А соотношение погибших и всего населения считается самым высоким среди всех народов бывшего СССР". Отмечу, что Казахстан не является членом ПА СЕ.



В начале 1933 года Голощекин был заподозрен в связях с фашиствующими сектантами и его отозвали в Москву. Заменить его мог только другой Исаевич – Левон, который являлся убежденным дашнаком. Его хлебом не корми - дай поубивать тюрков. Мирзоян приехал в Алматы в начале 1933 года. Голощекин уже уехал, но люди продолжали умирать от массового голода. И в этом главное преступление карабахского армянина! Казахи, как когда-то азербайджанцы, были для него лишь "проклятыми турками, которых надо убивать".



В первые месяцы своей деятельности он жаловался в Москву, что его подчиненные работают при керосиновых лампах, что не хватает гостиниц. При этом он не видел главной проблемы – на улице валялись трупы истощенных людей, умерших от голода. Потом Сталин, опасаясь народного гнева в преддверии новой войны, был вынужден отдать приказ: "Остановить Голод!". Мирзоян, конечно, ослушаться не мог и стал действительно спасать уцелевших казахов. Он раздавал скот и зерно. Зная азербайджанский, быстро выучил казахский и разговаривал с коренным населением на родном языке. Отсюда и вкралось ложное представление о "добром Мырзажане", которое, к сожалению, еще сохраняется в учебниках истории. В 1936 году Левон Исаевич сделал мою Родину полноправной Республикой СССР. Тоже установка Хозяина. Перед Большой войной надо было продемонстрировать, что входить в состав Советского Союза не так уж и страшно.

Мирзоян переименовал КазаКстан в КазаХстан. Зачем? Ему надо было показать, что азербайджанцы, среди которых есть племя казахлы, это, якобы, пришлый народ на Кавказе. Готовилась депортация азербайджанцев в Казахстан. В то время уже выслали десятки тысяч азербайджанцев из Армении. Их расселили у нас, в основном, в Жамбылской области, административным центром которого был город… Мирзоян! Так наш 1-ый секретарь издевался над несчастными людьми, которых навсегда изгнали из своих домов.



Можно по-разному относиться к личности Мир Джафара Багирова. Но это именно он убедил Лаврентия Берию, что Мирзоян – враг народа. Иначе я даже боюсь представить, что стало бы с моим многострадальным народом в последующие годы. Левона Исаевича арестовали и после долгих пыток расстреляли. Так Сталин убирал свидетелей и соучастников своих злодеяний. Но перед этим карабахский армянин успел отправить в подвалы НКВД не менее 22 тысяч человек – практически весь цвет казахской нации. Сохранились шифровки, в которых он просит Сталина выделить дополнительные лимиты на новые расстрелы казахской интеллигенции. Причем речь шла о тысячах человек! Два года назад улица Л.Мирзояна в Астане была переименована. Это сделали аккурат перед "100-летием геноцида армян в Османской империи". Сейчас она носит имя выдающегося казахского ученого Каныша Сатбаева.



- В отличие от Голощекина, Мирзоян приехал в Казахстан не один. Он привез с собой шайку дашнаков из 49 человек, которые выдавали себя за большевиков. Одним из них был Артем Айрапетян. Какова роль Айрапетяна в уничтожении казахов?

- Айрапетян сыграл очень заметную роль в этом процессе. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Как я уже сказал, Мирзояну было важно, чтобы его указания по уничтожению казахской интеллигенции четко выполнялись по всему необъятному Казахстану. Именно для контроля над исполнением директив о разоблачении новых группировок "казахских националистов" Левон Исаевич направил своих представителей во все, даже самые удаленные уголки Республики. В том числе и в мою родную Северо-Казахстанскую область. Почему выбор пал именно на Артема Хачатуровича? Я думаю, выбор на него пал потому, что Айрапетян был уроженцем Грузии и не знал азербайджанского языка, следовательно, в отличие от своих карабахских соратников, он не мог быстро выучить казахский язык. Поэтому его направили в регион, где доминировал русский язык.



Айрапетян происходил из бедной семьи. Батрачил. Но в годы НЭПа сумел сколотить кое-какие сбережения. Отучился в партийной школе в Ереване. Потом, не без помощи "27-го бакинского комиссара" Анастаса Микояна, он смог поступить и отучится в Коммунистическом университете трудящихся Востока им.И.Сталина в Москве. По тем временам это было очень престижное образование. С таким дипломом запросто можно было и остаться в столице СССР, где перед 27-летним парнем открывались широкие перспективы. Но среди дашнаков, которые являлись боевой, ударной, террористической группировкой армянского фашизма, приказы обсуждать было не принято. Так Артем Хачатурович и оказался в такой глухомани на скромной должности секретаря Ленинского райкома Северо-Казахстанской области. Повторюсь, что для дашнаков мы были всего лишь "проклятыми турками". Мы говорим на тюркском языке и это позволяло армянским фашистам, уничтожая казахов, считать при этом, что они мстят за "геноцид армян в Османской империи".

К сожалению, материалы по деятельности Айрапетяна в Ленинском районе пока недоступны для исследования. Но это вопрос времени. Считаю, что выбор этого района тоже был неслучайным. На его территории регулярно происходили восстания и выступления казахов против Геноцида, развязанного Голощекиным и продолженного Мирзояном. Вероятно, Артем Хачатурович исполнял особые поручения Левона Исаевича в Ленинском районе. Его административным центром является село Явленка. Как ни странно, но именно туда были высланы в период массовых репрессий немало известных в прошлом людей. В их числе вдова маршала М.Тухачевского. Мирзоян мог спать спокойно. За ссыльными бдительно следил молодой, перспективный, образованный дашнак Айрапетян.



В 1937 году Мирзоян начал подбираться к великому казахскому поэту, выдающемуся деятелю Магжану Жумабаеву. Этот замечательный человек, сын казаха и узбечки, учившийся в татарском медресе, был в тот период ярчайшим представителем Тюркского мира. Конечно, дашнаки поставили перед собой четкую цель - уничтожить Магжана. Спустя несколько месяцев он был арестован, а позднее расстрелян. Айрапетян был переведен в родной для поэта Булаевский район и занялся выявлением связей Жумабаева, арестом его друзей и родственников. Это было нужно, чтобы окончательно "сломать" нашего Магжана. Любопытно, что на первом же заседании бюро райкома Айрапетян потребовал выявлять остатки врагов народа, в том числе и "казахских национал-фашистов". По тексту видно, что машинистка сначала хотела написать "казахских националистов", но Артем Хачатурович добавил слово "фашистов". По меркам 37-го года это было тяжкое обвинение. Сам этот термин - "казахские национал-фашисты" - был придуман Левоном Исаевичем и, как ни странно, вновь стал популярен в наши дни. Его активно используют пророссийские сепаратисты. Айрапетян в 1937-38 годах уничтожил практически всю тонкую прослойку местной казахской интеллигенции. Сегодня численность коренного населения в Булаевском районе не превышает 30%. Такое наследие оставили нам мирзояновские дашнаки. Я всегда считал, что с учетом жертв Великого Голода, казахи пострадали от армянских фашистов больше, чем например, азербайджанцы или узбеки.

С конца 1938 года следы Айрапетяна теряются. Личного дела в местных архивах нет. Скорее всего, он пошел под топор вместе со своим шефом. И поделом. Но есть одна деталь. Сегодня Левон Мирзоян и его сообщники считаются жертвами сталинского беззакония. Их давно реабилитировали. До сих пор мы так и не догадались добиться отмены их реабилитации.

- Какие у вас дальнейшие планы в этом направлении?



- Я буду продолжать работу над архивными документами. Все материалы об Айрапетяне лягут в основу большой статьи для казахстанского исторического журнала "Mangi El". Она выйдет нынешней осенью. Я хочу посвятить ее 120-летию со дня рождения Левона Мирзояна.

Кроме того, хочу завершить работу над сборником своих стихов, посвященных Ходжалинскому геноциду. Он рассчитан на казахстанского читателя. К сожалению, этот трагический эпизод Карабахской войны еще остается малоизвестным в Казахстане. Отдельно хочу отметить, что я не считаю всех этнических армян убежденными дашнаками. Нельзя привязывать какую-либо человеконенавистническую идеологию к какой-либо нации. Не все итальянцы фашисты, не все немцы нацисты, не все русские коммунисты и т.д.

В заключение хочу поздравить азербайджанских братьев и сестер с Днем национального спасения. Мы, казахи, никогда не забудем великого сына Тюркского мира Гейдара Алиева, который заступался за казахских молодежных активистов, выступивших против диктата Москвы в декабре 1986 года.



Azeri.Today из Казахстана

15 Июня 2017 - Источник - Azeri.Today

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