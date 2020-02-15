Вице-Узбспикер Кадиров требует сурово покарать восставших "преступников" - алтынсайцев

08:52 17.02.2020

Алишер Кадиров призвал наказать виновных в конфликте в Алтынсае

Вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров призвал наказать тех, кто оказал сопротивление сотрудникам ОВД в Алтынсайском районе. В комментариях к публикации он попросил пользователя "ничего от него не ждать". Хокимият района пообещал, что жителям помогут построить новые дома.



Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции Демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров прокомментировал конфликт между жителями и представителями власти в махалле "Халкобод" Алтынсайского района Сурхандарьинской области.

Ранее сообщалось, что жителей попросили снести за свой счет незаконные постройки, пообещав выделить землю в другом месте, но они оказали сопротивление представителям хокимията, прокуратуры и органов внутренних дел (видео).



Алишер Кадиров написал в социальных сетях, что виновными в этой ситуации считает жителей.

"Грубое нарушение закона, совершенное группой граждан в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области, попытки подорвать общественный порядок, следует расценивать как преступление, нарушение как наших законов, так и наших ценностей", - отметил он.



Вице-спикер нижней палаты парламента заявил, что правоохранительные органы должны "открыто расследовать преступление и назначить строгое наказание виновным".

"Широкомасштабные усилия, предпринимаемые в нашей стране в последние годы для обеспечения верховенства интересов человека, его прав и свобод, изменения условий жизни, совершенно не препятствуют обеспечению верховенства закона. Только в тех странах, где [обеспечено] верховенство закона, можно эффективно служить людям", - подчеркнул глава партии.

Реакции

Публикация Алишера Кадирова вызвала бурное обсуждение в Facebook. Большинство комментаторов подвергли критике высказывание депутата. В пресс-службе "Миллий тикланиш" подтвердили, что посты в соцсетях Алишер Кадиров публикует сам и он же лично отвечает на комментарии.



Скриншот ответа в комментариях (позже удален). Фото: Qoʻshni mahalla / Telegram.

В комментариях один из пользователей написал: "Что еще можно от вас ожидать. Легко винить народ. Пока не будут избраны настоящие депутаты, так и будет".

Вице-спикер ответил, что "никто не способен обвинять народ". "Народ винит. И судья, и чиновник ведут свою деятельность от имени народа. Нельзя применять силу в отношении государственного служащего. Народ одобрил такой закон. Я не обнадеживал вас, от меня ничего не ждите. Вы не избирали меня и в будущем не будете избирать… можете и не избирать. Ваша мысль меня особо не впечатлила" , - написал он (комментарий был удален).



В другом комментарии, отвечая на реплику о том, что "народ всегда потенциально виновный", Алишер Кадиров отметил, что в любом случае неправильно избивать сотрудника органов внутренних дел (в ходе конфликта пострадали два сотрудника ОВД и один житель).

"Можно было бы понять, если бы ситуация таким образом разрешилась. И потом, почему народ? Речь здесь идет о пяти правонарушителях. Тот, кто прав, может делать то, что хочет?" - задался депутат вопросом.



Лидер "Миллий тикланиш" отметил, что в своем посте выразил мнение о тех, кто нарушил общественный порядок.

"Я пока не говорил о сносе домов и тех, чьи действия привели к этой ситуации! Это отдельная тема! Я выразил мнение о тех, кто нарушил общественный порядок и избил госслужащего. Никто, считая себя правым, не вправе избивать другого, особенно сотрудника, выполняющего служебные обязанности. Если это останется безнаказанным, завтра все проблемы будут решаться силой? Я против этого!", - подчеркнул Алишер Кадиров.



Заместитель спикера также указал, что ответственные органы, которые должны были своевременно предотвратить нарушение закона, "закрыли глаза" на это.

"Одно из двух верно: 1) Земля выделена фермеру для посева. Фермер продал землю людям. 2) Дома самовольно построены на земле, находящейся в государственном резерве. Нет вопросов по землям, которые государство продало для строительства домов. Почему это всплыло сейчас? В свое время ответственные ведомства, которые должны были вовремя остановить нарушение законодательства, „закрыли глаза". Каждый имеет свою долю. Как бы ни было, земля вернется владельцу. Нарушившие общественный порядок должны понести наказание", - написал Алишер Кадиров.

Хокимият Сурхандарьинской области сообщил, что дома шести граждан общей площадью 235,35 кв. м, незаконно построенные на землях фермерского хозяйства "Ок-олтин манзараси", предназначенных для посева хлопка и зерна, будут обязательно снесены, а земля площадью 0,39 га будет возвращена фермеру. "Однако это будет сделано после того, как им будут выделены участки из резервных площадей несельскохозяйственного назначения и оказана практическая помощь в строительстве новых домов".

"Члены комиссии, посетившие эту территорию, прибыли не для того, чтобы снести самовольно построенные дома, а для изучения реальной ситуации", - говорится в сообщении хокимията.