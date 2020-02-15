 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мы с Трампушкой - две подружки.... Неугомонная С.Мирзиеева ищет себе гендеоного применения
09:01 17.02.2020

"Самая сложная задача - убедить самих женщин в том, что они достойны лучшего… Усиливая женщин, мы усиливаем нацию, мы укрепляем все человечество", - заявила Саида Мирзиеева на Глобальном женском форуме в Дубае.

Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиеева выступила на Глобальном женском форуме в Дубае (Global Women’s Forum Dubai), проходящем 16−17 февраля, сообщили "Газете.uz" в фонде.
Саида Мирзиеева участвует в мероприятии как член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана по приглашению вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Форум GWFD 2020 организован Организацией женщин Дубая.

В своем выступлении дочь президента Шавката Мирзиеева выразила уверенность, что "узбекским женщинам есть, что сказать миру, они смогут сделать свой весомый вклад в экономическое и культурное развитие человеческой расы".

"Народ Узбекистана пережил сложную историю со многими трудностями: внешние завоеватели, войны, голод, тоталитарная система, репрессии и долгие годы экономической нестабильности. Будь то национально-освободительные войны или борьба за независимость, женщины принимали во всем непосредственное участие, со всей преданностью, тяжелой работой и бесконечной любовью к семьям", - сказал она.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, советник президента США Иванка Трамп, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и Саида Мирзиеева.
"Долгая история Узбекистана - это также история наших женщин. Поэты, государственные деятели, дипломаты, инженеры, медсестры, жены и матери. Будь то восточная изысканность искусства или строгость точных наук, женщины преуспели во всех сферах, но оставались в тени. Пришло время дать им возможность расправить плечи и показать во всех красках свои способности и качества, без страха и ограничений", - отметила Саида Мирзиеева.
По ее словам, Узбекистан вплотную работает с ООН, ОБСЕ, Всемирным банком, Исламским банком развития и другими структурами для форсирования изменений во всех сферах, связанных с правами женщин и инклюзивностью.

"Международные стандарты постепенно влияют на социальную жизнь в стране, усиливается гендерная политика, улучшается повседневная жизнь женщин. Тем не менее, есть определенные культурные восприятия, которые ограничивают роль женщин в рамках матерей, жен, дочерей, невесток. Эти рамки не соответствуют нашим высоким целям", - подчеркнула она.

Член Комиссии по гендерному равенству отметила, что за последние два года в Узбекистане приняты законы "Об охране репродуктивного здоровья граждан", "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин", "О защите женщин от притеснения и насилия". По итогам недавних парламентских выборов число женщин-депутатов увеличилось вдвое: с 24 до 48.
"Мы видим женщин-профессионалов, блистающих во всех сферах. Наша цель - создать благоприятную среду для женщин, чтобы их способности и таланты проявляли себя во всей красе, чтобы они могли расти как личности", - сказала Саида Мирзиеева.

"Учитывая постоянные социальные трансформации, с которыми сталкивается сегодня человечество, некоторые предрассудки и стереотипы обретают новую силу. Они могут разрушать жизни тех, кого принято считать наиболее чувствительными и уязвимыми к таким проявлениям: женщин и молодое поколение. Так давайте обратим все наши достижения против этих сил и на благо своего прогрессивного будущего", - призвала она.
"Сегодня мы достигли беспрецедентного прогресса, но и сталкиваемся с новыми угрозами. Женщины находятся на передовой всех этих процессов, страдают от недостатка ресурсов для своих хозяйств в сельских местностях, и страдают, пытаясь совмещать семейные обязанности с работой в городах. Время требует от нас быть хорошими матерями, отличными профессионалами, ролевыми моделями в своих сообществах и заботиться о финансовой стабильности семьи", - сказала Саида Мирзиеева.
Она выразила уверенность, что женщины Узбекистана способны сделать вклад в мировой прогресс, и задача страны - создать благоприятную почву для этого.
"Самая сложная задача - это убедить самих женщин в том, что они достойны лучшего. Нам предстоит сложный путь, но он стоит того. Усиливая женщин, мы усиливаем нацию, мы укрепляем все человечество!" - резюмировала Саида Мирзиеева.

Источник - gazeta.uz
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