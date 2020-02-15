В Казахстане опять "сбоит" интернет. Власти обещают решить "технические проблемы"

09:38 17.02.2020

В Казахстане сбой Интернета. Власти собираются восстановить работу "информационных ресурсов"



В воскресенье, 16 февраля в Казахстане наблюдается сбой работы ряда информационных сайтов, включая Азаттык, социальных сетей, платформы Youtube и сервисов Google.

Пользователи жалуются на медленную скорость Интернета. Проблемы с доступом к мессенджеру Telegram наблюдаются уже несколько дней, при этом через VPN (виртуальные частные сети – Ред.) мессенджер работает без сбоев.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал на своей странице в Facebook’е, что Касым-Жомарт Токаев "поручил восстановить работу всех информационных ресурсов". Президент находится сейчас в рабочей поездке в Германии.



Интернет-блокировки в Казахстане, в частности блокировки социальных сетей, возникали в предыдущие несколько лет в основном в вечернее время. Власти Казахстана в ответах на вопросы о причинах перебоев ссылались на "технические проблемы". Провайдеры отрицали наличие неполадок.

Наиболее масштабные блокировки Интернета в Казахстане происходили 9 мая и 9 июня прошлого года на фоне массовых задержаний участников мирных демонстраций.

В Казахстане силовые органы наделены правом блокировать Интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях, в том числе "социального" и техногенного характера.