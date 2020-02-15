Приколотил яйца... Экс-россиянин психопат Павленский погубил карьеру пресс-секретарши Макрона

10:15 17.02.2020

Павленский грубо снял с парижских выборов пресс-секретаря Макрона



Вероника Туркот



Именующий себя художником Петр Павленский, навсегда прибивший свое имя к брусчатке Красной площади, устроил политический скандал во Франции, повлекший за собой снятие кандидата с выборов мэра Парижа. Да и не какого-то захудалого кандидатишки, а человека самого Эммануэля Макрона – его бывшего пресс-секретаря Бенжамена Гриво (на фото).

В марте 2020 года должны состояться выборы мэра столицы Франции. Гриво выставил свою кандидатуру от партии Макрона "Вперед, Республика!". Ему пришлось отказаться от участия в выборах на следующий день после того, как он опубликовал свой предвыборный проект. И вот почему: вечером 12 февраля один из французских сайтов разместил очень и очень жесткий компромат на 42-летнего Гриво, на следующий день этот материал распространился в социальных сетях. Достоянием общественности стали видеокадры предельно интимной (18+) встречи Гриво с неизвестной дамой и их любовная переписка. Утром 14 февраля кандидату пришлось ретироваться из гонки за место мэра. Вот что он сказал:

"Я не хочу выставлять свою семью и свою интимную жизнь в публичное пространство, где все дозволено. Это слишком. Мое решение дорогого стоит. Но мои приоритеты очень ясны: на первом месте - семья. Я жертва подлых, позорных атак".

Интернет-журнал Libération объявил, что за публикацией компромата стоит Петр Павленский. Издание оперативно взяло у него интервью. Павленский пояснил, что таким образом хотел "изобличить лицемерие" Гриво.

"Он тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, кто говорит, что хочет быть мэром для семей и всегда приводит в пример свою жену и детей. Но это как раз наоборот, - сказал Павленский. - Я не имею ничего против людей, ведущих половую жизнь, какую они хотят; пусть целуются хоть с животными, в этом нет проблемы, но они должны быть честными".

"Он хочет быть главой города и лжет избирателям. Сейчас я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня", - сказал беглец из России.

Правда, шансов стать новым градоначальником у Бенжамена Гриво было мало. В опросах и не только он уступал действующему мэру Анн Идальго из Социалистической партии и бывшему министру юстиции, соратнице Саркози Рашиде Дати. Обе эти симпатичные мадам, кстати, совсем не парижанки. Испанка Идальго родилась в Андалусии, а Дати – и вовсе подданная короля Марокко Мухаммеда VI.