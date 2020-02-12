Javan: два нефтяных гиганта мира сошлись в схватке - как долго сокращать добычу?

10:33 17.02.2020 Причиной стагнации мирового рынка нефти стала вспышка коронавируса в Китае. Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы все члены ОПЕК существенно сократили добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки во избежание падения цен. Россия же не поддерживает это предложение и не настроена снижать добычу.



Что происходит с ценами на нефть?

Россия и Саудовская Аравия все больше расходятся в понимании проблемы



Саудовская Аравия намерена как можно скорее добиться снижения добычи нефти в мировом масштабе, так как продолжение текущих тенденций наносит гигантский урон котировкам акций крупней садовской компании "Aramco". Этот один из крупнейших во всем мире производителей нефти недавно потерял до 1,7% в стоимости своих акций, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение индексов всех акций в Эр-Рияде.



Одним из последствий вспышки коронавирусной инфекции в КНР стал практически полный паралич мирового рынка нефти. Ввиду этого многие нефтедобывающие страны, прежде всего, Саудовская Аравия, требуют продолжения снижения нефтедобычи на мировом уровне. Но у этой позиции есть как сторонники, так и противники.

В частности, Россия - одна из стран, которая имеет двоякую позицию относительно необходимости сокращения нефтедобычи в мире. Россия и Саудовская Аравия продолжают прикладывать масштабные дипломатические усилия, и каждая страна исходит из своих интересов. По словам одного из источников в ОПЕК, Саудовская Аравия добивается согласия стран - других производителей нефти - на снижение массовой добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а если возможно, то и вдвое большее количество. Но не все думают так. В частности, Россия, которая сумела приспособить свой бюджет к более низкой цене на черное золото на мировых рынках, не согласна с этим предложением.



Статистические данные показывают, что если текущее снижение добычи в странах группы ОПЕК+ будет продолжаться, то это приведет к падению уровня добычи на 600 тысяч баррелей в сутки в первом квартале, а во втором квартале к этой цифре добавится еще один миллион баррелей нефти.



Саудовскую Аравию, однако, не очень устраивают такие темпы, так как она просит других мировых производителей, пока продолжается кризисное влияние коронавирусной инфекции из Китая на ситуацию на рынках, договориться о дальнейшем сокращении мирового спроса на нефть. Промедление в этом процессе, утверждают саудовские эксперты, может "очень дорого" обойтись.

Почти все страны, входящие в ОПЕК, в том числе Венесуэла и Иран, согласны с предложениями о дальнейших сокращениях предложения, однако Россия до сих пор умалчивает о своей окончательной позиции. Эр-Рияд считает, что влияние распространения коронавирусной инфекции из КНР на спрос на нефть гораздо больше, чем на него влияла ситуация с прочими вирусными инфекциями атипичных пневмоний SARS в 2002 и 2003 годах, поскольку нынешнее влияние Китая на ситуацию на мировых рынках и в мировой экономике вообще гораздо большее, чем пару десятилетий назад.



Цена на нефть в текущем году снизилась на 11 долларов за баррель и составляет сейчас 54 доллара. Это падение цен, которое увязывают с распространением нового типа пневмонии из КНР, приведшей к смерти, только по официальной статистике, более 1100 человек, является грозным предупреждением странам, экономика которых зависит от ситуации с ценами на нефть.



Саудовская Аравия, крупнейшая нефтедобывающая страна ОПЕК, в прошлом всегда пыталась управлять процессом нефтедобычи, добиваясь то ее большего, то ее меньшего объема, чтобы цены всегда держались на устраивавшем ее уровне, но далеко не всегда они так быстро реагировали на обстановку, как в настоящий момент.

При этом ОПЕК всегда стабильно критиковали за то, что организация не препятствовала стремительному росту цен на нефть, имевшему место, к примеру, в 2008 году. В те годы, напомним, стоимость нефтяного сырья марки "Brent" из-за опасений сокращения поставок, достигла 148 долларов за баррель. Но организация также не особенно стремительно реагировала и тогда, когда в разгар мирового финансового кризиса спрос резко сократился, а цена упала почти до 30 долларов за баррель.



Сторонники сокращения нефтедобычи



В настоящее время ОПЕК уже не в состоянии так влиять на ситуацию с ценами на нефть, как это было ранее. Значительно выросла, напротив, доля Москвы и прочих стран в формировании цены, как и в вопросах сокращения нефтедобычи. Технический комитет ОПЕК на прошлой неделе предложил сократить добычу еще на 600 тысяч баррелей. Министерство нефти Венесуэлы и госкорпорация нефти этой страны в совместном заявлении выразили согласие на предложение технического комитета сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки дополнительно.

Министерство нефти Ирана обнародовало на прошлой неделе заявление, в котором говорилось, что если большинство стран ОПЕК согласно на предложение сократить добычу в таких объемах, то исламская Республика Иран тоже не будет выступать против. По словам источника в одной из стран ОПЕК, технический комитет предложил продлить срок действия постановления о сокращении добычи до конца 2020 года.



Министерство энергетики Азербайджана сообщило, что республика также поддержит предложение по сокращению добычи для стран ОПЕК и их партнеров, если данный шаг действительно необходим для сбалансирования спроса, на который влияет ситуация с распространением коронавируса в Китае.



Министр энергетики республики Парвиз Шахбазов, в свою очередь, заявил в интервью, что Азербайджан, скорее всего, поддержит данное решение. Азербайджан не является страной ОПЕК, но входит в группу стран ОПЕК+, созданную в 2016 году и сотрудничающую с ОПЕК в вопросах сокращения добычи.



Азербайджан, правда, не является страной, которая обладает большим влияние в ОПЕК, но его позиция, вероятно, повлияет на итоговое решение России, поскольку и страны ОПЕК и "ОПЕК+" обычно принимают совместное решение.



По словам Шахбазова, добыча нефти в Азербайджане за истекший месяц составляла 770 баррелей в сутки, что, как он подчеркнул, соответствует обязательствам, принятым страной по соглашению о сокращении нефтедобычи.

Исследовательская компания JBC Energy писала в своем меморандуме, что на разных этапах могут быть разные результаты. Своеобразная ситуация для стран группы "ОПЕК+" заключается в том, что снижение предложения мало влияет на общий уровень по сравнению с закупками, которые осуществляют нефтеперерабатывающие заводы в период от нескольких дней до нескольких недель. Есть больший риск, что эта группа стран снизит добычу в больших объемах, чем это необходимо. По оценкам компании, спрос на нефть в 2020 году будет колебаться на отметке 750 тысяч баррелей в сутки. Эта цифра вполне сопоставима с тем, что имело место в прошлом году, и подобный спрос можно считать невысоким. В этой связи, отметим, что добыча в Ливии, еще одной крупной нефтедобывающей стране, упала до объема 800 тысяч баррелей в сутки. И это падение не оказало заметного влияния на общую ситуацию.



По данным "Oil Price", аналитики из Commerce Bank также распространили меморандум, где сообщалось, что при общей благоприятной ситуации на фондовых рынках сами рынки энергоресурсов в не столь благополучном положении. И если кажется, что рынок акций преодолел влияние кризиса с коронавирусом, по некоторым позиция даже заметны рекордные цифры, однако опасения на рынке все равно остаются сильными, поскольку один Китай и его экспорт имеет слишком большое значение для нефтяного рынка. Если внимательно изучить эту ситуацию, то можно объяснить, почему известия о сокращении добычи, предпринимаемой группой стран "ОПЕК+", встретили относительно вялую реакцию на рынках.



С другой стороны, Саудовская Аравия намеревается добиться принятия решения о сокращении добычи как можно скорее, поскольку сохранение текущей ситуации может крайне негативно сказаться на стоимости акций компании "Aramco". Этот крупный производитель нефти уже потерял более одного процента в цене, что стало результатом общего кризиса котировок акций в Эр-Рияде.

Однако, по словам одного из старших менеджеров банка Al-Mal Capital в Дубае, акции компании "Aramco", демонстрируют весьма неплохие показатели в сравнении с ценами на сырую нефть: в то время, как цена на сырье марки "Brent" в текущем году уже успела упасть на 17 %, акции "Aramco" потеряли лишь немногим более 6% своей стоимости.



Вахид Хаджипур, постоянный автор



Оригинал публикации: افزایش شکاف میان ۲ غول نفتی جهان برای کاهش تولید نفت روسیه در برابر عربستان

Опубликовано 12/02/2020 Источник - ИноСМИ

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