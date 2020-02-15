Как сталкиваются интересы России и Турции, - Э.Джафарова

11:44 17.02.2020

Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности.



Последние годы русско-турецкие отношения развиваются по нарастающей во всех сферах политического, военного и экономического сотрудничества. Однако события на Ближнем Востоке стали серьезным испытанием для двусторонних отношений.



С момента начала в 2011 году сирийский конфликт превратился в испытание для международного сообщества и международной безопасности. Мировая общественность столкнулась со сложной задачей касательно разрешения конфликта, превратившегося в гражданскую войну и самую напряженную гуманитарную катастрофу современности.

В последнее время ситуация вокруг сирийского региона Идлиб поставила под вопрос мирные переговоры в Астане и Сочи. Идлиб имеет стратегическое значение с точки зрения обеспечения безопасности дороги, ведущей к военной базе России в Латакии. Идлиб и Латакия обладают силой, способной повлиять на геополитическое противостояние в Восточном Средиземноморье.



С целью достижения контроля над Идлибом последние четыре года идет борьба между поддерживаемой Россией сирийской армией (САР), поддерживаемой Турцией "Свободной сирийской армией" и террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам". Вовлеченность различных акторов усложняет задачу по достижению мира в Идлибе.



Атака сирийской армии на Идлиб вынудила три миллиона человек бежать в Турцию. По этой причине в мае 2017 года Идлиб был объявлен Турцией, Россией и Ираном "зоной деэскалации". На основе достигнутой в 2017 году договоренности Турция установила здесь 12 контрольно-пропускных пунктов – для обеспечения безопасности операции турецкой армии в Африне и препятствования нападению на мирное население, проживающее в Идлибе, с целью предотвращения его переселения в Турцию.

В результате дипломатической деятельности Турции 17 сентября 2018 года между Россией и Турцией был заключен Сочинский договор о прекращении огня в Идлибе и окружающих территориях. Было принято решение о формировании зоны разоружения в 15-20 километрах вокруг Идлиба и ее контроля со стороны российских и турецких войск.



Гибель 13 турецких солдат в Идлибе в 2020 году в результате обстрела со стороны сирийских сил стала причиной новой напряженности в регионе. После этого турецкая армия ответным обстрелом уничтожила 76 сирийских солдат, а во время повторного удара – более ста. Давая понять, что турецкая армия не потерпит атак на свои позиции, президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к России с просьбой содействовать снижению напряженности. Убийство турецких солдат сирийской армией стало испытанием для российско-турецких отношений, поскольку Турция считает, что российская армия имеет серьезное влияние над САР.



Расширение операций сирийской армии в сторону Идлиба стали причиной потока 1,3 млн беженцев в сторону Турции. Их приближение к Турции, где уже находилось 3,8 млн сирийцев – это не просто дополнительные проблемы с размещением беженцев. Идлиб является последним убежищем для сирийских террористических групп, и они вместе с беженцами могут проникнуть в Турцию. Поэтому Анкара, закрыв границу, в 20-30 километрах от нее хочет создать зону для беженцев.



Для Турции проблема Идлиба – это важный элемент безопасности ее границ, в то время как для Москвы это, скорее, геополитический вопрос.

Некоторые эксперты рассматривают данные события, важные для турецко-российских отношений, не только в контексте Идлиба, но и как составную часть геополитической борьбы в Ираке, Сирии, в Восточном Средиземноморье и Ливии. С этой точки зрения у России и у Турции имеются некоторые спорные интересы в этих регионах.



Несмотря на разницу оценок Анкары и Москвы в отношении событий в Идлибе, стороны далеки от серьезного столкновения, что является положительным фактором. Хочется надеется, что обе стороны будут держаться данной позиции. Что касается самого Идлиба, то очевидно, что назрела необходимость в заключении нового соглашения о прекращении огня.



Помимо событий в Идлибе, Россия и Турция также являются участниками процессов в Ливии. Начиная с 2014 года между Россией, поддерживающей командира Халифу Хафтара, который пытается захватить власть с помощью военной силы, и Турцией, поддерживающей Правительство национального согласия (ПНС), происходит столкновение интересов.



В настоящее время обе страны пытаются урегулировать конфликт. 12 января был заключен договор о прекращении огня между Халифой Хафтаром и Правительством национального согласия. Соглашение между Россией и Турцией демонстрирует возможности сотрудничества по сложным геополитическим вопросам. Также очевидно, что конфликт в Ливии не имеет военного решения.

Сотрудничество Москвы и Анкары по широкому кругу вопросов, в том числе по урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии, имеет большое значение для укрепления безопасности и в других регионах – Черноморском бассейне, Южном Кавказе и т. д. В этом смысле опыт взаимодействия России и Турции может положительно сказаться на поведении и других региональных сил на Ближнем Востоке.



автор

Эсмира Джафарова примет участие в Ближневосточной конференции клуба "Валдай" "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности", которая пройдет в Москве 17-18 февраля 2020 года.