Назарбаевы. Горе семейное. И государственный позор, - А.Дубнов

11:48 17.02.2020

Назарбаевы. Горе семейное. И государственный позор, - эксперт о постах Айсултана

Откровения 29-летнего внука Нурсултана Назарбаева, Айсултана Назарбаева, тяжело больного наркомана, потоки сознания которого, как правило, далеки от реальности, не стоит комментировать. Ну, как реагировать серьезно на его сообщения, что он напрямую общается с Иисусом… И трудно не согласиться с министром информации Казахстана Дауреном Абаевым, заявившим сегодня, что считает неэтичным комментировать фэйсбучные посты Айсултана, лечащегося от наркомании, пишет эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов на сайте "Эхо Москвы".



К примеру, я так и поступал все последние недели, с тех пор, как он обвинил своего деда, елбасы(Лидера нации) в кровосмешении, утверждая, что на самом деле именно он является его отцом, при этом сомневаясь, что его матерью действительно является Дарига Назарбаева, старшая дочь елбасы, ныне занимающая третью позицию в государственой иерархии Казахстана,- спикера сената .

И когда весь этот мрачный бред с серьезным видом транслировал из французского убежища так называмый лидер казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов, сбежавший от британского правосудия, осудившего его за неуважение к суду почти на два года, казалось очевидным, что несчастный назарбаевский внук просто игрушка в руках политического афериста. А говоря по-человечески, большое семейное горе правящей семьи Казахстана. За ней и без того достаточно грехов, но здесь можно только ей посочувствовать, как отцу и деду мне это понятно…



Но вот появившийся сегодня новый пост Айсултана подхватили хитом даже серьезные медиа. Внук заявил о том, что он запросил политического убежища в Великобритании. Пока это заявление похоже на шантаж матери и деда, от которых он ждет финансовой и прочей поддержки, в противном же случае он готов поведать миру о немыслимых размерах коррупции, в которых повязла его семья, отмечает Дубнов.



Оставляя пока в стороне последнее, заметим: нет никаких подтверждений, что обращение Айсултана за политическим убежищем действительно имело место. В Британии это можно сделать только, пользуясь услугами адвоката и собрав огромную кучу бумаг, при этом необходимо доказать факт политических преследований на родине. Сделать это назарбаевскому внуку нынче будет непросто, легче будет доказать, что у него имелись серьезные проблемы с британскими законами. О его "атаках зубами" на полицейских и незаконном проникновении в чужое жилище, за что он подвергался не очень суровому, но наказанию, хорошо известно, - учитывалась его невысокая степень вменяемости как наркомана. Эти британцы, как известно, большие либералы…

Сегодняшнее наступление Айсултана на Семью, думаю, не случайно совпало с серьезными потрясениями в Казахстане, кровопролитными межэтническими столкновениями 7-8 февраля на юге, в селе Масанчи, где погибло 10 человек, а многие тысячи живших там дунган бросились спасаться бегством в соседней Киргизии.



Если считать,- я лично в этом уверен, - что внук елбасы находится под влиянием и опекой Аблязова, бывшего казахстанского министра и крупного банкира, а также бывшего главы Комитета нацбезопаности Альнура Мусаева, приговоренного в Казахстане заочно в 2008 году к 35 годам колонии по обвинению в измене родине, шпионаже и похищении людей и скрывающегося в Европе - то время удара выбрано точно. Страна переживает шок от случившегося в Масанчи кровопролития, правящие элиты расколоты, оперативное руководство по разрешению кризиса на юге взял на себя президент Касым-Жомарт Токаев, которому проблемы отношений между казахами и дунганами достались по наследству от правления Назарбаева. Сам же елбасы, отстранившись от трагедии, лишь выражает "озабоченость" по ее поводу и отдает указания, главная цель которых выглядит заботой о сохранении имиджа Казахстана как страны межнационального согласия, обеспеченного его личными усилиями.



Но, как заметил один мудрый казахский политик, вспомнив китайскую пословицу - шагая вперед, всегда нужно иметь в виду, что на пути тебя подстерегают ловушки из прошлого.

Он имел в виду не только ловушку Масанчи, но и совсем свежую ловушку Айсултана.



Когда прозвучали недавно его бредовые обвинения в адрес деда и матери, в Нур-Султане семья решила отмолчаться, - как сам Нурсултан Назарбаев, так и Дарига Назарбаева. Решили, что откровения одного нездорового человека другие здоровые люди не станут использовать откровенно и публично против них. Вобщем, так и случилось, ведь в доме повешенного не говорят о веревке, не так ли…?

Одним словом, надеялись, что само рассосется. Так вот, не рассосалось.



Между тем социальные сети в Казахстане бурлили, - мать Айсултана никак не реагирует на несчастье больного ребенка, ставшее не только семейным горем, но и горем всей страны. Молчит и дед, вершитель судеб Казахстана, практически его демиург… Интернет вскипал: как же мы можем доверять им наши жизни, если они не способны позаботиться о своем сыне и внуке…



Естественным в такой ситуации было бы ожидать хотя бы от Дариги Назарбаевой решения об уходе из политики, чтобы заняться своим ребенком, окружить его заботой, обеспечить надежным лечением, чтобы уберечь от трагической развязки, подобные которой уже случались в ее близком окружении… Это выглядело бы шагом ответственного политика, озабоченного честью не только своей семьи, но и имиджем всей страны.

Пока же за казахстанскую Семью отдувается министр информации.