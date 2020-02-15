 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пал Анадан. Рос-авиация помогает армии Асада наступать в Идлибе
12:31 17.02.2020

Войска Асада заняли город вблизи Алеппо после российских авиаударов

В Сирии подконтрольные режиму Башара Асада СМИ сообщили в воскресенье, что правительственные войска установили контроль над большей частью провинции Алеппо. Как отмечает агентство Reuters, в этой провинции сохраняются очаги сопротивления вооруженной оппозиции.
Reuters называет установление контроля Асада над территориями в провинции Алеппо еще одним крупным результатом асадовской армии, которая провела наступательную операцию при поддержке российской авиации.

В воскресенье Россия наносила массированные авиаудары по сирийским городам, среди которых - Анадан. После авиаударов в город вступила армия Башара Асада, поддерживаемая проиранскими полувоенными формированиями, сообщили сирийские правозащитники и активисты.

Источник - centralasian.org
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