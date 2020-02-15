Визит Шавката Мирзиеева в Москву отложен на июнь. Проблем дома - за гланды

12:32 17.02.2020

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщил, что запланированный на февраль месяц визит президента Шавката Мирзиеева в Москву отложен на июнь месяц.

В декабре прошлого года Нематов сообщал СМИ, что визит Мирзиеева в Москву запланирован на 5 февраля 2020 года.

По словам Нематова, визит президента Узбекистана перенесен на лето "в связи с необходимостью более тщательной подготовки к поездке".



"В планах – проведение межрегионального, образовательного и медиа форумов, а также открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ, – заявил Ильхом Нематов.

Сообщается также, что в рамках визита пройдут форумы регионов и ректоров, медиафорум и другие деловые мероприятия.