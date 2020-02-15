Елбаса, выходи! Протестующие осадили президентскую резиденцию в Нур-Султане

12:40 17.02.2020

Полиция перегородила путь десяткам протестующих к Акорде



В Нур-Султане 17 февраля около 60 протестующим полиция перегородила путь к резиденции президента Казахстана.

Вышедшие с протестом настаивают на встрече с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, пожизненным главой влиятельного Совета безопасности страны и лидером правящей партии, его старшей дочерью, спикером сената парламента Даригой Назарбаевой, а также руководителем администрации президента Казахстана Ерланом Кошановым.



К Акорде с утра понедельника пытались пройти проблемные участники долевого строительства, заемщики ипотечных кредитов, а также группа несогласных с затрагивающими их или родственников судебными актами, которые они считают неправосудными. Ранее все эти группы выражали протест по отдельности. "Хотя у нас разные требования, все мы заинтересованы в том, чтобы добиться справедливости от нижестоящей власти", говорят протестующие.

Прибывший от имени матерей, воспитывающих детей-инвалидов, говорит, что пришел, чтобы просить предоставить им арендное жилье с последующим его выкупом. Среди несогласных с решениями судов - прибывшие в столицу жители ряда регионов страны. Они говорят, что их проблемы могут разрешиться после лишь вмешательства президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Последний находится в зарубежной поездке. Потому протестующие настаивают лишь на встрече с Нурсултаном Назарбаевым, после отставки в прошлом году сохранившим в руках широкие полномочия, позволяющие ему оказывать значительное влияние на управление страной, спикером сената Даригой Назарбаевой, и руководителем администрации президента Ерланом Кошановым.



Примерно с половины одиннадцатого утра собравшимся у башен Дома министерств путь к резиденции президента заблокировали сотрудники полиции. Вышедший к протестующим первый заместитель начальника столичного департамента полиции Бакытжан Малыбаев не позволил протестующим пройти к Акорде, где они намеревались также подать свои письменные обращения.