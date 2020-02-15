Скончался генерал Нуржан Муканов - 1-й зам. Главкома ВВС КазАрмии

13:37 17.02.2020

Ушел из жизни генерал-майор Муканов Нуржан

Руководство МО РК выражает соболезнования.



16 февраля ушел из жизни начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор Муканов Нуржан Нурланович, передает zakon.kz.



Руководство Министерства обороны РК и весь личный состав Вооруженных Сил РК выражает искренние соболезнования родным и близким генерал-майора. Посвятив большую часть жизни воинской службе, он проявил себя талантливым руководителем и профессионалом своего дела. Своей целеустремленностью, скромностью и справедливостью заслужил уважение среди своих коллег. Заслуги Нуржана Муканова навсегда останутся в истории казахстанской армии, - отметили в пресс-службе военного ведомства.



Муканов родился 15 февраля 1968 года. Окончил Днепропетровское Высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны, Военную академию ПВО имени маршала Жукова Г.К., Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Службу начал командиром стартового взвода - стартовой батареи зенитных ракетных дивизионов С-200 воинской части 04019 города Сары-Шаган.

В период с 1990 по 2008 годы проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира бригады противовоздушной обороны, с 2010 по 2011 годы заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по войскам противовоздушной обороны) – начальник Главного управления войск противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК, с 2011 по 2016 годы командующий Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК.

Награжден медалями Республики Казахстан. С 30 декабря 2016 года - приказом Министра обороны Республики Казахстан назначен Начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.