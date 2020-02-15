Замок Крак де Шевалье - сохранившийся шедевр восточной архитектуры крестоносцев

15:38 17.02.2020 Крак де Шевалье. Последняя война



Константин Павлов

Сирия, Ноябрь 2019



О пользе перемещения во времени



"Самый красивый замок мира, несомненно, самый живописный, из всех, которых я когда-либо видел, просто настоящее чудо" (Т. Е. Лоуренс (Лоуренс Аравийский), 1909 г.)



Нас шестеро мужчин среднего возраста. Мы поднимаемся по массивным каменным ступеням, проходим через монументальную арку и … оказываемся в ином временном измерении.



Говорят, временные порталы всегда существовали и существуют рядом с нами, и каждый из нас периодически становится участником недолговременных прыжков в прошлое или будущее. Бывает человек переноситься во времени лишь на несколько секунд, но иногда в какой-либо точке пространства создается временная воронка, и через нее можно уйти и позже вернуться на несколько дней или даже лет. Такие временные порталы могут возникнуть где угодно, в любой точке Земли, но есть и устойчивые аномальные зоны, в которых перемещение во времени происходит чаще обычного, для примера, всем известный бермудский треугольник.



Впрочем, в нашем случае мы перенеслись из 21-го века в Средневековье без всякой мистики. Крак де Шевалье ("Замок рыцарей"), как его называют историки или Калаат-аль Хосн ("Крепостная твердыня"), как его называют арабы, абсолютная реальность, которую можно увидеть и даже потрогать руками.



Крак де Шевалье некоторые называют величайшим сооружением человечества, принимая его за некий образец средневекового замка. Возможно это и так.



Другие говорят, что "Замок рыцарей" ни много ни мало, а символ целой эпохи, бывший в разные времена, и центром христианского паломничества, и защитником мусульманской религии.



Очевидно, что правы и те и другие. Но для меня Крак де Шевалье, прежде всего, один из самых знаменитых замков крестоносцев в мире, окутанный тайнами рыцарских орденов и прославленный их героическими подвигами.



Из сорока фортификационных сооружений крестоносцев в Сирии, этот замок, без сомнения, самый знаменитый.



Он всегда занимал важное стратегическое положение, находясь на пути из Антиохии в Бейрут, к средиземноморскому побережью. Так было всегда, и столетия назад и в наши времена.



Не случайно я решил перемещаться во времени. Достаточно наглядный способ познакомится с историей Крак де Шевалье. Дело в том, что на протяжении веков крепость переходила из рук в руки десятки раз. Многочисленные повороты судьбы замка невероятно интересны и достойны сюжета многих исторических романов, но меня больше всего интересует то, как пережил замок последнюю войну.



Исламские террористы захватили Крак де Шевалье в феврале 2012 года. К этому времени замок уже давно не использовался по своему изначальному назначению, а был музеем, в котором экскурсоводы водили группы туристов, научные работники копались в прошлом, а рабочие поддерживали строения в должном состоянии.



Сотрудники были на работе, когда банда из 700 террористов вошла в крепость. Боевики оказались представителями одной из экстремистских группировок из соседнего Ливана, возможно менее радикальной чем та же "Джебхат- ан Нусра". Во всяком случае, никто из сотрудников музея убит не был, их просто выгнали из крепости.



Однако, захватили Крак де Шевалье боевики с конкретными целями. Будучи хорошо осведомленными о стратегическом расположении средневекового фортификационного сооружения, боевики планировали использовать его исключительно как военный объект. И на некоторое время им это удалось. Они контролировали территорию в сотни квадратных километров, совершали из замка боевые вылазки, обстреливали трассу Хомс - Тартус.



Надо сказать, что средневековая крепость идеальное оборонительное сооружение и для наших дней. Она способна вместить примерно две тысячи человек, включая с вооружение и технику. И оборону держать можно достаточно долго, ведь для полноценного жизнеобеспечения имеется все необходимое.



Оказывается, на территории Крак де Шевалье есть несколько источников воды, представляющих собой глубокие колодцы. Еще крестоносцы выстроили в замке и столовые, и госпиталь, и даже баню, и всем этим с комфортом можно пользоваться до сих пор.



Боевики чувствовали себя внутри крепости весьма уютно, не испытывая особого дискомфорта, да и в финансовых средствах особого недостатка не наблюдалось. Как потом выяснилось, у них входу была катарская, алжирская и даже пакистанская валюта. Не трудно догадаться, почему именно из этих стран, очевидно, что как раз там и находятся главные спонсоры происходившего и еще происходящего в стране конфликта.



Сирийские правительственные войска освободили Крак де Шевалье и близлежащие к нему селения в марте 2014 года. Никакой осады, как можно было бы подумать, не было. Со времен средневековья тактика боевых операций, подкрепленная современным вооружением, понятное дело, существенно изменилась. Дело было так: спецназ воспользовался брешью в укреплениях, которую с помощью высокоточного боеприпаса ВВС Сирии проделали в одной из башен с западной стороны крепости. Десятки боевиков при этом были уничтожены, оставшиеся в живых бежали в Ливан. Самое главное, что удалось избежать тотального применения артиллерии и сохранить крепость для последующих поколений.



Надо сказать, что в войне, которая, к сожалению, еще продолжается на сирийской земле, взятие Крак де Шевалье сыграло значительную роль. Была перекрыта граница с Ливаном и, соответственно, практически прекращено перемещение боевиков из страны в страну, обеспечена полная безопасность трассы, связывающей центр страны с побережьем, а очаги террора в провинции Хомс удалось локализовать.



Два года контроля боевиков над Крак де Шевалье не прошли бесследно, музею был нанесен серьезный ущерб. Некоторые древние артефакты бесследно исчезли, многое было осквернено, разграблено. Стены были расписаны или вообще подорваны фугасами.



Восстановительные работы начались, чуть ли не на второй день после освобождения крепости - музея. К моменту нашего там появления уже ничего не напоминало о пребывании боевиков. Мусор убран и вывезен, стены полностью очищены от надписей, если не считать иных, появившихся позднее.



С восстановлением поврежденных строений дело обстояло значительно сложнее. Хоть разрушения и были минимальны, особенно на фоне бедствий увиденных позже в Пальмире, но все же.



В первую очередь надо было отремонтировать пострадавшую при штурме башню, восстановить базилику крестоносцев, ликвидировать иные повреждения, в особенной степени, старинных построек, расположенных на третьем ярусе фортификационного комплекса. Для всего этого нужны были деньги и деньги серьезные.



По подсчетам специальной комиссии, минимальная сума средств на восстановление замка-крепости определена в 80 миллионов долларов США. На данный момент по линии ЮНЕСКО уже выделено 50 миллионов долларов США, ведь Крак де Шевалье имеет статус объекта всемирного культурного наследия. Кстати говоря, всего в Сирии шесть памятников, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и пережить войну без последствий не удалось ни одному из них.



В настоящее время Крак де Шевалье снова принимает туристов. По понятным причинам, их поток сейчас минимален. Кроме нашей немногочисленной команды, мы видели еще две группы: одну явно местных жителей, а в другой, как мне показалось, были иностранцы.



Звучит несколько цинично, но привлекательности объекту может придать и события последних лет, о коих я поведал. Экскурсоводы смогут показать и помещения, в которых боевики коротали время, а также места, где садисты на камеру казнили сирийских военнослужащих. Пусть это будет исторический объект, на примере которого будущие поколения узнают все ужасы этой войны и смогут отдать честь воинскому подвигу павших.



О пользе перемещения в пространстве



Молнии с неба бьют/Воины Христовы идут/Идут на смертельный бой/Кто-то идет с булавой/Кто-то идет с топором/Победа будет потом (Марш воинов Христовых)



Знаете, важно, когда накопленный опыт путешествий позволяет сравнивать, анализировать, устанавливать взаимосвязи в потоках информации, полученных в разных странах. Понемногу детали складываются, и до этого разрозненные элементы уже составляют более целостную картинку.



Я это к тому, что Крак де Шевалье для меня, прежде всего, крепость крестоносцев. Эта цитадель, хоть и была изначальна построена курдами, но со времен Первого Крестового похода 1099 года, когда она впервые была захвачена рыцарями под предводительством графа Раймунда Сен-Жильского, неразрывно связана с историей славных рыцарских орденов.



В 1144 году крепость перешла под управление Ордена госпитальеров (ионитов) христианской организации, основанной в 1080 году, при госпитале, созданном в Иерусалиме амальфинской общиной Италии, разбогатевшей на морской торговле. Первоначально организация заботилась о пилигримах, прибывавших на Святую землю, предоставляя им вооруженное сопровождение. Но с 1099 года после захвата крестоносцами Иерусалима превратилась в быстро богатеющий религиозный орден со своим уставом, армией, флотом и землями. Рыцари ордена стали называться иоаннитами (ибо официальное название ордена "Странноприимный орден Святого Иоанна (в честь Иоанна Крестителя)) или госпитальерами.



А вот тут и пошли взаимосвязи, о которых я толковал выше. Ровно год назад, в декабре 18-го года, я десять дней провел на Мальте и по результатам той поездки подготовил несколько материалов. Однако, полностью закончить мальтийский цикл не успел, потерявшись в водовороте последующих поездок.



Собственно говоря, планировался еще один завершающий рассказ о самом славном периоде в истории Мальты, а именно об эпохе господства ордена госпитальеров. При рыцарях Ордена, остров, по сути дела, выжженный солнцем клочок суши посреди Средиземного моря, превратился в могучую морскую крепость.



Решил так, одним рассказом продолжу сирийский цикл и наконец-то, завершу мальтийский.



Помним, что главным предназначением Ордена стала защита европейских паломников по пути к христианским святыням. А самый быстрый, да и самый безопасный путь пролегал через Средиземное море. Именно поэтому госпитальеры обзавелись военным флотом, базой которого выбрали остров Родос на границе Эгейского и Средиземного морей.



Кстати, на острове Родос я тоже бывал лет пять тому назад. Тогда мы путешествовали с семьей, взяли маленькую машинку на прокат на коей и добрались до самых отдаленных мест на этом острове. Одним из таких мест стал замок Монолитос, который после Родосской крепости являлся мощнейшим фортификационным сооружением крестоносцев на острове.



Это замок на вершине 250-ти метровой скалы возвели византийцы, но рыцари все очень серьезно перестроили, дополнили и усилили уже существовавшие укрепления и добавили свои. Почти два века госпитальеры с острова Родос контролировали морскую торговлю между Стамбулом и Левантом с Египтом, не брезгуя банальным пиратством.



Разгневанные мусульманские правители неоднократно совершали попытки выбить рыцарей с острова, однако всегда безуспешно. Только в 1522 году османский султан Сулейман Великолепный в самый расцвет могущества Высокой Порты сумел добиться почетной сдачи Родоса.



И опять же о возможной взаимосвязи информационных потоков. В этой поездке перед Ливаном и Сирией я пять дней провел в Стамбуле. Описывать достопримечательности этого выдающегося города, я, наверное, не буду, ибо это сделано и без меня, без малого миллион раз.



Тут есть задумка пройтись по местам сражений Сулеймана Великолепного, связав Стамбул с территориями нынешних Сербии и Венгрии, где мне тоже посчастливилось побывать. Тогда снова можно вернуться и к острову Родос, с захватом которого, самый знаменитый османский правитель продолжил свои территориальные экспансии.



Однако, про рыцарей. С завершением реконкисты и падением Гранады, последнего оплота мавров на Пиренейском полуострове, в портах Северной Африки появилась масса беженцев. Все они жаждали мести и компенсации утерянного имущества в боях с христианскими армиями.



Все средиземноморское побережье христианских государств подвергалось набегам мусульманских боевиков. Они захватывали рабов, переправляя их на невольничьи рынки Стамбула и других османских городов, грабили и убивали. А в Средиземном море и вовсе хозяйничали бесконтрольно.



И в этот самый важный момент в поле зрения христианских королей появляются рыцари-госпитальеры, которые за последние двести с лишним лет накопили невероятный опыт войны на море с "сарацинами", да еще и жаждали реванша за потерю Родоса.



Так, Карл V, бывший заодно и королем Сицилии, за символическую плату и отдал рыцарям Мальту. Рыцари возвели на Мальте мощные бастионы с учетом последних достижений тогдашней фортификационной науки, реконструировали порты, оборудовали верфи для строительства галер и парусников.



Очень скоро мусульманские мореплаватели, и берберские пираты, и относительно мирные турецкие купцы, ощутили на себе всю силу мести крестоносцев.



При этом, мальтийские рыцари действовали совсем не дипломатично, считая своей законной добычей любой корабль, как впрочем, и порт под флагом с полумесяцем. Обнаруженных пленников христиан освобождали, а мусульман напротив, обращали в рабство. Военная добыча нескончаемым потоком пополняла казну ордена.



Военно-морское дело на Мальте, закаленное на деле в ходе многолетней войны с берберами и османами, было налажено до идеального состояния. Представляете, за 259 лет существования Ордена на Мальте главная ударная сила мальтийского флота - галерная эскадра - практически не терпела поражений.



Мастерство мальтийских корабелов и моряков было настолько высоко, что к ним отправляли учиться морскому делу из европейских стран.



Выдающихся морских сражений рыцари - госпитальеры знавали немало, про все не расскажешь в ограниченном по размеру рассказе. Но про одно, самое великое упомяну, используя для иллюстрации экспонаты музея в форте Святого Эльма. Это когда Сулейман Великолепный направил на взятие Мальты главные силы османского и берберского флотов, почти 200 кораблей. На их бортах находилось до 50 тысяч турецких солдат и корсаров, жаждавших наконец-то разбить ненавистных рыцарей.



Но, и в этот раз не получилось. Даже после падения форта Святого Эльма, где янычары вырезали всех выживших защитников, всего лишь 500 рыцарей, три тысячи мальтийских ополченцев и две с лишним тысячи солдат из других стран христианского мира, смогли защитить свой остров, выстояв против превосходящих многократно сил противника. Эта была Великая осада Мальты, завершившаяся победой над османами на самом пике их могущества.



Однако, все когда-нибудь заканчивается. Закат эпохи крестоносцев на Мальте пришелся на 18-й век. Европейские государства стремительно развивались, а османская торговля напротив неумолимо двигалась к своему коллапсу. Жить за счет грабежей мусульманских кораблей и портов стало все сложнее.



Казна Мальтийского ордена стала пустеть, что привело к упадку островного рыцарского государства. Последнюю точку в истории крестоносцев на Мальте поставил Наполеон. Он прибыл на Мальту в мае 1798 года, и рыцари бесславно капитулировали. А через два года Мальта стала частью Британской империи.



Завершить этот свой несколько путаный рассказ, в котором я постоянно перемещался то в пространстве, то во времени, хочу все-таки на территории Сирии, а именно в замке Крак де Шевалье, но в эпоху крестоносцев.



На рубеже 12–13 веков Орден госпитальеров, подчинявшийся только Папе Римскому, достиг великого могущества. От своего имени Орден мог объявить войну тому или иному ближневосточному государству или взимать на свое усмотрение дань с местного населения. Став хозяевами замка Крак де Шевалье, госпитальеры принялись возводить в крепости мощные фортификационные сооружения, на что ушло несколько десятилетий.



В результате появились стены толщиной от трех до 30 метров, сторожевые башни. Внутри крепости была оборудована развитая сеть внутренних дворов, многочисленных помещений, складов, резервуаров с запасами воды.



Крак-де-Шевалье превратился в самую крупную и неприступную крепость на Ближнем Востоке, способную годами выдерживать осады.



Действительно Крак де Шевалье осаждали много раз, но каждый раз безуспешно. Так в 1188 году у стен крепости стояла армия самого Салах ад-Дина, но даже ему не удалось покорить цитадель. Великий арабский полководец, оценив мощь крепости, даже не стал ее штурмовать, а лишь ограничился разграблением окрестностей.



И только в 1271 году Крак де Шевалье пал, крепость удалось завоевать мамлюкскому султану Бейбарсу. Но к тому времени силы крестоносцев на Ближнем Востоке практически иссякли, особенно после Седьмого крестового похода в Египет в середине 13-го века.



Тогда в крепости, долгое время находившейся в изоляции, вместо двухтысячного гарнизона оставалось не более трехсот воинов. Осада была длительной, мусульманские воины, подавляя яростное сопротивление госпитальеров, преодолели внешнюю крепостную стену, перебрались через ров и захватили главные ворота. Осознав бесперспективность дальнейшего сопротивления, оставшиеся защитники крепости, приняли почетные условия сдачи, предложенные султаном Бейбарсом, и покинули крепость.



После потери Крак де Шевалье крестоносцы навсегда утратили контроль над проходом к Средиземноморскому побережью Сирии, их позиции на Ближнем Востоке были серьезно ослаблены. Сфера влияния госпитальеров была перенесена в Средиземное море, с центром на Родосе, а позже на Мальте, впрочем, об этом я уже рассказывал. Источник - tourister.ru

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