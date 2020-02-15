Точки над Идлибом: почему РФ и Турция еще не достигли соглашения

15:47 17.02.2020 Москва и Анкара в Мюнхене договорились продолжать поиски решения по деэскалации в Сирии



Эльнар Байназаров

Татьяна Байкова



Россия и Турция пока не достигли договоренности по Идлибу, стороны все еще продолжают работу над итоговым соглашением. Об этом на полях Мюнхенской конференции "Известиям" заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, в Анкаре надеются, что окончательный вариант договора по идлибской зоне будет принят после визита турецкой делегации в Москву 17 февраля. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал "Известиям", что Россия возлагает большие надежды на второй раунд межведомственных переговоров - первый проходил в Анкаре на прошлой неделе. Между тем представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил "Известиям", что точная дата и место следующего астанинского саммита до сих пор не согласованы - это также будет обсуждаться на встрече в понедельник.



Эрдоган на распутье: наступление Сирии проверяет решимость Турции

Готова ли Анкара пойти на прямую военную поддержку боевикам в Идлибе



Соглашения пока нет



В Москве 17 февраля пройдет второй раунд переговоров между Россией и Турцией на уровне межведомственных делегаций. Договоренность об этом была достигнута на встрече российского и турецкого глав МИД на полях Мюнхенской конференции по безопасности.



Как рассказал "Известиям" глава турецкого МИДа, на переговорах с российским коллегой в основном обсуждалось разрешение ситуации в Идлибе. Несмотря на то что разговор двух министров продлился меньше 20 минут, из переговорной Чавушоглу вышел улыбающимся. Впрочем, этого турецкого политика вообще трудно встретить в другом расположении духа - поэтому торопиться судить о характере переговоров по настрою министра не стоит.



Идлибский излом: использует ли Турция в Сирии свою прокси-армию

В районе военных действий в Идлибе замечены боевики "Сирийской национальной армии"



На вопрос корреспондента "Известий", удалось ли достигнуть финального соглашения с Россией по Идлибу - наподобие сочинских договоренностей от 2018 года, - министр ответил отрицательно.



- Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве, - заявил Мевлют Чавушоглу. - Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях. Поэтому мы продолжаем переговоры.



Заявление министра прозвучало на фоне субботних угроз турецкого лидера в адрес Дамаска. Если САР не отведет войска за границы, определенные в сочинском соглашении, то "мы сделаем эту работу, не дожидаясь окончания февраля", подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.



Искусственный отбор: Сирия потребовала от Турции вернуть наследие

Дамаск настаивает, чтобы Анкара отдала артефакты, незаконно вывезенные из Идлиба и Африна



После броска сирийской армии к Саракибу и выхода на рубеж стратегически важных трасс М4–М5 (Алеппо–Латакия, Алеппо–Дамаск) Реджеп Эрдоган призвал Дамаск прекратить наступление и отвести войска от турецких наблюдательных пунктов до конца февраля. В противном случае Анкара ответит силой.



В беседе с журналистами Мевлют Чавушоглу также отметил: по итогам понедельничного заседания в Москве станет ясно, нужна ли следующая встреча президентов двух стран. 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока очные переговоры не запланированы.



С начала этого года Владимир Путин и его турецкий коллега успели встретиться дважды - 7 января в Стамбуле во время запуска газопровода "Турецкий поток" и 19 января в Берлине во время ливийской конференции. Помимо этого лидеры неоднократно созванивались для обсуждения ситуации в Идлибе.



Между тем пока неизвестно, когда и где пройдет следующий саммит астанинской тройки, рассказал "Известиям" официальный представитель МИД Турции Хами Аксой. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что эта встреча может пройти в марте этого года.



Идлибский перекресток: в Сирии развернулись бои за ключевой город

Вооруженное вмешательство Турции в сражение вызвало серьезный кризис отношений с САР и Россией



- Пока официально ни время, ни место встречи не определены, - признал Хами Аксой.



В Москве также возлагают большие надежды на второй раунд переговоров с турецкой делегацией 17 февраля, заявил "Известиям" Михаил Богданов.



- С российской стороны будут углубленные предметные переговоры. И мы надеемся, конечно, что они будут еще и результативными, - подчеркнул замглавы МИДа.



Предыдущий раунд проходил в столице Турции с 8 по 10 февраля и окончился без ощутимых сдвигов. Российская делегация прибыла в Анкару спустя несколько дней после гибели восьми турецких военных в Идлибе в результате обстрела со стороны сирийских правительственных войск. В последний день переговоров под ударами армии САР погибли еще пятеро военнослужащих Турции. Минобороны страны позднее уточнило, что в ответ был нанесен удар по 115 целям на северо-западе арабской республики и "нейтрализованы" свыше 100 солдат "сирийского режима". В Дамаске эту информацию не подтвердили.



В оба газа: что даст России запуск газопровода "Турецкий поток"

Новый маршрут поставки голубого топлива может оказаться выгоднее украинского



Фабрика заголовков



"Ждать понедельника" для решения проблемы будут не только турки - эту формулу можно распространить на всех участников Мюнхенской конференции. Так, в подвешенном состоянии остался вопрос об общеевропейском противостоянии американским санкциям против "Северного потока – 2" - вежливые европейцы не решились говорить об этом в присутствии госсекретаря США.



Еще один пример разобщенности Европы проявился и в украинской теме. На сайте конференции в первый же день были опубликованы 12 шагов по урегулированию конфликта на востоке страны, однако после окрика экс-президента незалежной Петра Порошенко доклад удалили, а через день вернули, но в заголовке предупредили - сведения противоречивы.



Совет без опасности: в Мюнхене выступили за сотрудничество с Москвой

В баварской столице завершилась 55-я конференция по безопасности



Между тем 56-я Мюнхенская конференция по безопасности завершилась 16 февраля и, как всегда, без очевидных итогов. Все речи, прозвучавшие в конференц-зале за эти дни, были очень похожи. Кто-то сокрушался по поводу величия России и ее понимания своего будущего, кто-то не мог успокоиться по поводу растущего влияния Китая. Но все сошлись во мнении - Европе пора определиться со своим местом в этом мире. По сути, многие просто пересказывали сюжет книги Освальда Шпенглера "Закат Европы", где автор предрек ту самую беззападность, о которой идет речь в предваряющем конференцию докладе.



Как заметил один из собеседников "Известий" на полях мероприятия, правильные, хотя и сложные, вопросы сейчас ставит Франция во главе с молодым и амбициозным Эммануэлем Макроном. Именно Париж формулирует цели и задачи, стоящие перед Западом. Он один из немногих, кто сегодня со всех трибун утверждает: Россия - не та страна, которой нужно противостоять, это государство, без сотрудничества с которым Запада быть не может в принципе.



Этот тезис в своем выступлении подтвердил и Сергей Лавров. Москва считает, что "пока не поздно, необходимо отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет".



От эмоций к конструктиву: как прошел второй день конференции в Мюнхене

Тема России отодвинулась на второй план, ее заменила кооперация в решении международных проблем



- Происходит, если можно так выразиться, варваризация международных отношений, ухудшающая саму среду обитания человека, - заявил с трибуны шеф российской дипломатии.



По мнению Сергея Лаврова, сейчас форум превратился в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестал быть местом выработки конкретных решений.



При этом двусторонние вопросы между многими странами были куда конкретнее, а градус их обсуждения явно выше, чем на панельных дискуссиях. Один из них касался, например, судьбы норвежского Шпицбергена. После 100-летия договора об архипелаге Осло отказался от предложения главы МИД РФ провести консультации по этому вопросу, о чем заявил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен. Сергей Лавров в феврале направил норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде письмо, в котором напомнил, что соглашение предоставляет сторонам одинаково свободный доступ на архипелаг для ведения там хозяйственно-экономической деятельности. Министр также выразил озабоченность из-за введенных ограничений на использование российского вертолета, а также направленного против россиян порядка депортации со Шпицбергена.



Пазл не складывается: в Мюнхене вновь констатировали угрозы миру

Но умолчали о путях их решения



Не обошлось и без курьезов. Один из них произошел во время дебютного выступления Владимира Зеленского. Когда украинский лидер подошел к трибуне, там не оказалось микрофона. Однако из нового во всей его речи оказался лишь один пассаж - он касался желания киевских властей провести выборы "на всей территории Украины, включая Крым". Как господин Зеленский будет воплощать эти красивые слова в жизнь, он не пояснил.



Выбивался на фоне "беззападности" участников форума лишь госсекретарь Майк Помпео, решивший покорить собравшихся практически рекламными лозунгами. Так, например, Вашингтон в его лице пообещал выделить Европе миллиард долларов на снижение энергозависимости от России.



Судя по всему, реальных итогов быть и не могло. Сближения позиций - тоже. Похоже, конференция и правда стала лишь площадкой для двусторонних встреч политиков. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581943620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурлан Нигматулин: совершенствование законодательной базы активизирует развитие туризма в стране

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации

- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в презентации сборников казахской литературы, изданных на 6 языков ООН

- Кадровые перестановки

- О демографической ситуации за январь-декабрь 2019 года

- Государства-члены ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС

- Мажилисмены приняли участие в общественных слушаниях по Кодексу о здоровье

- Долговая пропасть

- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 февраля 2020 г в Казахстане

