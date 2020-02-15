Развернул войско на пол пути: что не позволило Тамерлану разгромить Русь?

15:48 17.02.2020

В 1395 году великий захватчик Тамерлан решил отправится с походом на Русь. Будущее государства стояло под большим вопросом. Тамерлан мог запросто разгромить молодое Московское княжество. А при проигрыше, Русь перешла бы к Литве и не превратилась в могущественную Российскую империю. Как же удалось уладить такую напряженную ситуацию?



Страшная обида на Тохтамыша



Империя Тамерлана охватила огромную площадь. На захваченных территориях обитало более сорока миллионов человек. Русь в это время сжалась в Московское княжество и не представляла никакого интереса для захватчиков. Громить ее территории, а потом еще и брать их под свой контроль, совсем не входило в планы Тамерлана.



Полководец решил пойти в поход на Русь совершенно по другой причине. У него была сильная обида на хана Тохтамыша. Бывший союзник Тамерлана скрывался на русских территориях. Полководец не собирался искать Тохтамыша по лесам и степям. Он решил пойти более удобным путем.



Тамерлан был намерен атаковать всю Русь. Ведь именно она была главной "золотой жилой" для Тохамыша. Князья собирали ему дань, на которую он жил. Завидев Тамерлана, войска Тохтамыша начали бы сразу разбегаться. А потом кто-то из подданных и вовсе мог выдать местоположение трусливого хана.



Полководец пригнал к границам Руси пол миллиона бойцов. Страна была в плачевном состоянии и не смогла бы дать должного отпора противнику. Все на что была способна Русь-это собрать пару десятков тысяч бойцов.



Ведь ловко управляться с оружием тогда мог далеко не каждый мужчина. При всем этом на Руси разгорелась страшная чума, выкосившая половину населения. Поэтому, она просто не могла конкурировать с непобедимой армией Тамерлана.



Как Руси удалось спастись?



Историкам неизвестно почему Тамерлан решил свернуть обратно. Скорее всего его насторожили массовые восстания на захваченных территориях. Люди начали устраивать "забастовки" против полководца. Русь не представляла для Тамерлана никакого интереса своим расположением. Поэтому, он без всяких сомнений мог оставить ее в покое.



Некоторые историки думают, что Русь спасли именно дипломатические отношения. Князья не стали агрессивно обороняться против Тамерлана. Напротив, они отправили к нему специальных людей с дарами. Такая лояльность сбила полководца с толку и заставила поменять свои планы. Его обида на Тохтамыша была не такой уж большой, чтобы громить невинный народ.