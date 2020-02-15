 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.02.2020
17:12  На слова Путина о "маме и папе" взъерепенился пидар-МИД Британии
16:55  В честь арабского шейха аль-Нахаяна назвали школу в Нур-Султане
16:41  Карантин на Diamond Princess. Как чувствуют себя казахстанцы на лайнере с коронавирусом в Японии
16:30  Айсултан Назарбаев написал, сколько "зарабатывает" его родня на поставках газа в Россию
16:03  В Узбекистане признали, что мирных жителей в Андижане расстреляли правительственные войска
15:52  Как узбеки завоевали Узбекистан?
15:50  Как Восточный Туркестан стал китайским районом и какие народы там живут?

15:48  Развернул войско на пол пути: что не позволило Тамерлану разгромить Русь?
15:47  Точки над Идлибом: почему РФ и Турция еще не достигли соглашения
15:38  Замок Крак де Шевалье - сохранившийся шедевр восточной архитектуры крестоносцев
13:37  Скончался генерал Нуржан Муканов - 1-й зам. Главкома ВВС КазАрмии
12:40  Елбаса, выходи! Протестующие осадили президентскую резиденцию в Нур-Султане
12:32  Визит Шавката Мирзиеева в Москву отложен на июнь. Проблем дома - за гланды
12:31  Пал Анадан. Рос-авиация помогает армии Асада наступать в Идлибе
11:48  Назарбаевы. Горе семейное. И государственный позор, - А.Дубнов
11:44  Как сталкиваются интересы России и Турции, - Э.Джафарова
10:33  Javan: два нефтяных гиганта мира сошлись в схватке - как долго сокращать добычу?
10:15  Приколотил яйца... Экс-россиянин психопат Павленский погубил карьеру пресс-секретарши Макрона
09:38  В Казахстане опять "сбоит" интернет. Власти обещают решить "технические проблемы"
09:01  Мы с Трампушкой - две подружки.... Неугомонная С.Мирзиеева ищет себе гендерного применения
08:52  Вице-Узбспикер Кадиров требует сурово покарать восставших "преступников" - алтынсайцев
08:46  Из чего возникает погром. Нацист-идиот Касымов об армянских палачах казахского народа
08:38  В выборную гонку США возвращается бойкая старушенция Хиллари Клинтон
08:28  Голубой потоп: как коронавирус и изменение климата обрушили рынок газа , - Д.Мигунов
00:22  Анкара сеет смуту в аравийской семье. Катар и СаудАравия не спешат мириться, - "НГ"
00:21  Эпидемия обострила китайско-американские отношения , - В.Скосырев
00:17  Брак между человеком и джинном возможен? - Абдуллах Мохсен аш-Шадли
00:05  Как бежавший из российского плена швед Ренат создал джунгарам артиллерию (история)
00:04  Об этнопсихологии дунган. И психологической реабилитации жертв Кордайского конфликта, - Н.Нуртазина
Воскресенье, 16.02.2020
23:27  США загоняют Китай в технологическую резервацию, - А.Комраков
20:36  Эрдоган обвинил Москву в связях с ЧВК Вагнера
16:44  Узбекский профессор Казакбай Юлдашев призвал обратить внимание на "трагическую ситуацию" - увеличение количества русскоязычных школ
16:43  Более 80 процентов экономически активного населения Казахстана имеет кредиты
16:41  Прошлогодний провал "Газпрома" подводит Миллера под статью
16:39  Геноцид армян: Дамаск поднимает "армянский вопрос"
16:37  Лучше вы к нам: почему идея возвращения эмигрантов рассмешила россиян
16:27  Снежная лавина в Центральном Афганистане унесла жизни 21 человека, 7 пропали без вести
12:34  "В прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей", - новый начальник УВД Согдийской области Таджа Навджувонов
12:06  Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров. Расползаемся
11:16  Какой вирус опаснее: Коронавирус или предрассудки? - "ВечБишкек"
10:38  Если Америка не сдается, то ее и не побеждают. Репортаж с Мюнхенского шабаша
10:18  "Никогда не говори никогда". Минэнерго США уверяет, что не даст России достроить "СЕверный поток-2"
00:34  Сблизит ли Казахстан страны тюркского мира? - М.Вайда
00:25  Синдром Золушки: кто виновен в загрязнении алматинского воздуха, - М.Сугирбаева
00:22  Зачем Россия влезла в сирийскую войну? - В.Прохватилов
00:17  Ротный рефлекс. Что крал главный кадровик КазАрмии?
00:09  Стоит ли решать за дунганскую общину, где и как ей жить? - САМ
Суббота, 15.02.2020
21:46  Узбекский Алтынсай. Дехкане дерутся с чиновниками из-за земли
17:56  Разом сменены 10 ректоров УзбВузов
16:09  Притоны "демократии" по-латиноамерикански, - С.Кожемякин
16:01  Кто стоит за погромами в Южном Казахстане? - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Восточный Туркестан стал китайским районом и какие народы там живут?Как Восточный Туркестан стал китайским районом и какие народы там живут?
15:50 17.02.2020

Синьцзян-Уйгурский автономный район - самая крупная административная единица в Китае.

Как известно, Китай - весьма многонациональное государство. Основное население страны - ханьцы - имеют большое влияние на другие родственные народы (относительно малочисленные по тамошним меркам). Однако тюркские народы Китая, в отличие от этих родственных, имеют яркую этническую самоидентификацию. Ни при каких условиях не хотят, чтобы их называли китайцами.

В основном, тюрки живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. До революции эта местность была более известна под названием Восточный Туркестан. Иными словами, местные тюрки - это коренное население.

В 6 веке нашей эры здешние земли были частью Тюркского каганата, в 8 веке - Уйгурского каганата, в 13 веке местное Уйгурское идыкутство пребывало в составе Монгольской империи. Потом здесь был тюркский Чагатайский улус, Могулистан, Ойратское ханство, Джунгарское ханство... И вот именно его-то уничтожила Маньчжурская династия Цин, правившая Китаем (после чего территория стала называться Синьцзян).

В начале 20 века свершилась Китайская революция, и Синьцзян стал называться Восточно-Туркестанской исламской республикой, поскольку исторически так сложилось, что здесь жили во множестве тюрки-мусульмане разной этнической идентификации.

В начале 40-х годов со стороны руководства этой молодой страны даже была попытка стать очередной республикой в составе СССР. Но советское руководство не пошло на этот шаг. Началась Великая Отечественная война и было не до этого.

А в 1949 году китайские коммунисты захватили власть и присоединили эту территорию к своей окончательно и бесповоротно. Чем, кстати, местное тюркское население недовольно до сих пор (в большинстве своем, конечно).

***

В настоящее время самый крупный народ, проживающий в Синьцзяне, - это уйгуры. По происхождению являются тюрками, их в районе больше 8 млн человек (45% населения). Вторым по численности народом являются - ханьцы (40%). Хотя еще совсем недавно их было тут мало. Но китайская политика в этом районе такова, что сюда последовательно привлекают ханьское население, заманивая всевозможными налоговыми и иными ништяками (но дело идет туго).

Третьи по численности - казахи, около 1,2 млн человек. Тоже тюркский народ, как известно. Первые казахи поселились тут в 17-18 веках по времена Цинской империи. Да еще в начале 20 века многие бежали сюда от голода.

Четвертым крупным народом Восточного Туркестана являются дунгане - там больше известные как хуэй. Этот народ вообще-то родственен китайцам по языку, однако по вероисповеданию они - мусульмане, что их и роднит с местными тюрками.

Существенно меньше здесь монгольских народов (монголов, калмыков, ойратов, дунсянов, дауров), а также памирских народов (сарыкольцев и ваханцев), имеющих иранское (арийское) происхождение.

Остальные народы весьма малочисленны. Есть среди них, и русские, и тибетцы, и узбеки, и татары, и салары, и маньчжуры. Но совсем мало, от 3 до 30 тысяч человек, что по меркам Китая - ерунда.

Источник - ЭтноФил
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581943800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: совершенствование законодательной базы активизирует развитие туризма в стране
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в презентации сборников казахской литературы, изданных на 6 языков ООН
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-декабрь 2019 года
- Государства-члены ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС
- Мажилисмены приняли участие в общественных слушаниях по Кодексу о здоровье
- Долговая пропасть
- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 февраля 2020 г в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  