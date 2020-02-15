Как Восточный Туркестан стал китайским районом и какие народы там живут?

15:50 17.02.2020

Синьцзян-Уйгурский автономный район - самая крупная административная единица в Китае.



Как известно, Китай - весьма многонациональное государство. Основное население страны - ханьцы - имеют большое влияние на другие родственные народы (относительно малочисленные по тамошним меркам). Однако тюркские народы Китая, в отличие от этих родственных, имеют яркую этническую самоидентификацию. Ни при каких условиях не хотят, чтобы их называли китайцами.



В основном, тюрки живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. До революции эта местность была более известна под названием Восточный Туркестан. Иными словами, местные тюрки - это коренное население.



В 6 веке нашей эры здешние земли были частью Тюркского каганата, в 8 веке - Уйгурского каганата, в 13 веке местное Уйгурское идыкутство пребывало в составе Монгольской империи. Потом здесь был тюркский Чагатайский улус, Могулистан, Ойратское ханство, Джунгарское ханство... И вот именно его-то уничтожила Маньчжурская династия Цин, правившая Китаем (после чего территория стала называться Синьцзян).



В начале 20 века свершилась Китайская революция, и Синьцзян стал называться Восточно-Туркестанской исламской республикой, поскольку исторически так сложилось, что здесь жили во множестве тюрки-мусульмане разной этнической идентификации.



В начале 40-х годов со стороны руководства этой молодой страны даже была попытка стать очередной республикой в составе СССР. Но советское руководство не пошло на этот шаг. Началась Великая Отечественная война и было не до этого.



А в 1949 году китайские коммунисты захватили власть и присоединили эту территорию к своей окончательно и бесповоротно. Чем, кстати, местное тюркское население недовольно до сих пор (в большинстве своем, конечно).



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В настоящее время самый крупный народ, проживающий в Синьцзяне, - это уйгуры. По происхождению являются тюрками, их в районе больше 8 млн человек (45% населения). Вторым по численности народом являются - ханьцы (40%). Хотя еще совсем недавно их было тут мало. Но китайская политика в этом районе такова, что сюда последовательно привлекают ханьское население, заманивая всевозможными налоговыми и иными ништяками (но дело идет туго).



Третьи по численности - казахи, около 1,2 млн человек. Тоже тюркский народ, как известно. Первые казахи поселились тут в 17-18 веках по времена Цинской империи. Да еще в начале 20 века многие бежали сюда от голода.



Четвертым крупным народом Восточного Туркестана являются дунгане - там больше известные как хуэй. Этот народ вообще-то родственен китайцам по языку, однако по вероисповеданию они - мусульмане, что их и роднит с местными тюрками.



Существенно меньше здесь монгольских народов (монголов, калмыков, ойратов, дунсянов, дауров), а также памирских народов (сарыкольцев и ваханцев), имеющих иранское (арийское) происхождение.



Остальные народы весьма малочисленны. Есть среди них, и русские, и тибетцы, и узбеки, и татары, и салары, и маньчжуры. Но совсем мало, от 3 до 30 тысяч человек, что по меркам Китая - ерунда.