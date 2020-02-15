 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как узбеки завоевали Узбекистан?
15:52 17.02.2020

Мы привыкли, что узбеки – это жители благодатного юга, которые занимаются уборкой хлопка и выращивают дыни и арбузы на своих бахчах. Все это так, современный Узбекистан расположен в области теплого климата с мягкой зимой и жарким летом. Но родиной далеких предков жителей этой страны были куда более суровые земли, в том числе места, где степь встречается с сибирскими лесами.

История случилась давняя.

Близкие друг другу иранские народы, персы и скифы, по мере ухудшения климата переселились из нынешней Западной Сибири в Среднюю Азию тысячи лет назад, и поделили ее примерно поровну. Одним досталась степь, а другим – места, где можно заниматься земледелием.

Несмотря на их родство, борьба за эти земли длилась столетиями, но верх не мог одержать никто. В конце концов, судьбу одних решили арабы-мусульмане, покорив огромную персидскую империю, а других вытеснили либо включили в свои союзы уроженцы Алтая и Западной Монголии тюрки. Впоследствии они сами столкнулись между собой в схватке.

Через некоторое время единые государства тех и других распались, но помешать тюркским миграциям на юг уже не мог никто. Они приходили туда войной – и покоряли земли оседлых народов; или миром – и поселялись среди местных как воины или простые пастухи.

Через несколько столетий таких переселений на территории древнего Хорезма и по соседству из слияния тюрок и иранцев возникла некая общность, которую однозначно можно считать предками современных узбеков. Но этого имени еще не было. Оно появилось гораздо позже и пришло из совсем других мест.

Монгольская империя, крупнейшее сухопутное государство в истории, была очень недолговечна и после завоевания половины континента развалилась на несколько частей. На самом западе, в Золотой Орде, правили потомки старшего сына Чингисхана, которые владели, в том числе, нынешними казахскими степями и большим куском Хорезма.

Орда и сама по себе была огромна, да к тому же ее вектор политической активности был направлен в Европу, а не в Азию. И когда она, в свою очередь, стала рассыпаться, чингизиды ее восточной половины получили независимость. Это случилось через несколько десятилетий после поражения ордынцев от Тамерлана.

В 1428-м году в северной части Средней Азии возникло государство кочевых узбеков. Само это слово пошло от имени великого хана, сделавшего ислам государственной религией и означает оно – "сам себе бек", т.е. "свободный человек". Но эту страну постоянно сотрясали смуты – оседлое население приносило правителю больше денег, но не имело военной силы, а кочевники были сильны, но не имели денег.

В результате от узбеков откололись казахи, лидеры которых увели часть людей на юго-восток, но не оставляли попыток захватить всю территорию державы. Из-за постоянных бунтов, они оказались в этом очень успешны, а сами узбеки были вынуждены откочевать на юг, в Хорезм, где доживали свой век последние незначительные тимуриды.

Война началась в самом конце 15-о столетия и продлилась десять лет. Но способный правитель и хороший воин Мухаммед Шейбани преодолел сопротивление слабых потомков Тамерлана и утвердил свою власть во всем Туркестане.

Распространение имени завоевателей на завоеванное население – для истории обычное дело. Восточные славяне получили название от варяжского племени русь, дунайские славяне – от тюркских кочевников-булгар, галло-римляне – от германцев-франков. Тут вышла та же самая история. Разница только в том, что и до кочевых узбеков тюрок на юге Средней Азии было немало.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581943920
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