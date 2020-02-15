 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.02.2020
17:12  На слова Путина о "маме и папе" взъерепенился пидар-МИД Британии
16:55  В честь арабского шейха аль-Нахаяна назвали школу в Нур-Султане
16:41  Карантин на Diamond Princess. Как чувствуют себя казахстанцы на лайнере с коронавирусом в Японии
16:30  Айсултан Назарбаев написал, сколько "зарабатывает" его родня на поставках газа в Россию
16:03  В Узбекистане признали, что мирных жителей в Андижане расстреляли правительственные войска
15:52  Как узбеки завоевали Узбекистан?
15:50  Как Восточный Туркестан стал китайским районом и какие народы там живут?

15:48  Развернул войско на пол пути: что не позволило Тамерлану разгромить Русь?
15:47  Точки над Идлибом: почему РФ и Турция еще не достигли соглашения
15:38  Замок Крак де Шевалье - сохранившийся шедевр восточной архитектуры крестоносцев
13:37  Скончался генерал Нуржан Муканов - 1-й зам. Главкома ВВС КазАрмии
12:40  Елбаса, выходи! Протестующие осадили президентскую резиденцию в Нур-Султане
12:32  Визит Шавката Мирзиеева в Москву отложен на июнь. Проблем дома - за гланды
12:31  Пал Анадан. Рос-авиация помогает армии Асада наступать в Идлибе
11:48  Назарбаевы. Горе семейное. И государственный позор, - А.Дубнов
11:44  Как сталкиваются интересы России и Турции, - Э.Джафарова
10:33  Javan: два нефтяных гиганта мира сошлись в схватке - как долго сокращать добычу?
10:15  Приколотил яйца... Экс-россиянин психопат Павленский погубил карьеру пресс-секретарши Макрона
09:38  В Казахстане опять "сбоит" интернет. Власти обещают решить "технические проблемы"
09:01  Мы с Трампушкой - две подружки.... Неугомонная С.Мирзиеева ищет себе гендерного применения
08:52  Вице-Узбспикер Кадиров требует сурово покарать восставших "преступников" - алтынсайцев
08:46  Из чего возникает погром. Нацист-идиот Касымов об армянских палачах казахского народа
08:38  В выборную гонку США возвращается бойкая старушенция Хиллари Клинтон
08:28  Голубой потоп: как коронавирус и изменение климата обрушили рынок газа , - Д.Мигунов
00:22  Анкара сеет смуту в аравийской семье. Катар и СаудАравия не спешат мириться, - "НГ"
00:21  Эпидемия обострила китайско-американские отношения , - В.Скосырев
00:17  Брак между человеком и джинном возможен? - Абдуллах Мохсен аш-Шадли
00:05  Как бежавший из российского плена швед Ренат создал джунгарам артиллерию (история)
00:04  Об этнопсихологии дунган. И психологической реабилитации жертв Кордайского конфликта, - Н.Нуртазина
Воскресенье, 16.02.2020
23:27  США загоняют Китай в технологическую резервацию, - А.Комраков
20:36  Эрдоган обвинил Москву в связях с ЧВК Вагнера
16:44  Узбекский профессор Казакбай Юлдашев призвал обратить внимание на "трагическую ситуацию" - увеличение количества русскоязычных школ
16:43  Более 80 процентов экономически активного населения Казахстана имеет кредиты
16:41  Прошлогодний провал "Газпрома" подводит Миллера под статью
16:39  Геноцид армян: Дамаск поднимает "армянский вопрос"
16:37  Лучше вы к нам: почему идея возвращения эмигрантов рассмешила россиян
16:27  Снежная лавина в Центральном Афганистане унесла жизни 21 человека, 7 пропали без вести
12:34  "В прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей", - новый начальник УВД Согдийской области Таджа Навджувонов
12:06  Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров. Расползаемся
11:16  Какой вирус опаснее: Коронавирус или предрассудки? - "ВечБишкек"
10:38  Если Америка не сдается, то ее и не побеждают. Репортаж с Мюнхенского шабаша
10:18  "Никогда не говори никогда". Минэнерго США уверяет, что не даст России достроить "СЕверный поток-2"
00:34  Сблизит ли Казахстан страны тюркского мира? - М.Вайда
00:25  Синдром Золушки: кто виновен в загрязнении алматинского воздуха, - М.Сугирбаева
00:22  Зачем Россия влезла в сирийскую войну? - В.Прохватилов
00:17  Ротный рефлекс. Что крал главный кадровик КазАрмии?
00:09  Стоит ли решать за дунганскую общину, где и как ей жить? - САМ
Суббота, 15.02.2020
21:46  Узбекский Алтынсай. Дехкане дерутся с чиновниками из-за земли
17:56  Разом сменены 10 ректоров УзбВузов
16:09  Притоны "демократии" по-латиноамерикански, - С.Кожемякин
16:01  Кто стоит за погромами в Южном Казахстане? - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Айсултан Назарбаев написал, сколько "зарабатывает" его родня на поставках газа в Россию
16:30 17.02.2020

На странице Айсултана Назарбаева, внука экс-президента Казахстана, вновь опубликована информация о продаже казахстанского газа в Россию по заниженной цене. Айсултан утверждает, что его родственники зарабатывают на этом сотни миллионов долларов.

Страдающий от наркозависимости член самой влиятельной семьи в Казахстане продолжает раскрывать секреты своих близких. На этот раз героями его публикации стали его дядя Тимур Кулибаев (муж Динары Кулибаевой - средней дочери Нурсултана Назарбаева) и бывший тесть Айсултана Кайрат Боранбаев.

"Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев „зарабатывают" около 700 миллионов долларов в год на одном газовом контракте с Россией, по которому казахстанский газ официально продается в Россию по заниженной цене. Так вот, из этих самих денег Кайрат Боранбаев переводил деньги на трасты для Гоги Ашкенази. Суммы в размере 100 и 200 миллионов долларов США! По приказу своего шефа Тимура Кулибаева! Я сам лично видел платежи!" - пишет Айсултан.

Поясним, Гога Ашкенази, она же Гаухар Беркалиева, - живущая в Европе предпринимательница и светская львица. По данным СМИ, владеет нефтесервисной компанией и миланским домом моды.

Далее последовал пост на английском языке, в котором Айсултан обращает внимание на то, что после его публикаций о поставках казахстанского газа в Россию по заниженной цене не начались расследования, как было бы, по его мнению, "в цивилизованном мире". Вместо этого внука Назарбаева просто "выставляют безумцем". Молодой человек вопрошает, почему западные страны наложили санкции на Россию, но не сделали то же самое с Казахстаном.
Между тем, наблюдатели в Казахстане отмечают, что посты внука лидера нации стали более логичными и грамотными. Они предполагают, что пишет их уже не страдающий от наркозависимости внук Назарбаева, а кто-то другой. Об этом говорил на днях и министр информации Казахстана Даурен Абаев. По его словам, Айсултан Назарбаев серьезно болен, а "определенные люди" манипулируют им, пытаясь дискредитировать лидера казахстанской нации (елбасы) Нурсултана Назарбаева.

Вот уже месяц, как лечащийся от наркозависимости в Великобритании внук экс-президента выдает в Facebook один за другим посты с разоблачающими заявлениями. Один раз он даже написал, что является не внуком Назарбаева, а его сыном. Также он регулярно высказывается против коррупции, призывает верить в Бога, прогнозирует Казахстану серьезные экономические проблемы.
Айсултан утверждает, что опубликовал лишь 1% от того, что ему известно. Ранее он грозился дать разоблачающее интервью изданию Times.

Как сообщало EADaily, накануне, 16 февраля, в Казахстане были серьезные проблемы с доступом к Интернету. Их причина не известна, но после того как нынешний президент Касым-Жомарт Токаев распорядился "восстановить работу всех информационных ресурсов", ситуация наладилась. Telegram-шутник с ником Balgabaev так прокомментировал происходящее:
"В Казахстане устраняют последствия урагана „Айсултан". Возможны перебои со связью, телеграмом, ютубом, гуглом, здравым смыслом".

Источник - eadaily.com/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581946200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: совершенствование законодательной базы активизирует развитие туризма в стране
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в презентации сборников казахской литературы, изданных на 6 языков ООН
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-декабрь 2019 года
- Государства-члены ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС
- Мажилисмены приняли участие в общественных слушаниях по Кодексу о здоровье
- Долговая пропасть
- Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 февраля 2020 г в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  