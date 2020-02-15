Айсултан Назарбаев написал, сколько "зарабатывает" его родня на поставках газа в Россию

16:30 17.02.2020

На странице Айсултана Назарбаева, внука экс-президента Казахстана, вновь опубликована информация о продаже казахстанского газа в Россию по заниженной цене. Айсултан утверждает, что его родственники зарабатывают на этом сотни миллионов долларов.



Страдающий от наркозависимости член самой влиятельной семьи в Казахстане продолжает раскрывать секреты своих близких. На этот раз героями его публикации стали его дядя Тимур Кулибаев (муж Динары Кулибаевой - средней дочери Нурсултана Назарбаева) и бывший тесть Айсултана Кайрат Боранбаев.



"Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев „зарабатывают" около 700 миллионов долларов в год на одном газовом контракте с Россией, по которому казахстанский газ официально продается в Россию по заниженной цене. Так вот, из этих самих денег Кайрат Боранбаев переводил деньги на трасты для Гоги Ашкенази. Суммы в размере 100 и 200 миллионов долларов США! По приказу своего шефа Тимура Кулибаева! Я сам лично видел платежи!" - пишет Айсултан.



Поясним, Гога Ашкенази, она же Гаухар Беркалиева, - живущая в Европе предпринимательница и светская львица. По данным СМИ, владеет нефтесервисной компанией и миланским домом моды.



Далее последовал пост на английском языке, в котором Айсултан обращает внимание на то, что после его публикаций о поставках казахстанского газа в Россию по заниженной цене не начались расследования, как было бы, по его мнению, "в цивилизованном мире". Вместо этого внука Назарбаева просто "выставляют безумцем". Молодой человек вопрошает, почему западные страны наложили санкции на Россию, но не сделали то же самое с Казахстаном.

Между тем, наблюдатели в Казахстане отмечают, что посты внука лидера нации стали более логичными и грамотными. Они предполагают, что пишет их уже не страдающий от наркозависимости внук Назарбаева, а кто-то другой. Об этом говорил на днях и министр информации Казахстана Даурен Абаев. По его словам, Айсултан Назарбаев серьезно болен, а "определенные люди" манипулируют им, пытаясь дискредитировать лидера казахстанской нации (елбасы) Нурсултана Назарбаева.



Вот уже месяц, как лечащийся от наркозависимости в Великобритании внук экс-президента выдает в Facebook один за другим посты с разоблачающими заявлениями. Один раз он даже написал, что является не внуком Назарбаева, а его сыном. Также он регулярно высказывается против коррупции, призывает верить в Бога, прогнозирует Казахстану серьезные экономические проблемы.

Айсултан утверждает, что опубликовал лишь 1% от того, что ему известно. Ранее он грозился дать разоблачающее интервью изданию Times.



Как сообщало EADaily, накануне, 16 февраля, в Казахстане были серьезные проблемы с доступом к Интернету. Их причина не известна, но после того как нынешний президент Касым-Жомарт Токаев распорядился "восстановить работу всех информационных ресурсов", ситуация наладилась. Telegram-шутник с ником Balgabaev так прокомментировал происходящее:

"В Казахстане устраняют последствия урагана „Айсултан". Возможны перебои со связью, телеграмом, ютубом, гуглом, здравым смыслом".