 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В честь арабского шейха аль-Нахаяна назвали школу в Нур-Султане
16:55 17.02.2020

2020-02-12 Акжол Садешов

В честь арабского шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна, являющегося одним из богатейших монархов в мире, назвали школу в столице Казахстана, сообщает NUR.KZ.

Согласно постановлению правительства, 10 организациям образования Нур-Султана присвоены имена таких казахстанских деятелей в сфере политики, литературы и этнографии как Алихан Бокейханов, Беимбет Майлин, Ахмет Байтурсынулы и др.
Помимо этого, двум организациям образования столицы присвоены имена арабских шейхов. В частности, школе-лицею №84 присвоено имя шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна, школа-лицей №85 названа честь шейха Тамима бен Хамада аль-Тани.
Халиф бен Заида аль-Нахаян является президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), эмиром Абу-Даби. По данным из открытых источников, его состояние оценивается в 18 млрд долларов США. Шейх является обладателем двух государственных наград Казахстана: кавалер ордена Дружбы 1 степени, кавалер ордена Золотого орла.
Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани - четвертый эмир Катара с 25 июня 2013 года. По данным из открытых источников, он является самым молодым из действующих монархов в мире. Также является обладателем государственной награды Казахстана - кавалер ордена Достык 1 степени.
Ранее столичные власти объяснили, почему было принято решение назвать две вышеуказанные школы в их честь.
Источник: NUR.KZ

Источник - NUR.KZ
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