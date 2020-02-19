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В немецком Ханау неизвестные расстреляли 2 кальянные - 8 убитых и 5 раненых, в основном - арабо-беженцы
07:42 20.02.2020

Стрельба в немецком Ханау: 8 убитых и 5 раненых
Неизвестные открыли огонь в двух районах гессенского города Ханау. Места происшествий были оцеплены, полиция разыскивает нападавших.

Не менее восьми человек были убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Такие данные полиция обнародовала в ночь на четверг, 20 февраля. Кроме того как минимум пять человек получили тяжелые ранения, отмечается в заявлении правоохранителей.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.

Сообщается, что один человек был задержан, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к обоим нападениям.

Территория вокруг мест происшествий оцеплена. Полицейские разыскивают нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Между тем депутат бундестага от избирательного округа Ханау Катя Ляйкерт (Katja Leikert) назвала происшествие "поистине ужасным сценарием". "Я желаю родным убитых многих сил и сердечного сочувствия в эту ужасную ночь в Ханау", - написала политик в своем микроблоге Twitter. Она выразила надежду на скорое выздоровление раненых и поблагодарила представителей экстренных служб.

Источник - dw.com
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