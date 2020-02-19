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Эрдоган играет на рисках прямого столкновения с Россией, - И.Субботин
07:59 20.02.2020

Турция обещает применить всю военную мощь в Идлибе
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

В среду Эрдоган сделал серию заявлений о том, что военная операция в Сирии начнется очень скоро.
В вопросе военной операции в сирийском Идлибе Турция ищет поддержки США. На это указывают заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который допустил солидарность с администрацией Дональда Трампа по Сирии. Турецкий лидер выступил 19 февраля с новыми угрозами в адрес лояльных Дамаску сил, пообещав задействовать всю военную мощь своей страны, если они не отступят от занятых позиций в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом противников сирийского правительства.

"Остались считаные дни до момента, когда силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченные Сочинским меморандумом (подписанным в 2018 году РФ и Турцией. – "НГ"), – сказал Эрдоган. – Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю свою мощь". При этом острую риторику турецкий лидер сопроводил отсылками к качеству контактов между США и Турцией. Так, отвечая на вопрос, поддержат ли США своего союзника по НАТО в случае военной операции, Эрдоган заявил: "У нас с Трампом может в любой момент появиться любого рода солидарность".
Турецкий лидер отметил, что в ходе переговоров с российской стороной Анкара так и не получила желаемого результата в провинции Идлиб, которая продолжает переживать наступление Сирийской арабской армии (САА). "Хоть Турция и продолжает переговорный процесс по Сирии, мы далеки от поставленной цели, и это факт", – констатировал турецкий президент. Эрдоган сообщил, что Анкара подготовила собственный план действий в районе мятежной провинции и завершила все военные приготовления.
"Этот вопрос мы обсудили в субботу, 15 февраля, с президентом США Дональдом Трампом. Турция не намерена брать на себя дополнительный груз, связанный с событиями на северо-западе Сирии", – подчеркнул президент республики.

Незадолго до выступления Эрдогана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия возможной операции Турции. "Давайте не будем исходить из худших сценариев, – сказал он. – Если речь идет об операции в отношении легитимных властей и Вооруженных сил (ВС) Сирии, то это, конечно, худший вариант развития событий". Он добавил: "Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских ВС и российских военных объектов".
Эту позицию подтвердил 19 февраля и глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эти действия сирийских ВС являются ответом на грубейшее нарушение договоренностей по Идлибу, – указал министр. – Вопреки некоторым оценкам подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужой территории, а на своей собственной, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями". Лавров видит проблему в провокациях боевиков: "Естественно, что сирийские ВС, подтверждая свою приверженность изначальным договоренностям по Идлибу, включая договоренность о соблюдении режима прекращения огня, на такого рода неприемлемые провокации отвечают".

Теперь ситуация, вероятно, будет обсуждаться на высшем уровне. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил ТАСС, что в начале марта в Тегеране пройдет трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию президентов России, Ирана и Турции, если будет получено согласие турецкого руководства. "Было предложение иранцев где-то в начале марта провести трехстороннюю встречу лидеров стран – гарантов Астанинского формата в Тегеране. Я так понимаю, что есть российско-иранская договоренность, что время нам подходит. Сейчас все зависит от готовности и согласия наших турецких партнеров на участие Эрдогана", – сказал замминистра.
В экспертной среде по-разному смотрят на риск силового сценария в сирийском Идлибе. В разговоре с "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что в готовности Анкары к реальным военным мерам против САА есть большие сомнения. "Это может перерасти в прямой конфликт Турции и России, потому что у нынешней правительственной операции в Идлибе фактически российское руководство, – отметил аналитик. – И как будут должны вести себя ВКС РФ, если силы САА подвергнутся турецким атакам?"

Эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы напомнил "НГ", что турецкий ультиматум для сирийских правительственных сил заканчивается только в конце февраля. "В прессе была информация, что очередные переговоры между Турцией и Россией не были успешными, поэтому сейчас президент Эрдоган повышает ставки в своих выступлениях и заявляет, что ВС Турции готовы инициировать операцию, – пояснил аналитик. – Позиция Турции заключается в том, что войска Башара Асада должны отойти на те позиции, которые были согласованы в Сочи. Военной операции до конца февраля я не ожидаю, но если Асад двинет войска вперед, с турецкой стороны последует ответ".

Источник - независимая газета
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