Распри в "первой семье" Узбекистана между зятьями Шавката Мирзиеева, - Telegra.ph

08:01 20.02.2020

CentralAsia (UZ) - Пользователи глобальной Сети, должно быть, не могли не заметить, что с середины декабря минувшего года с просторов Instagram пропал младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиеева - Отабек Умаров. Об этом сообщает российское издание Telegra.ph.

Человек, являющийся по совместительству заместителем начальника Службы безопасности Президента Узбекистана, вел несоответствующую должности открытую жизнь. пишет издание. На показ выставлялась жизнь "золотой молодежи", где были и гонки на дорогих автомобилях, и аварии со смертельным исходом, шикарные застолья, известные знаменитости. Но сейчас его страничка в Instagram наполняется только роликами демонстрирующие туристический потенциал Узбекистана.



Не был замечен Отабек Умаров и на торжественной церемонии по случаю завоевания двойного объединенного пояса чемпиона мира по боксу Муроджона Ахмадалиева. По традиции все большие спортивные события проходили при личном участии Отабека. Но его отсутствие видимо никто не заметил, весело было всем. Глава федерации бокса Сакэн Полатов позаботился о застолье и прочих прелестях вечера. Чемпиону были вручены квартира и автомобиль от имени Президента страны, купленные на спонсорские деньги того же Сакэна Полатова.



Возможно, Отабек Умаров решил, что должность телохранителя первого лица, а также председательствование им в федерациях триатлона и смешанных единоборств пора поменять на позицию Главы Госкомтуризма. Но на самом деле все обстоит намного серьезнее.



Прошлый год запомнится тем, что в семье Шавката Мирзиеева назревал конфликт. Как отмечает издание, отжавшая все лакомые кусочки бизнеса, семья президента начала "пожирать" своих. "Шестерки" и "карманные бизнесмены" обоих зятьков стали часто сталкиваться между собой, что не могло не раздражать их боссов. Набирающий силу и авторитет Отабек Умаров стал претендовать на роль "приемника". О чем открыто стали говорить члены его команды. На многие позиции, в том числе и в спортивных федерациях стали назначаться люди Умарова. Отабек стал известен зарубежом, не только из-за сопровождения Шавката Мирзиеева во всех государственных визитах, но и благодаря главам спортивных федераций - активным пользователям Instagram, которые делали репост его публикаций. Особо успешные главы федераций раскручивали Умарова и за счет репостов с аккаунтов спортивных знаменитостей мирового уровня.

Среди активных участников необходимо выделить аккаунт Умара Мавлянова (landan3). Умар- бывший дзюдоист и в паре с главой федерации дзюдо Азизом Камиловым, является связующим звеном во всех делах связанных с арабскими шейхами и спортсменами мирового уровня. Именно на них зарегистрированы многие объекты недвижимости и банковские счета зарубежом. Умар Мавлянов, проживающий в Лондоне, сопровождает сделку по переоформлению отеля "Хаят-Ташкент" на арабскую компанию, конечным бенефициром которой является Айбек Турсунов. Но сейчас и они "словили тишину", отмечает издание.



Растущая популярность Отабека Умарова стала раздражать претендента на роль "приемника" Саиду Мирзиееву -старшую дочь Президента, а также претендента на все лакомые кусочки бизнеса Обека Турсунова- старшего зятя Ш. Мирзиеева. Их раздражало, что Отабек стал позиционировать себя как отдельное лицо, а не как член "первой семьи". Припомнили ему его личный бренд OU7, и одежду с золотым гербом. Так назрел план по дискредитации Отабека Умарова и вытеснении его из поля зрения Президента Мирзиеева.



Стратегию разработали отец и брат Ойбека Турсунова - Батыр и Улугбек Турсуновы. Эти два персонажа и вдобавок к ним младший Турсунов со своей супругой Саидой, являются реальными правителями Узбекистана. Простыми словами это те люди, кто формируют мнение и управляют Шавкатом Мирзиеевым, сообщает издание.



Последней каплей в терпении Мирзиеева была история с майкой Порье (соперник Хабиба Нурмугамедова в последнем бою). Майка купленная за 100 тыс. долларов всплыла у Отабека Умарова в клубе. Классический "Троянский конь". Сейчас уже Отабек понимает, как его лихо подставили с этим подарком. И даритель оказался не таким другом как казалось тогда. Получая этот подарок от Главы администрации Президента Узбекистана Зайлобиддина Низомиддинова Отабек верил, что взращенный тестем кадр всегда будет покорен "первой семье".



Но одного он не учел, что и сам пришлый и успехами обязан этой семье, а значит и служить ему Зайлобиддин не будет. Как результат, позиции Отабека Умарова пошатнулись. Он более не работает в качестве главного телохранителя, более того на арене в тандеме с Саидой активно начал маячить Камиль Алламджанов. Сценарий Гульнары Каримовой по привлечению молодого поколения как будущей электоральной базы реализуется сейчас в рамках нового Фонда, возглавляемый тем же Алламджановым.

Инициативу клана Турсуновых, контролирующих финансовый и силовой блок (ЦБ, Узкард, Капитал-банк, APEX Insurance, Нацгвардию, СНБ и милицию) поддержали и олигархи, которым выгодно и безопаснее дружить с одной семьей, а не дублировать свои членские взносы обоим зятьям.