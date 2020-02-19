Кому на Руси жить хорошо: Собчаноиды будут еще долго править Россией, - В.Карюков

08:08 20.02.2020

Кому на Руси жить хорошо: Команда Собчака будет долго править Россией

Бывший мэр Санкт-Петербурга и отец светской львицы оставил богатых наследников



Виталий Карюков



19.02.2020



Двадцать лет назад, 19 февраля 2000 года, скончался мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Спустя 20 лет после этой скорбной даты на Первом канале показывают документальный фильм режиссера Веры Кричевской "Дело Собчака". Как и положено в таких случаях, его родные, близкие, друзья и соратники высказались об ушедшем два десятилетия назад политике и реформаторе, кем и был Анатолий Александрович.



О чем этот фильм? Прежде всего, о человеке. Причем непростом. И в картине он действительно раскрыт как личность, с одной стороны, противоречивая. А с другой - это была цельная фигура политика-демократа. По крайней мере, именно такое впечатление создается о Собчаке. В последние годы он болел. И его по-человечески было жаль. Но после себя он ставил наследство - в лице тех людей, кто вместе с ним трудился в мэрии и бизнес-структурах Северной столицы. Что ж, это то наследство, которое мы сейчас имеем.



Например, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В бытность работы в мэрии Санкт-Петербурга Алексей Борисович трудился в Комитете по внешним связям. Затем, когда в Комитете председательствовал Владимир Путин, Миллер стал его заместителем. А при президенте Владимире Владимировиче - заместителем министра энергетики в его правительстве.



Затем - председателем правления ПАО "Газпром". В 2016 году его контракт с "Газпромом" продлили на 5 лет. И что мы видим сейчас? Грандиозный скандал - хищение газа в ООО "Газпром межрегионгазе" - Ярославль остался без "голубого топлива". Но главное - до сих пор не ясно, для кого именно "дочка" Газпрома приобрела 6,52% своих акций, которые были проданы Газпромбанку и его структурам. К слову, в прошлый четверг стала известна еще одна новость: "Газпром" покинули два ключевых члена команды Миллера, которые пришли в компанию вместе с ним в 2001 году. Неужели там уже ничего не осталось "попилить"? Можно было бы сказать, что "серая живность" покидает тонущий корабль. Однако, так ли это - покажет время. Зато журналисты выяснили, что у Миллера еще год назад появилась квартира за миллиард рублей (при кадастровой стоимости в 284 миллионов). А на какие "шиши" - тоже не совсем ясно.



Еще один соратник Анатолия Собчака - Анатолий Чубайс, работавший его экономическим советником. А вскоре он уже руководил приватизацией всей страны. Промышленные предприятия попали (за фантики!) в частные руки. Сейчас у Анатолия Борисовича тоже все в полном порядке - председательствовал в правлении РАО "ЕЭС России", затем возглавлял Госкорпорацию "Роснано". Но это же все бедные люди (чиновники) - 2 года назад, например, Чубайс был вынужден продать под нажимом судебных приставов их с супругой Дуней Смирновой дом, в который было вложено 30 миллионов долларов (сейчас это почти 2 миллиарда рублей).



Кстати, Анатолий Собчак был научным руководителем еще одного из "питерских" - Германа Грефа, когда тот заканчивал аспирантуру юрфака Государственного университета в Санкт-Петербурге. Но так и не защитил. Однако стал-таки, спустя годы, президентом и председателем правления Сбербанка России. А год назад Герман Оскарович публично признал тот факт, что Сбербанк потерял миллиарды вложенных вкладчиками рублей из-за искусственного интеллекта, который был внедрен при его активном участии. В конце 1990-х Греф познакомился с Алексеем Кудриным, Дмитрием Медведевым, Виктором Зубковым, одним из премьеров и иже с ними. - Все люди из команды Собчака.



Так что с приходом Владимира Путина в Кремль все питерские чиновники и чекисты заняли места на ключевых должностях в правительстве и стране. Не исключение и "однокашник" Путина по ЛГУ Игорь Сечин. Кстати, до сих пор никто так и не знает размера реальной зарплаты, которую получает главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО НК "Роснефть". Он не комментирует эту тему. Зато многие уверены, что он долларовый миллионер и один из самых богатых чиновников в России.



Не и обидели и дочь Собчака - Ксению Собчак. Ей, видимо, отдали на откуп Первый канал. И ничего, что участие теледивы в премьерных передачах просто провалилось. Телезрители никак не могут понять: почему, несмотря на то, что проект имеет низкие (если не сказать хуже) рейтинги, ему дают на главном федеральном канале страны зеленый свет. Мы уже писали о том, что многие пользователи уверены: вся эта возня вокруг ее ток-шоу - это всего лишь возможность "попилить" бюджет, который был выделен на создание программ.



"Где вы нашли половину положительно настроенных? - пишет, адресуя свои слова автору статьи в Дзене, пользовательница Ирина Захарова. - В откликах зрителей - две оценки: плохо и отвратительно". "Неужели есть такие, кому это собчачье де… ьмо понравилось?" - вторит ей Larisa Ostrenko. "Первый канал, впрочем, как и все остальные, не смотрю, от слова совсем! Везде одно грязное белье полощут, достали! - делится своими впечатлениями Татьяна. - Остался спорт и культура. Все!".

"Почему новая передача Собчак на первом канале оказалась провалом? Ответ точный: потому, что ее создавала Собчак! Кто же ждал другого? - согласен с остальными Сергей Лихачев. - Извините, рожденный ползать… Дальше знаете". "Провалилась не передача, а ведущая, которую больше, чем полстраны, не то что не любят, ее ненавидят", - уверен Николай Самохин.

Так можно ли сомневаться в том, что Первый канал "корректирует" или удаляет нелицеприятные или отрицательные отзывы о передаче Собчак? А вы почитайте сами мнения живых людей о ней на сайтах, не аффилированных с Первым каналом, - и сами все увидите. Впрочем, речь сегодня об Анатолии Собчаке, которые на долгие десятилетия оставил России богатую верхушку. Очень богатую.