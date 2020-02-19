Бардак в Федерации КырПрофсоюзов не рассасывается. Двоевластие...

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08:16 20.02.2020

Федерация профсоюзов снова митингует



19 февраля 2020 - Виктория Гунгер



В Бишкеке в очередной раз прошел митинг представителей профсоюзов. Они выступают против нахождения на должности главы ФПК недавно освобожденного от занимаемого поста высшим органом - Советом Федерации профсоюзов Кыргызстана – Мирбека Асанакунова. Несмотря на решение первого, бывший глава организации продолжает выходить на работу и не подчиняется требованием органа, некогда избравшего председателем и его.

В нынешней акции протеста участвовала около полусотни человек. Основное требование собравшихся – исполнение решения Верховного суда и Совета Федерации профсоюзов относительно главы организации.



Примечательно, что во время митинга Мирбек Асанакунов находился на своей рабочем месте, но выйти к собравшимся не осмелился. Правда, за происходящим наблюдали его помощники спортивного телосложения. По словам сотрудников организации, в настоящее время они выполняют роль его телохранителей.

В здание профсоюзов с утра пускали лишь по спискам. Караулили митингующих и сотрудники правоохранительных органов.



- Вместо того, чтобы способствовать законному решению Совета и суда, милиция вылавливала сотрудников организации и раздавала повестки по уголовному делу в отношении членов СФПК. К тому же, к нам подходили какие-то люди и пытались оказывать давление. Задавали провокационные вопросы, кто нас привел. Пришли ли мы по найму, сколько денег дали, за кого стоим. Пытались заставить разойтись, - рассказали VB.KG участники мирной акции.



Собравшиеся сетуют, что закон для Мирбека Асанакунова не писан. Он игнорирует решения Верховного суда, высшего органа Федерации – Совета, продолжая занимать места главы ФПК. Вот только правоохранители, видимо, "играют" на его стороне, пытаясь игнорировать юридические нормы и нормы законы, а также оказывать давление на представителей независимой и неподотчетной даже суду организации. Причем, безнаказанно.