В Ташкенте задержали 21 участника группировки, причастной к теракту в метро Петербурга в 2017-м

08:54 20.02.2020

Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали более 20 человек, которые подозреваются в причастности к теракту в петербургском метро в апреле 2017 года.

Как сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Ташкента, полицейские пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада").

По версии следствия, задержанные планировали перечислить деньги гражданину Узбекистана - участнику этой террористической группировки, и отправиться в Сирию. В общей сложности был задержан 21 человек, по 18 адресам проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия в Петербурге произошла 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в метро погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов, более 50 получили различные ранения.

Второй Западный окружной военный суд приговорил главного фигуранта дела Аброра Азимова к пожизненному заключению, а остальные фигуранты получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

По данным Следственного комитета России (СКР), террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" причастна к организации взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.