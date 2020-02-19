КырПрез Жээнбеков уверяет, что он идейный беспартийный

08:56 20.02.2020

20 февраля 2020, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2020

Сооронбай Жээнбеков заверяет, что не будет патронировать никакую из партий



Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая сегодня в парламенте, отметил, что избирательный порог в 7 процентов - это испытанный путь.

По его словам, сторонники пяти- и трехпроцентного барьеров приводят аргумент - что это необходимо для продвижения молодежи.

"Но на самом деле здесь присутствуют корыстные интересы некоторых политических сил, прикрывающихся интересами молодежи", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что не собирается патронировать какую-либо из партий, у него ко всем политическим организациям одинаковый подход.

"Партия - это часть общества. А я был избран, чтобы служить интересам всего народа. Какая бы партия ни победила на выборах, я готов совместно работать с ней", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут в Кыргызстане в октябре 2020 года.