Родо-племенной актив в ЮжКазе. Конырат аким Сапарбаев уговаривает дулат-погромщиков больше не озорничать

09:01 20.02.2020

Сапарбаев на встрече с жителями: Потенциал есть, надо только работать

Аким подчеркнул, что по всем поднятым вопросам будут приняты меры реагирования.



Во время отчетной встречи с населением аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев не стал загружать собравшихся обилием статистических выкладок и достигнутых показателей, большая часть мероприятия была посвящена диалогу с жамбылцами, решению злободневных проблем и перспективным задачам. В процесс общения также были вовлечены жители сельских районов, которые задавали вопросы по видеосвязи, передает zakon.kz.

Желающих попасть на первую отчетную встречу нового акима с народом оказалось гораздо больше, чем мог вместить просторный зал историко-культурного комплекса "Древний Тараз".



В своем выступлении глава региона отметил, что по итогам прошлого года наблюдается позитивная динамика по основным социально-экономическим показателям. Рост экономики составил 105,5%, инвестиции в основной капитал увеличились на 9,3%. Уровень инфляции составил 105,3%, безработицы – 4,8%, показатель освоения бюджета - 99,9%.



Вся необходимая информация была представлена на панорамных слайдах, поэтому аким области уделил внимание ключевым моментам дальнейшей работы. В первую очередь необходимо не снижать заданных темпов, найти новые точки роста и максимального использования имеющегося потенциала. Главная роль в развитии экономики отводится привлечению инвестиций и созданию благоприятного климата для инвесторов. Так, в текущем году планируется реализовать 18 инвестпроектов общей стоимостью 114 млрд. тенге. Около 648 млрд. тенге будет направлено на развитие специальной экономической зоны "Химпарк "Тараз". В результате всех принятых мер необходимо обеспечить рост промышленности на пять процентов.



Продолжится политика субсидирования сельского хозяйства, на что предусмотрен 21 миллиард тенге. Необходимо расширить посевные площади до 705 тысяч га, попутно диверсифицируя их в пользу рентабельных культур и развития свекловодства. Продолжится реализация пилотного проекта по повышению доходов сельчан и их постепенного перевода из категории самозанятых в индивидуальные предприниматели.

Будут отремонтированы около 700 километров дорог, в целях повышения качества пассажирских перевозок планируется приобрести 100 новых автобусов.

Свыше 70 населенных пунктов обеспечат питьевой водой, 35 – газом. Введут в строй четыре новых источника альтернативной энергии, что позволит увеличить долю ВИЭ с 17,2% до 22%.



Распахнут двери 14 новых школ, 285 учебных заведений обустроят теплыми санузлами. В сфере здравоохранения планируется приобрести 18 автомашин скорой помощи, довести уровень медицинского оснащения до 92%, продолжить активную работу по внедрению ОСМС.



Кроме того, в регионе построят 91 спортивную площадку, выдадут свыше 1200 грантов для молодежи, начнется строительство легкоатлетического и гимнастического манежей.

После доклада акима отчетная встреча плавно перетекла в формат диалога. От имени свекловодов выступил глава меркенского крестьянского хозяйства Саха Манатов и попросил встречи. Аким области в курсе проблем свекловодов, которые регулярно сталкиваются с проблемой получения оплаты от сахарных заводов за сданное сырье.



Мы обязательно будем заниматься увеличением посевов сахарной свеклы, есть поручение Президента страны обеспечить страну собственным сахаром. Я приму все меры для вашей поддержки, встречусь с вами в ближайшую субботу, – заверил крестьян глава региона.



Вопрос газификации населенных пунктов Мойынкумского района и, в частности, села Айдарлы, требует анализа и будет рассмотрен во время рабочей поездки Б.Сапарбаева в данный район. В первую очередь необходимо подготовить соответствующую документацию.



Аким области дал поручение руководству Департамента полиции разобраться с жалобой о контрабанде редких лекарственных растений и при наличии нарушений принять соответствующие меры реагирования.

Многодетная мать из города Каратау Таласского района Айгуль Бескемпирова спросила по видеосвязи о том, будет ли продолжена практика строительства общежитий для многодетных семей.



Вчера я проводил прием граждан, и большинство обращений касалось именно жилищной проблемы. Жилье предоставляется строго в рамках закона, согласно очереди, причем многодетные семьи выделены в отдельную очередь. В текущем году будут сданы пять общежитий, - ответил Бердибек Сапарбаев.



Берикбол Валиханов предложил поменять состав общественного совета области, в котором, по его мнению, засиделись уважаемые аксакалы. Они диктуют свои правила, организации не достает импульса в виде активной молодежи, считает Б.Валиханов.



Сегодня вносятся изменения в закон об общественных советах, в том числе по их структурному составу. Замечание верное, нужно менять людей, которые долгие годы находятся в совете, но при этом инертны и безынициативны, - отметил аким области.



Также он подчеркнул, что декламировать лозунги может каждый, но ведь их еще надо претворять в жизнь. Кто, как не молодежь, должна стоять в авангарде проводимых реформ? - задался резонным вопросом глава региона.

Завершая встречу, аким области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что по всем поднятым вопросам будут приняты меры реагирования. Для главы региона важно наладить эффективную обратную связь с населением, знать и оперативно реагировать на проблемные вопросы, волнующие жителей области.

- Уверен, вместе мы сможем наладить конструктивный диалог для обмена мнениями и решения актуальных вопросов, - резюмировал Бердибек Сапарбаев.