Ведущий университет Венгрии откроет филиал в Ташкенте

09:14 20.02.2020

Представители Венгрии и Узбекистана в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству подписали инвестиционное соглашение в сфере сельского хозяйства. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

В рамках визита делегации Венгрии в Узбекистан подписано соглашение между узбекистанским Микрокредитбанком и венгерским Эксимбанком, а также соглашение об открытии филиала Дебреценского университета в Ташкенте.

Участники межправительственной комиссии обсудили расширение торгово-экономических связей и сотрудничество в инвестиционной, технической и образовательной деятельности. Стороны также обсудили организацию совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов.

Напомним, что 18 декабря Ташкент посетил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В рамках визита состоялся бизнес-форум и пятое заседание межправительственной комиссии.